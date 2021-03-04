https://ria.ru/20210304/mladentsy-1599894547.html

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились до минимальных цифр за всю историю страны, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:43

2021-03-04T12:43

2021-03-04T12:43

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились до минимальных цифр за всю историю страны, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.Мурашко провел совещание по развитию системы здравоохранения Тувы с участием главы региона Шолбана Кара-оола."Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились, и в целом по Российской Федерации все показатели детской и младенческой смертности снизились до минимальных цифр за всю историю страны. По региону динамика младенческой смертности положительная, но тем не менее, остается чуть выше, чем в Российской Федерации", - сказал министр, слова которого приводятся на сайте Минздрава РФ.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, здоровье - общество