Всероссийский фестиваль "Большая перемена" пройдет в Москве 1 июня
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Всероссийский фестиваль возможностей "Большая перемена" пройдёт в Москве 1 июня в Парке Горького, рассказали в пресс-службе "Россия - страна возможностей".
"1 июня в Международный день защиты детей в Москве на набережной Парка Горького состоится Всероссийский фестиваль "Большая перемена". Фестиваль станет точкой сборки современных проектов для детей и территорией открытия новых талантов", - говорится в сообщении.
Фестиваль будет проходить одновременно на более чем 20 площадках – главной сцене, большом лектории, зоне кастингов и пространствах, посвященных 12 направлениям конкурса "Большая перемена", уточнили в пресс-службе. Так, представители крупнейших российских компаний, руководители федеральных ведомств и ведущих вузов, а также звезды шоу-бизнеса представят детям и подросткам новые возможности для развития.
"Для зарегистрированных участников Всероссийского конкурса "Большая перемена" на фестивале будут доступны специальные секции и творческие кастинги, где они смогут заявить о своих талантах руководителям крупнейших продюсерских центров", - добавили организаторы.
Уточняется, что партнёры конкурса проведут для школьников познавательные лекции, мастер-классы и экспертные дискуссии. Так, Роскосмос представит на фестивале "лунную станцию", Росатом – научное пространство Homo Sсience, где школьники смогут погрузиться в современный мир науки, Российское движение школьников создаст арт-пространство, в котором дети смогут проявить свои творческие способности и так далее.
Организаторами мероприятия выступают АНО "Большая перемена", Комплекс социального развития Москвы, министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, АНО "Россия – страна возможностей" и АНО "Национальные приоритеты".
Первый всероссийский конкурс "Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" – прошел в 2020 году. Его цель – дать возможность каждому школьнику раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в самых разных сферах. Среди тематических направлений – искусство, журналистика, экология, новейшие технологии, медицина, туризм и благотворительность. Победителями стали 600 школьников, которые были награждены в финале конкурса в лагере "Артек".