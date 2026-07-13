Турецкие военные корабли пришвартовались в Сирии

СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Турецкие военные корабли впервые за более чем 15 лет пришвартовались в порту сирийской Латакии, сообщило минобороны Турции.

На борту одного из кораблей – фрегата TCG Istanbul – был командующий ВМС Турции Эрджюмент Татлыоглу, отметило министерство.

В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Ахмед аш-Шараа с января 2025 года был объявлен президентом Сирии на переходный период.