Рейтинг@Mail.ru
Известный в Сирии певец застрелен в Алеппо при попытке задержания - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/pevets-2074484428.html
Известный в Сирии певец застрелен в Алеппо при попытке задержания
Известный в Сирии певец застрелен в Алеппо при попытке задержания - РИА Новости, 15.02.2026
Известный в Сирии певец застрелен в Алеппо при попытке задержания
Певец Джамаль Ассаф, известный исполнением песен, восхваляющих прежнее руководство Сирии, убит в ходе вооруженного столкновения с силовым патрулем в районе... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T10:26:00+03:00
2026-02-15T10:26:00+03:00
в мире
сирия
алеппо
башар асад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029663819_0:203:3030:1907_1920x0_80_0_0_286700ff162a96ea1cd39dd15162bfc3.jpg
https://ria.ru/20260212/siriya-2073917406.html
https://ria.ru/20260118/ssha-2068646543.html
сирия
алеппо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029663819_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_4caecbf0da81d23cd814a23c2ebc1ae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, алеппо, башар асад
В мире, Сирия, Алеппо, Башар Асад
Известный в Сирии певец застрелен в Алеппо при попытке задержания

Syria TV: певец Джамаль Ассаф убит при попытке задержания в Алеппо

© AP Photo / Ghaith AlsayedСирийский флаг у здания Министерства обороны Сирии в Дамаске после израильского удара
Сирийский флаг у здания Министерства обороны Сирии в Дамаске после израильского удара - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Сирийский флаг у здания Министерства обороны Сирии в Дамаске после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 15 фев - РИА Новости. Певец Джамаль Ассаф, известный исполнением песен, восхваляющих прежнее руководство Сирии, убит в ходе вооруженного столкновения с силовым патрулем в районе Аль-Фурдус в Алеппо при попытке его задержания, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
"Джамаль Ассаф был убит во время перестрелки с патрулем сил безопасности при попытке его задержания в районе Аль-Фурдус", — сообщает телеканал.
Боевой пост в окрестностях базы Ат-Танф - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
База Ат-Танф перешла под контроль сирийской армии
12 февраля, 14:38
По данным Syria TV, перестрелка началась во время проведения операции по задержанию Ассафа. В ходе инцидента был ранен сотрудник сил внутренней безопасности, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Другие детали произошедшего пока не приводятся. Также телеканал не уточняет, по каким обвинениям планировалось задержание.
Джамаль Ассаф был известен как исполнитель песен, выражавших поддержку прежнему сирийскому руководству во главе с Башаром Асадом. Его творчество стало популярным в период вооруженного конфликта в стране и ассоциировалось с проправительственной позицией.
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
США приветствуют соглашение между сирийскими силами и курдским ополчением
18 января, 20:10
 
В миреСирияАлеппоБашар Асад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала