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Крупные ЧП в местах лишения свободы в России в 2012 — 2021 годах

Крупные ЧП в местах лишения свободы в России в 2012 — 2021 годах - РИА Новости, 05.09.2021

Крупные ЧП в местах лишения свободы в России в 2012 — 2021 годах

5 сентября в исправительной колонии в Хабаровском крае погибли двое заключенных в драке между осужденными. Инцидент произошел в ИК-14 в городе Амурск. Жертвами... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T15:10

2021-09-05T15:10

2021-09-05T15:10

справки

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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20215 сентября в исправительной колонии в Хабаровском крае погибли двое заключенных в драке между осужденными. Инцидент произошел в ИК-14 в городе Амурск. Жертвами драки стали два человека, еще четверо пострадали. По факту происшествия открыто уголовное дело по статьям "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", и "Убийство двух лиц".28 марта вечером пять осужденных одного из отрядов ИК-47 в городе Каменск-Уральский (строгий режим, рецидивисты) лезвием от одноразового бритвенного станка нанесли себе поверхностные порезы предплечий "с целью демонстративно-шантажных действий". Требования со стороны осужденных не выдвигались, всем быстро была оказана медицинская помощь.202020 апреля шестеро осужденных в колонии №3 Уфы отказались выполнять законные требования сотрудников учреждения, не пускали их в помещение отряда и призывали других осужденных присоединиться к ним и начать действия по дезорганизации работы колонии, при этом забаррикадировав железными кроватями лестницу в корпусе, в котором находились. Противоправные действия осужденных были пресечены и никто не пострадал. 9 апреля в исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт. В ходе беспорядков на территории исправительного учреждения произошел крупный пожар. Бунт в колонии начался с того, что во время отбоя один из осужденных отказался подчиниться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. В конфликте участвовали несколько осужденных, они нанесли себе телесные повреждения. Также пострадал один из служащих ФСИН. 10 апреля на территории вспыхнул пожар, сгорели постройки промышленной зоны: лесопилка, свинарник, хозяйственные помещения. Жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного. 201920 сентября в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении путем вовлечения других осужденных в проведение протестных действий, направленных на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации. Руководство провело переговоры, ситуация урегулирована. 20186 октября группа осужденных пыталась склонить к бунту других заключенных, между ними завязалась драка. Личный состав учреждения был поднят по тревоге. В драке пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законов в колонии. Ночью 18 августа в спальном помещении отряда ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю, расположенной на территории Чусовского района, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, 30-летний осужденный предпринял попытку организации массовых беспорядков. Для этого он напал на другого осужденного. Поводом для конфликта с сокамерником стала месть за оказанное им содействие администрации исправительной колонии. Зачинщика драки поддержали еще четверо заключенных. После задержания инициатора беспорядков он демонстративно причинил себе порезы предплечья. Заключенный был доставлен в дежурную часть. Остальных осужденных поместили в ШИЗО, где один из них также причинил себе увечья. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). После прокурорской проверки начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю было внесено представление. 201722 и 23 апреля в колонии под Новосибирском более 100 осужденных вышли к администрации с требованием выдать сотрудников, якобы избивавших одного из заключенных. Зачинщиком беспорядков стал один из содержавшихся в штрафном изоляторе осужденных, который отказался выполнить законные требования сотрудников колонии — проследовать в отряд №8 строгих условий отбывания наказания. Осужденные раскачали и обрушили около 13 метров ограждения локального сектора, повредив девять камер видеонаблюдения. 18 апреля в ФКУ "Тюрьма" УФСИН России по Саратовской области (учреждение, в котором содержатся лица, совершившие особо тяжкие преступления) ряд осужденных, недовольных водворением в штрафной изолятор за нарушение установленного порядка отбывания наказания трех осужденных, в ультимативной форме стали требовать от сотрудников учреждения их возвращения в общие камеры. Получив отказ администрации тюрьмы, осужденные из числа злостных нарушителей порядка начали стучать по дверям камер и разрушать в камерах мебель и техническое оснащение. Пятеро осужденных в демонстративно-шантажной форме нанесли себе поверхностные порезы предплечий, не представляющие опасности для жизни и здоровья, осколками от разбитых лампочек. Осужденным оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. 