https://ria.ru/20210825/taliban-1747168508.html
"Талибан"* заявил о скором мирном соглашении с сопротивлением
"Талибан"* заявил о скором мирном соглашении с сопротивлением - РИА Новости, 25.08.2021
"Талибан"* заявил о скором мирном соглашении с сопротивлением
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что, по данным движения, мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:20
2021-08-25T12:20
2021-08-25T12:20
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746984558_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_495f8378a5881d82daa0da15f62cc41d.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что, по данным движения, мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время."Мы находимся в контакте с людьми в Панджшере. Мы ведем переговоры со старейшинами, влиятельными лицами... Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать. По нашей информации, мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время", - заявил Муджахид в интервью телеканалу Shamshad News.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/taliby-1747101487.html
афганистан
панджшер (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746984558_13:148:2547:2048_1920x0_80_0_0_c45b782d50db4f6dfc8d3f95c24a6d5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия
"Талибан"* заявил о скором мирном соглашении с сопротивлением
"Талибан"* заявил о скором заключении мирного соглашения с сопротивлением из Панджшера