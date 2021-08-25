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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747137685.html
Вице-президент Афганистана назвал причины падения правительства
Вице-президент Афганистана назвал причины падения правительства - РИА Новости, 25.08.2021
Вице-президент Афганистана назвал причины падения правительства
Давление на Кабул из Вашингтона, фактическое признание талибов на переговорах в Катаре и отсутствие актуальной информации в правительстве стали причинами... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:14
2021-08-25T13:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
доха
афганистан
нато
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 авг — РИА Новости. Давление на Кабул из Вашингтона, фактическое признание талибов на переговорах в Катаре и отсутствие актуальной информации в правительстве стали причинами падения администрации Ашрафа Гани, заявил вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента."Совершенно очевидно, что талибы никогда не подвергались давлению; они использовали Пакистан в качестве базы поддержки. Не убежища, а весь Пакистан на службе у "Талибана"*. США пытались стимулировать пакистанское сотрудничество, чтобы купить его; чем больше они платили, тем больше это воодушевляло пакистанцев оказывать помощь "Талибану"*. Поэтому вопрос о ядерном государстве, спонсирующем терроризм и мятежников против западных союзников в Афганистане, никогда не рассматривался", — сказал он в телефонном интервью телеканалу News18.Салех также отметил, что межафганские переговоры в Дохе фактически "легитимизировали талибов, которые не сохранили верность своему слову"."Третья причина заключается в том, что в последние два года республика подверглась огромному давлению со стороны наших американских союзников. Они шантажировали нас и говорили: либо вы освободите заключенных, либо мы сократим вам помощь, в том числе военную. Мы спросили: а уверены ли вы, что эти люди не окажутся на передовой? Их ответ был отрицательным, но все они оказались на передовой. Таким образом, это было не освобождение заключенных, а предоставление талибам подразделения крайне радикализированных боевиков", — добавил вице-президент Афганистана.Он также выразил мнение, что в правительстве "были люди, которые не знали о ситуации и принимали все как должное"."Однако мы не можем ограничиваться этими четырьмя причинами, поскольку существуют различные другие проблемы, которые привели к этой трагедии. Суть в том, что НАТО больше нет, американские военные ушли, но афганский народ не ушел, их нельзя было эвакуировать. Аэропорт Кабула — это верхушка айсберга. Страна погрузилась в трагедию, и террористические группировки захватили Афганистан", — заключил Салех.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой республики, и призвал к вооруженному сопротивлению захватчикам.Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса".Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже влетевших бортов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747135085.html
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747117305.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, сша, талибан, доха, афганистан, нато, россия
09:14 25.08.2021 (обновлено: 13:53 25.08.2021)
 
Вице-президент Афганистана назвал причины падения правительства

Вице-президент Афганистана Салех назвал давление США причиной падения правительства

© AP Photo / Kamran JebreiliАмрулла Салех
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Kamran Jebreili
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 авг — РИА Новости. Давление на Кабул из Вашингтона, фактическое признание талибов на переговорах в Катаре и отсутствие актуальной информации в правительстве стали причинами падения администрации Ашрафа Гани, заявил вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента.
"Совершенно очевидно, что талибы никогда не подвергались давлению; они использовали Пакистан в качестве базы поддержки. Не убежища, а весь Пакистан на службе у "Талибана"*. США пытались стимулировать пакистанское сотрудничество, чтобы купить его; чем больше они платили, тем больше это воодушевляло пакистанцев оказывать помощь "Талибану"*. Поэтому вопрос о ядерном государстве, спонсирующем терроризм и мятежников против западных союзников в Афганистане, никогда не рассматривался", — сказал он в телефонном интервью телеканалу News18.
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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Салех также отметил, что межафганские переговоры в Дохе фактически "легитимизировали талибов, которые не сохранили верность своему слову".
"Третья причина заключается в том, что в последние два года республика подверглась огромному давлению со стороны наших американских союзников. Они шантажировали нас и говорили: либо вы освободите заключенных, либо мы сократим вам помощь, в том числе военную. Мы спросили: а уверены ли вы, что эти люди не окажутся на передовой? Их ответ был отрицательным, но все они оказались на передовой. Таким образом, это было не освобождение заключенных, а предоставление талибам подразделения крайне радикализированных боевиков", — добавил вице-президент Афганистана.
Он также выразил мнение, что в правительстве "были люди, которые не знали о ситуации и принимали все как должное".
"Однако мы не можем ограничиваться этими четырьмя причинами, поскольку существуют различные другие проблемы, которые привели к этой трагедии. Суть в том, что НАТО больше нет, американские военные ушли, но афганский народ не ушел, их нельзя было эвакуировать. Аэропорт Кабула — это верхушка айсберга. Страна погрузилась в трагедию, и террористические группировки захватили Афганистан", — заключил Салех.
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой республики, и призвал к вооруженному сопротивлению захватчикам.
Ашраф Гани в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 16:45Захват власти в Афганистане талибами
МИД ОАЭ подтвердил, что Гани с семьей находятся в стране
Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса".
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже влетевших бортов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Хаос на дорогах, стрельба в аэропорту: Кабул под контролем талибов
© AP Photo / Zabi Karimi

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле, Афганистан
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
© AFP 2021

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

Жители Афганистана в аэропорту Кабула
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

Боевики Талибана* поднимают свой флаг у резиденции губернатора провинции Газни, юго-восток Афганистана
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
© REUTERS / Social Media

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

Пробка на улице в Кабуле, Афганистан
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

Толпа людей бежит к терминалу аэропорта Кабула после того, как боевики Талибана* взяли под контроль президентский дворец
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
© REUTERS / Stringer

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Боевики Талибана* возле аэропорта в Кабуле, Афганистан
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

Американские военные в аэропорту Кабула, Афганистан
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
© AFP 2021

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

Боевики Талибана* в провинции Лагман, Афганистан
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
© REUTERS / Stringer

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

Боевики Талибана* едут на полицейской машине в Кабуле, Афганистан
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Stringer

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

Люди у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан. 16 августа 2021 года
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанДохаАфганистанНАТОРоссия
 
 
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