https://ria.ru/20210902/shufutinskiy-1748210114.html
Сегодня все у нас всерьез: забытая дата из песни про 3 сентября
Сегодня все у нас всерьез: забытая дата из песни про 3 сентября - РИА Новости, 02.09.2021
Сегодня все у нас всерьез: забытая дата из песни про 3 сентября
Сегодня еще рано петь знаменитую песню Михаила Шуфутинского "3 сентября". Но день все же актуальный. В припеве есть строчка, о которой часто забывают: "Но... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:58
2021-09-02T12:58
2021-09-02T12:59
шоубиз
михаил шуфутинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156241/70/1562417098_0:173:2795:1745_1920x0_80_0_0_b669dc9a07f2a758c386f25d9ce01fd3.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сегодня еще рано петь знаменитую песню Михаила Шуфутинского "3 сентября". Но день все же актуальный. В припеве есть строчка, о которой часто забывают: "Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось. Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября". И пока на календаре 2 сентября, и у лирического героя песни Шуфутинского все хорошо в личной жизни, РИА Новости собрали новые мемы про "3 сентября". Сам Михаил Захарович любит пошутить на тему собственной песни. Вот и новый мем от исполнителя. Кому-то уже невтерпеж услышать хит, а в ход идут животные. "Михаил уж на подходе..." – ждет один из пользователей Instagram. Кто-то "переодел" Шуфутинского в новый образ. Эффектная девушка на саксофоне сделала кавер на хит "З сентября". Народное творчество на народную песню. А у кого-то даже остановился ремонт, потому что по радио играла любимая песня. В завершении материала – хит Михаила Шуфутинского в его собственном исполнении. Считанные часы остались до "Я календарь переверну, и снова 3 сентября..."
https://radiosputnik.ria.ru/20210305/shufutinskiy-1600071393.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156241/70/1562417098_121:0:2676:1916_1920x0_80_0_0_01a788bb5488f84734f9e845e1568ade.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шуфутинский
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сегодня еще рано петь знаменитую песню Михаила Шуфутинского "3 сентября". Но день все же актуальный. В припеве есть строчка, о которой часто забывают: "Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось. Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября".
И пока на календаре 2 сентября, и у лирического героя песни Шуфутинского все хорошо в личной жизни, РИА Новости собрали новые мемы про "3 сентября".
Сам Михаил Захарович любит пошутить на тему собственной песни. Вот и новый мем от исполнителя.
Кому-то уже невтерпеж услышать хит, а в ход идут животные.
"Михаил уж на подходе..." – ждет один из пользователей Instagram.
Кто-то "переодел" Шуфутинского в новый образ.
Эффектная девушка на саксофоне сделала кавер на хит "З сентября".
Народное творчество на народную песню.
А у кого-то даже остановился ремонт, потому что по радио играла любимая песня.
В завершении материала – хит Михаила Шуфутинского в его собственном исполнении. Считанные часы остались до "Я календарь переверну, и снова 3 сентября..."