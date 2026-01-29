Рейтинг@Mail.ru
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и президента Сирии - РИА Новости, 29.01.2026
13:11 29.01.2026 (обновлено: 13:36 29.01.2026)
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и президента Сирии
Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа на встрече в Кремле обсуждали в основном вопросы экономики. РИА Новости, 29.01.2026
в мире
сирия
москва
владимир путин
ахмед аш-шараа
башар асад
https://ria.ru/20260120/siriya-2068853288.html
сирия
москва
в мире, сирия, москва, владимир путин, ахмед аш-шараа, башар асад
В мире, Сирия, Москва, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа, Башар Асад

Песков раскрыл подробности переговоров Путина и президента Сирии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа на встрече в Кремле обсуждали в основном вопросы экономики.
«

"Что касается переговоров, которые имели место вчера, главным образом они были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям", — рассказал он.

Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сирия разделяет с Россией стратегические интересы, заявил аш-Шараа
12 ноября 2025, 02:02
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Дамаск имеют широкий потенциал для развития торговли, заинтересованность в этом обоюдная.
Также стороны затронули тему российских военных баз в Сирии. При этом они не обсуждали вопрос о возможной экстрадиции бывшего президента республики Башара Асада.

В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Главу новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января 2025-го объявили президентом на переходный период.

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Путин рассказал, чем Россия руководствуется в отношениях с Сирией
15 октября 2025, 14:30
На вчерашних переговорах Путин отметил, что странам удалось сдвинуть уровень взаимодействия в экономической сфере с мертвой точки. Он поздравил Дамаск с тем, что процесс восстановления территориальной целостности Сирии набирает обороты.
Аш-Шараа, со своей стороны, поблагодарил Москву за участие в стабилизации ситуации, отметив, что она играет большую роль в этом процессе.
Президент России также сообщил о готовящихся межведомственных мероприятиях по линиям промышленности и гуманитарных ведомств: в спорте, медицине и строительстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Удар в спину России вернулся: вторая Украина разгромлена навсегда
20 января, 08:00
 
