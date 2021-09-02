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Шоубиз
https://ria.ru/20210902/shufutinskiy-1748210114.html
Сегодня все у нас всерьез: забытая дата из песни про 3 сентября
Сегодня все у нас всерьез: забытая дата из песни про 3 сентября - РИА Новости, 02.09.2021
Сегодня все у нас всерьез: забытая дата из песни про 3 сентября
Сегодня еще рано петь знаменитую песню Михаила Шуфутинского "3 сентября". Но день все же актуальный. В припеве есть строчка, о которой часто забывают: "Но... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:58
2021-09-02T12:59
шоубиз
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сегодня еще рано петь знаменитую песню Михаила Шуфутинского "3 сентября". Но день все же актуальный. В припеве есть строчка, о которой часто забывают: "Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось. Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября". И пока на календаре 2 сентября, и у лирического героя песни Шуфутинского все хорошо в личной жизни, РИА Новости собрали новые мемы про "3 сентября". Сам Михаил Захарович любит пошутить на тему собственной песни. Вот и новый мем от исполнителя. Кому-то уже невтерпеж услышать хит, а в ход идут животные. "Михаил уж на подходе..." – ждет один из пользователей Instagram. Кто-то "переодел" Шуфутинского в новый образ. Эффектная девушка на саксофоне сделала кавер на хит "З сентября". Народное творчество на народную песню. А у кого-то даже остановился ремонт, потому что по радио играла любимая песня. В завершении материала – хит Михаила Шуфутинского в его собственном исполнении. Считанные часы остались до "Я календарь переверну, и снова 3 сентября..."
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михаил шуфутинский
12:58 02.09.2021 (обновлено: 12:59 02.09.2021)
 

Сегодня все у нас всерьез: забытая дата из песни про 3 сентября

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сегодня еще рано петь знаменитую песню Михаила Шуфутинского "3 сентября". Но день все же актуальный. В припеве есть строчка, о которой часто забывают: "Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось. Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября".
И пока на календаре 2 сентября, и у лирического героя песни Шуфутинского все хорошо в личной жизни, РИА Новости собрали новые мемы про "3 сентября".
Сам Михаил Захарович любит пошутить на тему собственной песни. Вот и новый мем от исполнителя.
Кому-то уже невтерпеж услышать хит, а в ход идут животные.
"Михаил уж на подходе..." – ждет один из пользователей Instagram.
Кто-то "переодел" Шуфутинского в новый образ.
Эффектная девушка на саксофоне сделала кавер на хит "З сентября".
Народное творчество на народную песню.
А у кого-то даже остановился ремонт, потому что по радио играла любимая песня.
В завершении материала – хит Михаила Шуфутинского в его собственном исполнении. Считанные часы остались до "Я календарь переверну, и снова 3 сентября..."
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