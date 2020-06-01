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Доля детей в численности населения РФ достигла исторического максимума
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РИА Новости

Доля детей в численности населения РФ достигла исторического максимума

04:14 01.06.2020
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© Depositphotos / olesiabilkeiСчастливые дети
Счастливые дети
© Depositphotos / olesiabilkei
Счастливые дети. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия достигла исторического максимума по доле детей в общей численности населения - 22,4%, сообщили РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения-2020.
По данным Росстата, на 1 апреля 2020 года в России проживали 146,7 миллиона человек.
"По оценке Росстата, доля детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в России, составляет 22,4% от общей численности населения страны", - сообщили данные в медиаофисе, подготовленные к Международному дню защиты детей.
"Это самая высокая доля детей в общей структуре населения страны за последние 10 лет - в 2010 году дети и подростки составляли 21,4% населения", - рассказала медиаофису завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
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По ее словам, увеличение доли детей и подростков обусловлено ростом рождаемости в 2012–2017 годах. Одновременно меняется и возрастная структура этой группы: доля малышей до 4 лет увеличилась с 26,5% в 2010 году до 28% в 2019 году. Доля детей в возрасте 5–10 лет выросла с 23,6 до 24,3%. При этом доля подростков 10–15 и 16–18 лет немного снизилась, но по мере взросления сегодняшних малышей она будет возрастать, говорит Егорова.
Актуальной остается проблема с обеспеченностью местами в дошкольных учреждениях - в настоящее время на 1 тысячу детей в возрасте 1–6 лет в целом по России приходится 639 мест в детских садах. В городе на 1 тысячу детей приходится 671 место, на селе - 549 мест. В 2010 году этот показатель составил 674 и 553 места соответственно. "Это говорит о том, что наша сложная демографическая ситуация - волны повышения или снижения рождаемости - меняет уровни обеспеченности детей соответствующими учреждениями и услугами. Если сегодня может хватать мест в детском саду, то завтра может возникнуть их дефицит", - говорит завлабораторией.
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Кроме того, за последнее десятилетие снизилась доля детей, родители которых лишены родительских прав. "Сейчас в среднем на 10 тысяч человек приходится 13 детей в возрасте до 17 лет, чьи родители лишены родительских прав. В 2010 году было 25 таких детей. Подобная ситуация сложилась не только из-за возросшей ответственности взрослых, но и из-за того, что изменилась общественная установка: как бы то ни было, ребенку лучше в семье. Поэтому органы опеки и суд чаще стали применять ограничение родителей в правах. Это дает возможность возвращения к нормальному образу жизни - сейчас из 100 тысяч детей в возрасте до 17 лет 32 ребенка имеют родителей с ограниченными правами. Десятилетие назад таких детей по статистике было 29", - отметили в Медиаофисе.
"Точные данные о том, сколько детей в стране и в каких условиях они проживают, для формирования новых социальных программ можно получить только с помощью специальных выборочных исследований и Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В апреле Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год", - заключили специалисты.
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