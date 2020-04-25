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2020-04-25T13:57
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В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки
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РИА Новости

В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки

13:57 25.04.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
УФА, 25 апр - РИА Новости. Шесть осужденных в начале текущей недели пытались устроить беспорядки в колонии Уфы, забаррикадировав дверь кроватями и призывая остальных к дезорганизации работы учреждения, эти действия были пресечены, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает СКР по Башкирии.
"Вечером 20 апреля шестеро осужденных в колонии 3 Уфы отказались выполнять законные требования сотрудников учреждения, не пускали их в помещение отряда и призывали других осужденных присоединиться к ним и начать действия по дезорганизации работы колонии, при этом забаррикадировав железными кроватями лестницу в корпусе, в котором находились", - сообщает башкирский следком, отмечая, что противоправные действия осужденных были пресечены и никто не пострадал.
"Следственным отделом по Калининскому району Уфы проводится проверка по факту дезорганизации деятельности ФКУ "Исправительная колония № 3" УФСИН России по Республике Башкортостан. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины возникшего конфликта, опрашивают осужденных, руководство и сотрудников администрации колонии, по результатам проверки действиям осужденных будет дана правовая оценка", - сообщает СКР по Башкирии.
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Республика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)УфаПроисшествия
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