Песков раскрыл подробности переговоров Путина и президента Сирии

Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа на встрече в Кремле обсуждали в основном вопросы экономики.

« "Что касается переговоров, которые имели место вчера, главным образом они были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям", — рассказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Дамаск имеют широкий потенциал для развития торговли, заинтересованность в этом обоюдная.

Также стороны затронули тему российских военных баз в Сирии. При этом они не обсуждали вопрос о возможной экстрадиции бывшего президента республики Башара Асада

В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Главу новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января 2025-го объявили президентом на переходный период.

На вчерашних переговорах Путин отметил, что странам удалось сдвинуть уровень взаимодействия в экономической сфере с мертвой точки. Он поздравил Дамаск с тем, что процесс восстановления территориальной целостности Сирии набирает обороты.

Аш-Шараа, со своей стороны, поблагодарил Москву за участие в стабилизации ситуации, отметив, что она играет большую роль в этом процессе.