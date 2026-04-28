В Дамаске начался заочный процесс над Башаром Асадом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дамаске начался заочный судебный процесс над бывшим президентом Сирии Башаром Асадом и другими представителями прошлого руководства страны.
- Среди подсудимых значится Башар Хафез Асад, его младший брат, экс-командующий республиканской гвардии Махер Асад и другие представители прошлого руководства.
- Среди задержанных на процессе — бывший глава отдела политической безопасности в южной провинции Дараа.
ДОХА, 28 апр - РИА Новости. Начался заочный судебный процесс над бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, его младшим братом, экс-командующим республиканской гвардии Махером Асадом и другими представителями прошлого руководства страны, передает сирийский телеканал Al Ekhbariya с судебного заседания во дворце правосудия в Дамаске.
"Мы начинаем первые в Сирии судебные процессы переходного периода с участием одного подсудимого, находящегося под стражей и присутствующего на скамье подсудимых, а также в отношении подсудимых, скрывающихся от правосудия, среди которых первый подсудимый - Башар Хафез Асад", - сказал в начале заседания судья высшего уголовного суда Сирии Фахр эд-Дин аль-Арьян.
В Кремле отказались комментировать тему экстрадиции Асада
28 января, 13:35
Среди задержанных оказался бывший глава отдела политической безопасности в южной провинции Дараа, с которой в 2011 году начался гражданский конфликт в Сирии.
Судебный процесс над ним проводится в условиях усиленных мер безопасности: дополнительные наряды правоохранителей были выставлены по всей дороге, ведущей к дворцу правосудия.
После первого слушания судья распорядился продолжить процесс после 10 мая.
Кремлю нечего сообщить по судьбе экс-президента Сирии Асада, заявил Песков
16 октября 2025, 12:38