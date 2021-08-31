https://ria.ru/20210831/afganistan-1747822147.html

История присутствия иностранных войск в Афганистане

История присутствия иностранных войск в Афганистане - РИА Новости, 31.08.2021

История присутствия иностранных войск в Афганистане

С середины 1990-х годов большая часть территории Афганистана была под контролем движения "Талибан"*. Талибы провозгласили занятую ими территорию Исламским... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T06:43

2021-08-31T06:43

2021-08-31T06:43

справки

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150032/93/1500329329_0:102:2820:1688_1920x0_80_0_0_b1224a24da8756ac5da88347b16e12af.jpg

С середины 1990-х годов большая часть территории Афганистана была под контролем движения "Талибан"*. Талибы провозгласили занятую ими территорию Исламским Эмиратом Афганистан. Лидеры "Талибана"* установили на контролируемых ими территориях жесткий теократический режим, навязав населению ограничения в общественно-политической жизни в рамках проповедовавшегося ими "чистого ислама". Территория Афганистана использовалась лидером международной террористической организации "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном в качестве базы для подготовки насильственных действий против "неверных". В конце 1990-х годов Афганистан фактически был превращен в очаг международной террористической деятельности. После организованных "Аль-Каидой"* терактов в США 11 сентября 2001 года и отказа лидеров "Талибана"* выдать террористов "Аль-Каиды"* США и Великобритания начали против талибов военную операцию "Несокрушимая свобода" (Enduring Freedom). Операция не была одобрена Советом Безопасностии ООН. США и Великобритания лишь уведомили СБ ООН о начале военных действий в Афганистане, квалифицировав их "как реализацию права на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН".США, инициируя вторжение в Афганистан, в качестве основных целей заявляли поимку главарей террористической организации "Аль-Каида"*, ответственных за теракты 11 сентября, свержение контролировавшего тогда большую часть страны режима движения "Талибан"*, освобождение от их влияния. Операция началась 7 октября 2001 года. В нанесении первого удара принимали участие 40 боевых самолетов; с американских и британских кораблей было выпущено около 50 крылатых ракет. В течение первого месяца боевые действия сводились к воздушным бомбардировкам американской авиацией различных военных объектов движения "Талибан"*.Американо-британская группировка, участвовавшая в боевых действиях, насчитывала около 55 тысяч военнослужащих, американское командование тесно взаимодействовало с так называемым "Северным альянсом" (таджики, узбеки, шииты-хазарейцы), которые не приняли власть талибов и оставались в оппозиции к ней. После месяца бомбардировок боеспособность движения "Талибан"* значительно снизилась. К концу ноября под контролем сил "Талибана"* оставался только один крупный город – Кандагар, который пал 7 декабря. Часть сторонников "Талибана"* сумела отойти в соседний Пакистан, часть ушла в горы (включая лидера талибов – муллу Мохаммеда Омара). Взятие Кандагара символизировало завершение основного этапа боевых действий.В декабре 2001 года для закрепления результатов операции в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН (1386) в Афганистане была развернута миссия по поддержанию мира – Международные силы содействия безопасности (МССБ, International Security Assistance Force inAfghanistan, ISAF).На первом этапе МССБ руководили поочередно отдельные страны – члены североатлантического альянса, в августе 2003 года НАТО согласилась принять командование контингентом МССБ. Изначально зона ответственности МССБ распространялась только на Кабул, но со временем она была расширена на все другие провинции страны. Первым командующим МССБ стал британский генерал Джон Макколл, а с 2007 по 2014 год этот пост занимали американские военные. В общей сложности за период с начала военной операции в 2001 году и до конца 2015 года в состав МССБ входили подразделения вооруженных сил 50 стран мира (28 НАТО и 22 партнеров альянса), наиболее крупным из них являлся воинский контингент США. Максимальная численность МССБ достигала 132,5 тысячи военнослужащих, в том числе американцев – 101 тысяча человек (на пике операции в 2011 году).МССБ оказывали помощь правительству Афганистана в проведении президентских и парламентских выборов, обеспечивали деятельность Кабульского международного аэропорта, содействовали руководству страны в создании национальной армии и реформировании органов безопасности. В то время как МССБ сосредоточили усилия на стабилизации и безопасности, часть контингента США, не входящая в состав коалиции, продолжала осуществлять операции по поиску и ликвидации отрядов талибов и "Аль-Каиды"* в рамках операции "Несокрушимая свобода".Военные операции проводились в основном силами ВВС, войск специального назначения и, как правило, точечно против террористических группировок.В мае 2011 года спецслужбы США провели две успешные операции. В ночь на 2 мая 2011 года лидер международной террористической организации "Аль-Каида"* Усама бен Ладен был ликвидирован американским спецназом в доме, находящемся в районе города Абботтабад на севере Пакистана.23 мая 2011 года агентство Синьхуа со ссылкой на данные одного из частных афганских телеканалов сообщило, что лидер движения "Талибан"* в Афганистане мулла Мохаммед Омар уничтожен в Пакистане. По мере разгрома основных ячеек "Аль-Каиды"* и снижения террористической угрозы со стороны движения "Талибан"* стартовал процесс передачи Афганистану обязанностей по обеспечению безопасности.