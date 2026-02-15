https://ria.ru/20260215/pevets-2074484428.html
Известный в Сирии певец застрелен в Алеппо при попытке задержания
Известный в Сирии певец застрелен в Алеппо при попытке задержания - РИА Новости, 15.02.2026
Известный в Сирии певец застрелен в Алеппо при попытке задержания
Певец Джамаль Ассаф, известный исполнением песен, восхваляющих прежнее руководство Сирии, убит в ходе вооруженного столкновения с силовым патрулем в районе... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T10:26:00+03:00
2026-02-15T10:26:00+03:00
2026-02-15T10:26:00+03:00
в мире
сирия
алеппо
башар асад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029663819_0:203:3030:1907_1920x0_80_0_0_286700ff162a96ea1cd39dd15162bfc3.jpg
https://ria.ru/20260212/siriya-2073917406.html
https://ria.ru/20260118/ssha-2068646543.html
сирия
алеппо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029663819_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_4caecbf0da81d23cd814a23c2ebc1ae4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, алеппо, башар асад
В мире, Сирия, Алеппо, Башар Асад
Известный в Сирии певец застрелен в Алеппо при попытке задержания
Syria TV: певец Джамаль Ассаф убит при попытке задержания в Алеппо
БЕЙРУТ, 15 фев - РИА Новости. Певец Джамаль Ассаф, известный исполнением песен, восхваляющих прежнее руководство Сирии, убит в ходе вооруженного столкновения с силовым патрулем в районе Аль-Фурдус в Алеппо при попытке его задержания, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
"Джамаль Ассаф был убит во время перестрелки с патрулем сил безопасности при попытке его задержания в районе Аль-Фурдус", — сообщает телеканал
.
По данным Syria TV, перестрелка началась во время проведения операции по задержанию Ассафа. В ходе инцидента был ранен сотрудник сил внутренней безопасности, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Другие детали произошедшего пока не приводятся. Также телеканал не уточняет, по каким обвинениям планировалось задержание.
Джамаль Ассаф был известен как исполнитель песен, выражавших поддержку прежнему сирийскому руководству во главе с Башаром Асадом
. Его творчество стало популярным в период вооруженного конфликта в стране и ассоциировалось с проправительственной позицией.