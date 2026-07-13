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Турецкие военные корабли пришвартовались в Сирии - РИА Новости, 13.07.2026
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17:40 13.07.2026
Турецкие военные корабли пришвартовались в Сирии

Турецкие военные корабли впервые за более чем 15 лет посетили порт Латакии

© AP Photo / ODED BALILTYКорабли ВМС Турции в проливе Босфор
Корабли ВМС Турции в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / ODED BALILTY
Корабли ВМС Турции в проливе Босфор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкие военные корабли впервые за более чем 15 лет пришвартовались в порту сирийской Латакии.
  • На борту одного из кораблей находился командующий ВМС Турции Эрджюмент Татлыоглу.
СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Турецкие военные корабли впервые за более чем 15 лет пришвартовались в порту сирийской Латакии, сообщило минобороны Турции.
"Впервые за долгие годы после начала гражданской войны в Сирии (с 2011 года – ред.) военные корабли ВМС Турции посетили порт Латакии", - говорится в пресс-релизе ведомства.
На борту одного из кораблей – фрегата TCG Istanbul – был командующий ВМС Турции Эрджюмент Татлыоглу, отметило министерство.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Ахмед аш-Шараа с января 2025 года был объявлен президентом Сирии на переходный период.
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