Характер миссии МССБ постепенно смещался к вспомогательной роли с ориентацией на учебную подготовку, кураторство и содействие Силам национальной безопасности Афганистана, с тем, чтобы они смогли полностью взять на себя задачи по обеспечению безопасности.30 сентября 2014 года США и Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые юридически обосновали присутствие контингента американских (около 10 тысяч человек) и натовских (около 3 тысяч человек) войск на территории республики до 2016 года после формального вывода из Афганистана основной группировки антитеррористической коалиции в конце 2014 года.28 декабря 2014 года вооруженные силы НАТО и США завершили миссию ISAF. Однако 1 января 2015 года НАТО начала развертывание в Афганистане небоевой миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) уже с меньшим количеством военного контингента (13 тысяч человек). Правовой базой для нее стало соглашение между НАТО и Афганистаном о статусе международного воинского контингента на афганской территории, подписанное в сентябре 2014 года. Целью миссии стало обучение и повышение профессионализма сотрудников служб безопасности Афганистана, полиции и армии.Операция "Решительная поддержка" приветствовалась в резолюции Совета Безопасности ООН 2189 от 12 декабря 2014 года для "стабилизации положения в Афганистане и дальнейшего усиления потенциала и возможностей Афганских национальных сил обороны и безопасности в целях поддержания ими безопасности и стабильности по всей стране", а также "для обучения и консультирования Афганских национальных сил обороны и безопасности".Основное бремя военного противостояния талибам с этого времени полностью легло на плечи афганской армии и местных силовых структур.К июлю 2018 года, по данным специального генерального инспектора по вопросам восстановления Афганистана (SIGAR) Джона Сопко, которые он представил конгрессу США, влияние повстанцев, включая не только "Талибан"*, но и ИГ* и другие группы боевиков, распространялось почти на 125 тысяч квадратных километров (19,4% территории страны), где проживают 12% населения. Еще 22% территории Афганистана, где проживали 23% его граждан, являлась зоной, за которую с переменным успехом вели борьбу правительственные войска и исламисты.Непрекращающиеся террористические атаки в Кабуле и других городах страны стали элементом повседневности. Афганское правительство неоднократно заявляло, что оно всегда готово к диалогу, к встречам без предварительных условий, кроме одного – чтобы эти переговоры проходили в рамках конституции Афганистана. Однако талибы заявляли, что, поскольку считают это правительство марионеточным, они хотели бы начать прямой диалог с их хозяевами – Соединенными Штатами. В начале 2018 года президент США Дональд Трамп в категоричной форме заявил, что переговоров с талибами в Афганистане не будет. Однако не сумев исправить ситуацию в Афганистане посредством интенсивных военных операций, администрация Дональда Трампа дала указание Госдепартаменту начать подготовку прямых переговоров с талибами без представителей афганского правительства. 29 февраля 2020 года США и афганское движение "Талибан"* подписали в Катаре мирное соглашение. Согласно тексту соглашения, стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан"* воздержится от насилия. Кроме того, соглашение предусматривало "постоянное и всеобъемлющее перемирие". Документ предусматривал прямые переговоры между "Талибаном"* и правительством Афганистана в рамках межафганского диалога. США при этом пригрозили аннулировать соглашение, если талибы не будут следовать договоренностям.Талибы в свою очередь обещали не допустить использование территории Афганистана для действий, угрожающих безопасности США и их союзников. Этот пункт строго соблюдался, но боестолкновения между ними и афганскими силами правопорядка не прекращались. Талибы отвергли предложенный Кабулом список переговорщиков, отодвинув начало межафганских консультаций на неопределенный срок. Соглашение с талибами предусматривало, что американская армия покинет Афганистан к 1 мая 2021 года, однако впоследствии сроки пришлось сдвинуть, что вызвало бурное недовольство "Талибана"*. Американцев обвинили в нарушении договоренности, достигнутой в Дохе, и в невыполнении взятых на себя обязательств. Талибы настоятельно призывали "Америку и все оккупирующие страны" не затягивать войну и немедленно покинуть страну. Кроме того, через свое представительство в Катаре движение заявило об отказе от участия в каких-либо конференциях по мирному урегулированию в Афганистане до тех пор, пока из страны не будут выведены все иностранные войска. 1 мая 2021 года США и их союзники начали выводить войска из Афганистана. Президент США Джо Байден анонсировал, что военная миссия США в Афганистане завершится к 31 августа 2021 года. Операция в Афганистане стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По данным Министерства обороны США, общее количество американских военнослужащих, служивших в Афганистане с октября 2001 года – 800 тысяч человек; погибли 2 352 американских военных (специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) оценивает эту цифру несколько выше – 2 443 погибших); были ранены 20 тысяч военнослужащих (SIGAR оценивает эту цифру в 20 666 человек).По данным Университета Брауна, в Афганистане погибли 1 144 военнослужащих союзников, в том числе из других стран-членов НАТО.Общие текущие издержки войны в Афганистане для Соединенных Штатов оцениваются в более чем два триллионов долларов, включая операции как в Афганистане, так и в Пакистане.В отчете SIGAR за 2021 год со ссылкой на министерство обороны говорится, что США потратили около 837 миллиардов долларов только на военные действия. По данным SIGAR, с 2002 года Соединенные Штаты выделили на реализацию программ восстановления Афганистана более 145 миллиардов долларов. На фоне вывода американского контингента в первой декаде августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула – один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда – сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса". *Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, афганистан