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Биография Башара Асада

Биография Башара Асада - РИА Новости, 28.05.2021

Биография Башара Асада

Президент Сирии Башар Хафез аль-Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске в семье командующего сирийскими ВВС и ПВО бригадного генерала Хафеза Асада, который РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T01:40

2021-05-28T01:40

2021-05-28T01:40

башар асад

справки

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Президент Сирии Башар Хафез аль-Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске в семье командующего сирийскими ВВС и ПВО бригадного генерала Хафеза Асада, который в 1970 году стал главой государства.Башар Асад был третьим ребенком в семье: у него были старшие сестра Бушра и брат Басель и два младших брата Махер и Маджид. В соответствии с традицией на пост преемника готовился Басель Асад.В 1982 году Башар Асад окончил арабо-французский лицей "Хуррия" в Дамаске, в 1988 году – медицинский факультет Дамасского университета по специальности "врач-офтальмолог".По окончании университета проходил специализацию в качестве врача-офтальмолога в военном госпитале "Тишрин" в Дамаске.В 1992-1994 годах продолжил свое образование в офтальмологическом центре Western Eye Hospital в Лондоне (Великобритания).В 1994 году, после гибели старшего брата Баселя в автокатастрофе, Башар Асад вернулся в Сирию, где поступил в военную академию в Хомсе и в звании капитана был назначен командиром танкового батальона.В 1997 году Башар Асад окончил с отличием штабные курсы. Возглавил Республиканскую гвардию, в январе 1999 года ему было присвоено звание полковника. В октябре 2000 года – генерал-лейтенанта. Постепенно Хафез Асад передал сыну большую часть своих полномочий: вопросы военно-технического сотрудничества, прием зарубежных делегаций. Кроме того, Башар отвечал за модернизацию Сирии: он лоббировал интересы молодых сирийских бизнесменов и занимался привлечением инвестиций. Во многом благодаря Башару Асаду в 1998 году в Сирии появился интернет, а в 2000 году – первая компания сотовой связи.В 1999 году Башар Асад отправился в свое первое дипломатическое турне по Ближнему Востоку. После смерти Хафеза Асада (10 июня 2000 года) Башар Асад был избран генеральным секретарем Партии арабского социалистического возрождения в Сирии (на конгрессе 17-21 июня 2000 года) и выдвинут единственным кандидатом в президенты. Ранее в Конституцию Сирии были внесены поправки, изменившие минимальный возраст президента с 40 до 34 лет.10 июля 2000 года был избран президентом Сирии на семилетний срок. Получил поддержку 97,29% избирателей. В первый же год своего правления Башар Асад начал либеральные реформы. Он выпустил из тюрьмы сотни политзаключенных. В Сирии появилась первая независимая пресса, заработали негосударственные университеты, открылись частные банки и фондовый рынок, появились зоны свободной торговли. В марте 2003 года на выборах в парламент впервые прошли независимые кандидаты. При этом в стране сохранялось чрезвычайное положение (введенное в 1963 году), благодаря которому, власти без суда могли арестовать на длительный срок любого гражданина Сирии. В 2001 году под стражу были заключены многие реформистски настроенные оппозиционеры.Недовольство на Западе вызывала внешняя политика Дамаска. После начала войны в Ираке США обвинили Сирию в спонсировании группировок "Хезболла", ХАМАС и "Исламский джихад". В 2003 году американский журнал Parade внес президента Сирии в рейтинг диктаторов под номером тринадцать, а в мае 2004 года США ввели экономические санкции против Сирии.Отношения Сирии с Западом еще больше ухудшились после того, как в феврале 2005 года был убит экс-премьер Ливана Рафик Харири. Под давлением мирового сообщества Сирия была вынуждена вывести свой 15-тысячный контингент из Ливана. В ООН была создана комиссия по расследованию убийства Рафика Харири. Ее глава Детлев Мехлис вскоре обвинил Башара Асада в причастности к операции по физической ликвидации экс-премьера Ливана. Несмотря на ослабление внешнеполитических позиций, Башар Асад прочно удерживал власть внутри Сирии. 27 мая 2007 года в Сирии прошел очередной референдум по избранию главы государства. По результатам референдума Башар Асад был переизбран на второй семилетний президентский срок, набрав 97,62% голосов. Однако внутри страны нарастало напряжение. В середине марта 2011 года на фоне так называемой "арабской весны" в Сирии начались массовые антиправительственные выступления. Противники действующего режима организовали несколько акций протеста в столице страны Дамаске. Затем антиправительственные демонстрации вспыхнули на юге страны – в расположенном на границе с Иорданией городе Дераа. В апреле 2011 года массовые манифестации с требованием проведения кардинальных реформ начались по всей стране. В результате столкновений с полицией погибли люди. Башар Асад предпринял ряд шагов, призванных продемонстрировать его готовность к мирному урегулированию конфликтов, к проведению политических и экономических реформ. 21 апреля 2011 года президент подписал указ об отмене чрезвычайного положения, действовавшего в Сирии с 1963 года. Однако антиправительственные выступления не прекращались. Глубочайший внутриполитический кризис уже к концу 2011 года перерос во внутренний вооруженный конфликт. Разрастанию кризиса способствовала его беспрецедентная интернационализация с поддержкой антиасадовской оппозиции региональными (Турция, аравийские монархии) и внешними (в первую очередь, США и Франция) игроками. Стремление последних любой ценой сменить в Сирии режим привело к милитаризации конфликта, накачиванию непримиримой оппозиции деньгами и оружием. Требования ухода Башара Асада сочетались с форсированным становлением в качестве альтернативы режиму "зонтичных" оппозиционных структур. Кульминацией этого процесса стало создание в ноябре 2012 года Национальной коалиции сил сирийской революции и оппозиции.Между тем, логика развития конфликта привела к поляризации сирийского общества, ожесточению противостояния, в том числе на межконфессионой основе. На таком фоне в стане вооруженной оппозиции усилились позиции исламских радикалов – "Исламское государство"* (ИГ*), "Джабхат Ан-Нусра"* (террористические организации, запрещенные в России) и др. В конце июня 2014 года ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России) объявила о создании исламского халифата на обширной территории на севере и северо-востоке страны. В феврале 2012 года в Сирии прошел референдум по проекту новой конституции, за которую проголосовало 89,4% жителей страны. В новой конституции было отменено положение о руководящей роли партии Баас, правящей с 1963 года, была введена многопартийная система. В марте 2014 парламент Сирии утвердил новый закон о выборах, который впервые в истории страны позволяет участвовать в выборах нескольким кандидатам. 3 июня 2014 года в условиях продолжающихся боевых действий в Сирии прошли первые альтернативные выборы президента, по итогам которых победил Башар Асад, набрав 88,7% голосов избирателей. В сентябре 2015 года сирийская правительственная армия при поддержке ВКС России развернула массированное наступление практически на всех фронтах, последовательно освобождая занятые незаконными вооруженными формированиями районы. К концу 2017 года основные боеспособные формирования группировки ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии были разбиты.6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России) на обоих берегах Евфрата в Сирии. 21 апреля 2021 года Башар Асад объявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок на выборах 26 мая. 3 мая Высший конституционный суд Сирии утвердил его кандидатом в президенты. Башар Асад женат на Асме аль-Ахрас. У Башара Асада и Асмы два сына и дочь. *Террористические организации, запрещенные в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, справки