Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/deti-1734909695.html
Международный день защиты детей
Международный день защиты детей - РИА Новости, 01.06.2021
Международный день защиты детей
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T02:22
2021-06-01T02:22
россия
международный день защиты детей
дети
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734912549_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_54a85dba3393a51425c51dcdbdd23da4.jpg
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году. Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Документ вступил силу 2 сентября 1990 года, был ратифицирован СССР 13 июня 1990 года. Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике России. Согласно статье Конституции РФ, в стране обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Указом президента РФ от 9 октября 2007 года утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. В 2019 году началась реализация национального проекта "Демография", рассчитанного до 2024 года. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трех лет. Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. По указу президента в России в 2009 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. В России предусмотрены различные меры поддержки семей с детьми. В 2007 году был введен материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). В марте 2020 года программа материнского капитала была расширена и продлена до конца 2026 года. Теперь деньги выплачиваются семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. В 2021 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 483 881,83 рубля. Для семей, у которых родился второй ребенок, материнский капитал составляет 639 431,83 рубля. Среди других мер поддержки – пособие на детей от трех до семи лет для семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум; выплаты на первого и второго ребенка до трех лет для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов; действует программа поддержки родителей при появлении третьего или последующих детей, которая позволяет получить от государства 450000 рублей на ипотеку.В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 семьи с детьми получили дополнительные разовые выплаты. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному Собранию озвучил новые меры поддержки семей с детьми, среди которых выплаты беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации; поддержка неполных семей; оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет в размере 100% от заработка. Кроме того, семьи школьников и будущих первоклассников в середине августа получат разовую выплату. По данным Росстата, доля детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в Российской Федерации, на 1 апреля 2020 года достигла исторического максимума и составляла 22,4% от общей численности населения страны. По данным Росстата, в 2020 году в России родилось 1 миллион 435 тысяч младенцев, что на 48,7 тысяч меньше итогов 2019 года. По мнению экспертов, демографический спад, который наблюдается в России в последние годы, связан с демографической ямой конца 1990-х годов. Большая часть рожениц – представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей. В последние годы отмечается снижение младенческой смертности. По итогам 2020 года в России удалось достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности, который составил 4,5 на тысячу родившихся живыми (по итогам 2019 года этот показатель составил 4,9).Наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние пять лет их число сократилось на 13%. По данным на начало 2021 года, их количество составило 406,1 тысячу человек. При этом 89% от общего числа детей, почти 365 тысяч, находятся на воспитании в замещающих семьях.Кроме того, за последние пять лет на 27,7% сократилась численность воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Число образовательных учреждений данного типа сократилось на 10,3%. В День защиты детей по всей стране традиционно проходят праздничные мероприятия. В 2021 году в Международный день защиты детей в Москве состоится Всероссийский фестиваль возможностей "Большая перемена". Он будет проведен 1 июня в Парке Горького. Мероприятие будет проходить одновременно на более чем 20 площадках – главной сцене, большом лектории, зоне кастингов и пространствах, посвященных 12 направлениям конкурса "Большая перемена". Для зарегистрированных участников будут доступны специальные секции и творческие кастинги, где они смогут заявить о своих талантах руководителям крупнейших продюсерских центров. Школьники смогут принять участие в познавательных лекциях, мастер-классах и экспертных дискуссиях. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734912549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_169d71a8a9f734d27bda374e0804fcf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, международный день защиты детей, дети, справки

Международный день защиты детей

02:22 01.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДети играют в фонтане
Дети играют в фонтане - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению.
Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.
20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Документ вступил силу 2 сентября 1990 года, был ратифицирован СССР 13 июня 1990 года.
Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике России. Согласно статье Конституции РФ, в стране обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.
Указом президента РФ от 9 октября 2007 года утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.
В 2019 году началась реализация национального проекта "Демография", рассчитанного до 2024 года. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трех лет.
Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка.
По указу президента в России в 2009 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.
В России предусмотрены различные меры поддержки семей с детьми. В 2007 году был введен материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).
В марте 2020 года программа материнского капитала была расширена и продлена до конца 2026 года. Теперь деньги выплачиваются семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. В 2021 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 483 881,83 рубля. Для семей, у которых родился второй ребенок, материнский капитал составляет 639 431,83 рубля.
Среди других мер поддержки – пособие на детей от трех до семи лет для семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум; выплаты на первого и второго ребенка до трех лет для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов; действует программа поддержки родителей при появлении третьего или последующих детей, которая позволяет получить от государства 450000 рублей на ипотеку.
В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 семьи с детьми получили дополнительные разовые выплаты.
В апреле 2021 года президент России Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному Собранию озвучил новые меры поддержки семей с детьми, среди которых выплаты беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации; поддержка неполных семей; оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет в размере 100% от заработка. Кроме того, семьи школьников и будущих первоклассников в середине августа получат разовую выплату.
По данным Росстата, доля детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в Российской Федерации, на 1 апреля 2020 года достигла исторического максимума и составляла 22,4% от общей численности населения страны.
По данным Росстата, в 2020 году в России родилось 1 миллион 435 тысяч младенцев, что на 48,7 тысяч меньше итогов 2019 года.
По мнению экспертов, демографический спад, который наблюдается в России в последние годы, связан с демографической ямой конца 1990-х годов. Большая часть рожениц – представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей.
В последние годы отмечается снижение младенческой смертности. По итогам 2020 года в России удалось достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности, который составил 4,5 на тысячу родившихся живыми (по итогам 2019 года этот показатель составил 4,9).
Наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние пять лет их число сократилось на 13%. По данным на начало 2021 года, их количество составило 406,1 тысячу человек. При этом 89% от общего числа детей, почти 365 тысяч, находятся на воспитании в замещающих семьях.
Кроме того, за последние пять лет на 27,7% сократилась численность воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Число образовательных учреждений данного типа сократилось на 10,3%.
В День защиты детей по всей стране традиционно проходят праздничные мероприятия. В 2021 году в Международный день защиты детей в Москве состоится Всероссийский фестиваль возможностей "Большая перемена". Он будет проведен 1 июня в Парке Горького. Мероприятие будет проходить одновременно на более чем 20 площадках – главной сцене, большом лектории, зоне кастингов и пространствах, посвященных 12 направлениям конкурса "Большая перемена". Для зарегистрированных участников будут доступны специальные секции и творческие кастинги, где они смогут заявить о своих талантах руководителям крупнейших продюсерских центров. Школьники смогут принять участие в познавательных лекциях, мастер-классах и экспертных дискуссиях.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияМеждународный день защиты детейДетиСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния