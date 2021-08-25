https://ria.ru/20210825/afganistan-1747137685.html

Вице-президент Афганистана назвал причины падения правительства

Вице-президент Афганистана назвал причины падения правительства - РИА Новости, 25.08.2021

Вице-президент Афганистана назвал причины падения правительства

Давление на Кабул из Вашингтона, фактическое признание талибов на переговорах в Катаре и отсутствие актуальной информации в правительстве стали причинами... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T09:14

2021-08-25T09:14

2021-08-25T13:53

захват власти в афганистане талибами

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доха

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россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 авг — РИА Новости. Давление на Кабул из Вашингтона, фактическое признание талибов на переговорах в Катаре и отсутствие актуальной информации в правительстве стали причинами падения администрации Ашрафа Гани, заявил вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента."Совершенно очевидно, что талибы никогда не подвергались давлению; они использовали Пакистан в качестве базы поддержки. Не убежища, а весь Пакистан на службе у "Талибана"*. США пытались стимулировать пакистанское сотрудничество, чтобы купить его; чем больше они платили, тем больше это воодушевляло пакистанцев оказывать помощь "Талибану"*. Поэтому вопрос о ядерном государстве, спонсирующем терроризм и мятежников против западных союзников в Афганистане, никогда не рассматривался", — сказал он в телефонном интервью телеканалу News18.Салех также отметил, что межафганские переговоры в Дохе фактически "легитимизировали талибов, которые не сохранили верность своему слову"."Третья причина заключается в том, что в последние два года республика подверглась огромному давлению со стороны наших американских союзников. Они шантажировали нас и говорили: либо вы освободите заключенных, либо мы сократим вам помощь, в том числе военную. Мы спросили: а уверены ли вы, что эти люди не окажутся на передовой? Их ответ был отрицательным, но все они оказались на передовой. Таким образом, это было не освобождение заключенных, а предоставление талибам подразделения крайне радикализированных боевиков", — добавил вице-президент Афганистана.Он также выразил мнение, что в правительстве "были люди, которые не знали о ситуации и принимали все как должное"."Однако мы не можем ограничиваться этими четырьмя причинами, поскольку существуют различные другие проблемы, которые привели к этой трагедии. Суть в том, что НАТО больше нет, американские военные ушли, но афганский народ не ушел, их нельзя было эвакуировать. Аэропорт Кабула — это верхушка айсберга. Страна погрузилась в трагедию, и террористические группировки захватили Афганистан", — заключил Салех.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой республики, и призвал к вооруженному сопротивлению захватчикам.Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса".Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже влетевших бортов.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747135085.html

https://ria.ru/20210824/afganistan-1747117305.html

https://ria.ru/20210818/gani-1746243038.html

сша

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-25T09:14 true PT1M20S

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в мире, сша, талибан, доха, афганистан, нато, россия