В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки

"Вечером 20 апреля шестеро осужденных в колонии 3 Уфы отказались выполнять законные требования сотрудников учреждения, не пускали их в помещение отряда и призывали других осужденных присоединиться к ним и начать действия по дезорганизации работы колонии, при этом забаррикадировав железными кроватями лестницу в корпусе, в котором находились", - сообщает башкирский следком, отмечая, что противоправные действия осужденных были пресечены и никто не пострадал.