2016В ночь с 24 на 25 июля в исправительной колонии №35 в Хакасии заключенный путем погрома уничтожил часть имущества в одном из отрядов колонии, а также баррикадировал оконные проемы, входы и выходы отряда. Это существенно дестабилизировало порядок отбывания наказания, установленный в исправительном учреждении, создало угрозу жизни и здоровья большого числа людей. Заключенному вынесен приговор, он осужден на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.В ночь с 21 на 22 февраля 55 осужденных Можайской воспитательной колонии закрыли изнутри жилое общежитие колонии и забаррикадировали лестницу на второй этаж. После этого они устроили погром, уничтожали и поджигали имущество колонии и выбрасывали его из окон. Сумма причиненного ущерба составила более 350 тысяч рублей. В ходе расследования было допрошено большое количество свидетелей, показания которых помогли изобличить лиц, непосредственно причастных к беспорядкам. В 2019 году суд вынес приговоры восьми фигурантам дела о бунте в колонии. 20158 ноября в исправительной колонии № 2 поселка Вадино возник конфликт среди осужденных, в ходе беспорядков один из них был ранен. Около 60 человек приняли участие в беспорядках в исправительной колонии № 2 в Смоленской области, в результате чего один из осужденных был ранен, сообщает в понедельник управление ФСИН по региону. Инцидент был урегулирован начальником колонии. 20 мая в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Амурской области, расположенной в селе Возжаевка Белогорского района, возникли беспорядки, в результате которых 32 осужденных совершили акт членовредительства путем нанесения порезов в область предплечий. 13 мая заключенные колонии башкирского города Салават устроили массовые беспорядки и били стекла, требуя не этапировать подозреваемых в организации бунта 10 мая для проведения следственных действий. Акция неповиновения осужденных произошла в колонии строгого режима №2 в Салавате 10 мая. Более 100 заключенных отказались выполнять законные требования администрации. Двенадцать человек забаррикадировались на крыше, призывая других заключенных к массовым беспорядкам. Участники акции требовали ослабления режима. К вечеру бунт был подавлен путем убеждения. Возбуждены уголовные дела. В беспорядках пострадали 23 человека, зачинщиками бунта являются около 20 заключенных. Они отбывают сроки наказания от 4 лет 6 месяцев до 20 лет лишения свободы за убийства, разбои и другие тяжкие преступления.2014Около 120 человек осужденных исправительной колонии №6 в городе Клинцы ночью 28 марта 2014 года закрылись в одном из помещений, били стекла в окнах, выбрасывали мебель, матрасы и зажженные простыни. На крыше здания были сорваны и подожжены фрагменты кровли. Прибывшую пожарную машину они забросали различными предметами, препятствуя тушению возгораний. Также были избиты дневальные, уборщики, бригадиры из числа осужденных отряда. 201224 ноября 2012 года заключенные колонии №6 города Копейска Челябинской области устроили акцию протеста. Никаких погромов на территории колонии нет, заключенные сами называют свои действия акцией протеста, но не бунтом. Они настаивают на освобождении из штрафного изолятора ряда осужденных. Около учреждения собрались родственники осужденных, по сообщению регионального главка МВД, большинство из них разошлись через несколько часов. Оставшиеся на месте молодые люди, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытались нарушить общественный порядок, около 30 человек были задержаны. 13 августа в колонии №1 в Якутске 19 человек пытались вскрыть вены, они порезали руки одноразовыми бритвенными станками. Всем осужденным была оказана медицинская помощь. В ночь на 20 июля пятеро осужденных в колонии особого режима №4 в Салавате (Башкирия) вскрыли себе вены. На следующее утро 599 осужденных этой колонии объявили голодовку. Предположительно, причиной стала смерть заключенного в больнице. Эксперты установили, что заключенный скончался от болезни, а не от применения физической силы сотрудниками колонии. 16 мая 12 заключенных омской колонии №12 в туалетных комнатах порезали себе руки и шеи, протестуя, по данным Следственного комитета, против условий содержания. Используя одноразовые бритвенные станки, заключенные нанесли себе поверхностные раны, не опасные для жизни и повлекшие легкий вред здоровью. Все участники акции прибыли в Омскую область из Тувы и требовали перевода обратно в тувинскую колонию. 18 апреля около 30 заключенных устроили драку в исправительной колонии №55 в городе Ивделе Свердловской области. В ходе драки несколько осужденных получили травмы различной степени тяжести, в том числе переломы костей. Организаторы беспорядков разбили в колонии стекла, повредили мебель. Для прекращения беспорядков в учреждении вводился план "Крепость", силами сотрудников колонии массовая драка была прекращена, большая часть ее участников водворена в штрафной изолятор. Пять осужденных, получивших наиболее серьезные повреждения, направлены в лечебное учреждение.4 апреля около 200 осужденных ИК-3 города Льгова Курской области совершили акт массового членовредительства и объявили голодовку, протестуя против повторного назначения начальником колонии Юрия Бушина, покинувшего этот пост в 2005 году после массового бунта заключенных. В марте осужденные ИК-3 также объявляли голодовку, продлившуюся около суток. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия