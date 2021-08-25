https://ria.ru/20210825/taliban-1747168508.html

"Талибан"* заявил о скором мирном соглашении с сопротивлением

"Талибан"* заявил о скором мирном соглашении с сопротивлением - РИА Новости, 25.08.2021

"Талибан"* заявил о скором мирном соглашении с сопротивлением

Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что, по данным движения, мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:20

2021-08-25T12:20

2021-08-25T12:20

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что, по данным движения, мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время."Мы находимся в контакте с людьми в Панджшере. Мы ведем переговоры со старейшинами, влиятельными лицами... Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать. По нашей информации, мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время", - заявил Муджахид в интервью телеканалу Shamshad News.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/taliby-1747101487.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия