Международный день защиты детей
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению.
Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.
20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Документ вступил силу 2 сентября 1990 года, был ратифицирован СССР 13 июня 1990 года.
Указом президента РФ от 9 октября 2007 года утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.
В 2019 году началась реализация национального проекта "Демография", рассчитанного до 2024 года. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трех лет.
Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка.
По указу президента в России в 2009 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.
В России предусмотрены различные меры поддержки семей с детьми. В 2007 году был введен материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).
В марте 2020 года программа материнского капитала была расширена и продлена до конца 2026 года. Теперь деньги выплачиваются семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. В 2021 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 483 881,83 рубля. Для семей, у которых родился второй ребенок, материнский капитал составляет 639 431,83 рубля.
Среди других мер поддержки – пособие на детей от трех до семи лет для семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум; выплаты на первого и второго ребенка до трех лет для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов; действует программа поддержки родителей при появлении третьего или последующих детей, которая позволяет получить от государства 450000 рублей на ипотеку.
В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 семьи с детьми получили дополнительные разовые выплаты.
В апреле 2021 года президент России Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному Собранию озвучил новые меры поддержки семей с детьми, среди которых выплаты беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации; поддержка неполных семей; оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет в размере 100% от заработка. Кроме того, семьи школьников и будущих первоклассников в середине августа получат разовую выплату.
По данным Росстата, доля детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в Российской Федерации, на 1 апреля 2020 года достигла исторического максимума и составляла 22,4% от общей численности населения страны.
По данным Росстата, в 2020 году в России родилось 1 миллион 435 тысяч младенцев, что на 48,7 тысяч меньше итогов 2019 года.
По мнению экспертов, демографический спад, который наблюдается в России в последние годы, связан с демографической ямой конца 1990-х годов. Большая часть рожениц – представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей.
В последние годы отмечается снижение младенческой смертности. По итогам 2020 года в России удалось достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности, который составил 4,5 на тысячу родившихся живыми (по итогам 2019 года этот показатель составил 4,9).
Наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние пять лет их число сократилось на 13%. По данным на начало 2021 года, их количество составило 406,1 тысячу человек. При этом 89% от общего числа детей, почти 365 тысяч, находятся на воспитании в замещающих семьях.
Кроме того, за последние пять лет на 27,7% сократилась численность воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Число образовательных учреждений данного типа сократилось на 10,3%.
В День защиты детей по всей стране традиционно проходят праздничные мероприятия. В 2021 году в Международный день защиты детей в Москве состоится Всероссийский фестиваль возможностей "Большая перемена". Он будет проведен 1 июня в Парке Горького. Мероприятие будет проходить одновременно на более чем 20 площадках – главной сцене, большом лектории, зоне кастингов и пространствах, посвященных 12 направлениям конкурса "Большая перемена". Для зарегистрированных участников будут доступны специальные секции и творческие кастинги, где они смогут заявить о своих талантах руководителям крупнейших продюсерских центров. Школьники смогут принять участие в познавательных лекциях, мастер-классах и экспертных дискуссиях.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников