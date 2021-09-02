https://ria.ru/20210902/shufutinskiy-1748210114.html

Сегодня все у нас всерьез: забытая дата из песни про 3 сентября

Сегодня все у нас всерьез: забытая дата из песни про 3 сентября - РИА Новости, 02.09.2021

Сегодня все у нас всерьез: забытая дата из песни про 3 сентября

Сегодня еще рано петь знаменитую песню Михаила Шуфутинского "3 сентября". Но день все же актуальный. В припеве есть строчка, о которой часто забывают: "Но... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:58

2021-09-02T12:58

2021-09-02T12:59

шоубиз

михаил шуфутинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156241/70/1562417098_0:173:2795:1745_1920x0_80_0_0_b669dc9a07f2a758c386f25d9ce01fd3.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сегодня еще рано петь знаменитую песню Михаила Шуфутинского "3 сентября". Но день все же актуальный. В припеве есть строчка, о которой часто забывают: "Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось. Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября". И пока на календаре 2 сентября, и у лирического героя песни Шуфутинского все хорошо в личной жизни, РИА Новости собрали новые мемы про "3 сентября". Сам Михаил Захарович любит пошутить на тему собственной песни. Вот и новый мем от исполнителя. Кому-то уже невтерпеж услышать хит, а в ход идут животные. "Михаил уж на подходе..." – ждет один из пользователей Instagram. Кто-то "переодел" Шуфутинского в новый образ. Эффектная девушка на саксофоне сделала кавер на хит "З сентября". Народное творчество на народную песню. А у кого-то даже остановился ремонт, потому что по радио играла любимая песня. В завершении материала – хит Михаила Шуфутинского в его собственном исполнении. Считанные часы остались до "Я календарь переверну, и снова 3 сентября..."

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/shufutinskiy-1600071393.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шуфутинский