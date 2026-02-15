Сирийский флаг у здания Министерства обороны Сирии в Дамаске после израильского удара. Архивное фото

Известный в Сирии певец застрелен в Алеппо при попытке задержания

БЕЙРУТ, 15 фев - РИА Новости. Певец Джамаль Ассаф, известный исполнением песен, восхваляющих прежнее руководство Сирии, убит в ходе вооруженного столкновения с силовым патрулем в районе Аль-Фурдус в Алеппо при попытке его задержания, сообщает сирийский телеканал Syria TV.

"Джамаль Ассаф был убит во время перестрелки с патрулем сил безопасности при попытке его задержания в районе Аль-Фурдус", — сообщает телеканал

По данным Syria TV, перестрелка началась во время проведения операции по задержанию Ассафа. В ходе инцидента был ранен сотрудник сил внутренней безопасности, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Другие детали произошедшего пока не приводятся. Также телеканал не уточняет, по каким обвинениям планировалось задержание.