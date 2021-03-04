https://ria.ru/20210304/mladentsy-1599894547.html
Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума
Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума
Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились до минимальных цифр за всю историю страны, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:43
2021-03-04T12:43
2021-03-04T12:43
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567950137_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_38a4eeddf1413d2da449b181e9a87535.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились до минимальных цифр за всю историю страны, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.Мурашко провел совещание по развитию системы здравоохранения Тувы с участием главы региона Шолбана Кара-оола."Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились, и в целом по Российской Федерации все показатели детской и младенческой смертности снизились до минимальных цифр за всю историю страны. По региону динамика младенческой смертности положительная, но тем не менее, остается чуть выше, чем в Российской Федерации", - сказал министр, слова которого приводятся на сайте Минздрава РФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567950137_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_2857ac7923dc13f444b7234a9783945f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, здоровье - общество