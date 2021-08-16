https://ria.ru/20210816/afganistan-1745877035.html

Хаос на дорогах, стрельба в аэропорту: Кабул под контролем талибов

Хаос на дорогах, стрельба в аэропорту: Кабул под контролем талибов - РИА Новости, 16.08.2021

Хаос на дорогах, стрельба в аэропорту: Кабул под контролем талибов

"Талибан"* усилил наступление в Афганистане, когда правительственные силы остались без помощи американских войск. Финалом стремительного продвижения талибов на... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:02

2021-08-16T12:02

2021-08-16T14:13

фото

обострение ситуации в афганистане

талибан

афганистан

ашраф гани ахмадзай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745870410_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_50899f42844280769930a7450fe5b2e3.jpg

"Талибан"* усилил наступление в Афганистане, когда правительственные силы остались без помощи американских войск. Финалом стремительного продвижения талибов на восток стало взятие столицы.*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, талибан, афганистан, ашраф гани ахмадзай