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Международный день защиты детей

Международный день защиты детей - РИА Новости, 01.06.2021

Международный день защиты детей

Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T02:22

2021-06-01T02:22

2021-06-01T02:22

россия

международный день защиты детей

дети

справки

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Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году. Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Документ вступил силу 2 сентября 1990 года, был ратифицирован СССР 13 июня 1990 года. Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике России. Согласно статье Конституции РФ, в стране обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Указом президента РФ от 9 октября 2007 года утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. В 2019 году началась реализация национального проекта "Демография", рассчитанного до 2024 года. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трех лет. Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. По указу президента в России в 2009 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. В России предусмотрены различные меры поддержки семей с детьми. В 2007 году был введен материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). В марте 2020 года программа материнского капитала была расширена и продлена до конца 2026 года. Теперь деньги выплачиваются семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. В 2021 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 483 881,83 рубля. Для семей, у которых родился второй ребенок, материнский капитал составляет 639 431,83 рубля. Среди других мер поддержки – пособие на детей от трех до семи лет для семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум; выплаты на первого и второго ребенка до трех лет для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов; действует программа поддержки родителей при появлении третьего или последующих детей, которая позволяет получить от государства 450000 рублей на ипотеку.В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 семьи с детьми получили дополнительные разовые выплаты. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному Собранию озвучил новые меры поддержки семей с детьми, среди которых выплаты беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации; поддержка неполных семей; оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет в размере 100% от заработка. Кроме того, семьи школьников и будущих первоклассников в середине августа получат разовую выплату. По данным Росстата, доля детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в Российской Федерации, на 1 апреля 2020 года достигла исторического максимума и составляла 22,4% от общей численности населения страны. По данным Росстата, в 2020 году в России родилось 1 миллион 435 тысяч младенцев, что на 48,7 тысяч меньше итогов 2019 года. По мнению экспертов, демографический спад, который наблюдается в России в последние годы, связан с демографической ямой конца 1990-х годов. Большая часть рожениц – представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей. В последние годы отмечается снижение младенческой смертности. По итогам 2020 года в России удалось достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности, который составил 4,5 на тысячу родившихся живыми (по итогам 2019 года этот показатель составил 4,9).Наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние пять лет их число сократилось на 13%. По данным на начало 2021 года, их количество составило 406,1 тысячу человек. При этом 89% от общего числа детей, почти 365 тысяч, находятся на воспитании в замещающих семьях.Кроме того, за последние пять лет на 27,7% сократилась численность воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Число образовательных учреждений данного типа сократилось на 10,3%. В День защиты детей по всей стране традиционно проходят праздничные мероприятия. В 2021 году в Международный день защиты детей в Москве состоится Всероссийский фестиваль возможностей "Большая перемена". Он будет проведен 1 июня в Парке Горького. Мероприятие будет проходить одновременно на более чем 20 площадках – главной сцене, большом лектории, зоне кастингов и пространствах, посвященных 12 направлениям конкурса "Большая перемена". Для зарегистрированных участников будут доступны специальные секции и творческие кастинги, где они смогут заявить о своих талантах руководителям крупнейших продюсерских центров. Школьники смогут принять участие в познавательных лекциях, мастер-классах и экспертных дискуссиях. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международный день защиты детей, дети, справки