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Пенсионный фонд объяснил правила новогодних выплат на детей
Пенсионный фонд объяснил правила новогодних выплат на детей
Заявление на новогоднюю выплату на ребенка до семи лет можно подать до 1 апреля, сообщили РИА Новости в ПФР. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:42
2020-12-18T16:42
2020-12-18T17:28
новый год—2021
социальные выплаты
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Заявление на новогоднюю выплату на ребенка до семи лет можно подать до 1 апреля, сообщили РИА Новости в ПФР.При этом если родители, опекуны или усыновители уже получали в этом году ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, то новогоднюю выплату им перечислят по принципу "социального казначейства" — автоматически. Она составит пять тысяч рублей на каждого ребенка, пособие не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки. Его получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет."Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства", — пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда.Кроме того, заявление на новые выплаты понадобится, если у уже получавших пособия родителей был закрыт банковский счет. Его можно подать в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.Для приема заявок отделения ПФР будут работать в выходные 19 и 20 декабря.Уже более 200 тысяч заявокМеньше чем за сутки на портал Госуслуг поступило двести тысяч заявлений на новогодние выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-служба Минтруда.Там отметили, что до 1 апреля заявление можно подать в том числе на детей, родившихся в период с 18 декабря 2020 года. Оно подается одним из родителей на всех детей соответствующего возраста дистанционно на портале ЕПГУ. Опекунам и попечителям это нужно сделать лично в Пенсионном фонде.Если данные, предоставленные ранее для летних выплат, изменились, то заявку также можно подать на ЕПГУ.Накануне на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году выплатят по пять тысяч рублей.Как отметили в Минфине, предновогодние выплаты коснутся 14,7 миллиона детей, правительство выделит на них из резервного фонда порядка 73,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201217/vyplaty-1589749968.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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социальные выплаты, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Заявление на новогоднюю выплату на ребенка до семи лет можно подать до 1 апреля, сообщили РИА Новости в ПФР
.
При этом если родители, опекуны или усыновители уже получали в этом году ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, то новогоднюю выплату им перечислят по принципу "социального казначейства" — автоматически. Она составит пять тысяч рублей на каждого ребенка, пособие не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки. Его получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет.
"Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства", — пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Кроме того, заявление на новые выплаты понадобится, если у уже получавших пособия родителей был закрыт банковский счет. Его можно подать в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.
Для приема заявок отделения ПФР будут работать в выходные 19 и 20 декабря.
Уже более 200 тысяч заявок
Меньше чем за сутки на портал Госуслуг поступило двести тысяч заявлений на новогодние выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-служба Минтруда.
Там отметили, что до 1 апреля заявление можно подать в том числе на детей, родившихся в период с 18 декабря 2020 года. Оно подается одним из родителей на всех детей соответствующего возраста дистанционно на портале ЕПГУ. Опекунам и попечителям это нужно сделать лично в Пенсионном фонде.
Если данные, предоставленные ранее для летних выплат, изменились, то заявку также можно подать на ЕПГУ.
Накануне на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин
сообщил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году выплатят по пять тысяч рублей.
Как отметили в Минфине
, предновогодние выплаты коснутся 14,7 миллиона детей, правительство выделит на них из резервного фонда порядка 73,5 миллиарда рублей.