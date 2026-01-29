Россия и Сирия взаимно выступили за продолжение контактов, заявил Лавров

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Сирия имеют за плечами десятилетия добрых отношений, после ухода с поста сирийского президента Башара Асада и прихода новой власти во главе с Ахмедом аш-Шараа стороны практически без пауз изъявили взаимное желание продолжать контакты, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Еще начиная с Хафеза Асада у нас с этой страной были долгие десятилетия добрых отношений со стратегическим смыслом, учитывая поддержку Советским Союзом независимости Сирийской Арабской Республики… Когда в декабре 2024 года произошли известные события, и Ахмед аш-Шараа со своей командой пришел к власти, практически без пауз мы и наши сирийские партнеры изъявили взаимное желание продолжать контакты и возобновить их уже в новых условиях", - сказал Лавров в интервью турецкой газете Turkiye и телеканалу TGRT.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.
