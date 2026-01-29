Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и аш-Шараа экстрадицию Асада - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/putin-2070967072.html
Песков ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и аш-Шараа экстрадицию Асада
Песков ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и аш-Шараа экстрадицию Асада - РИА Новости, 29.01.2026
Песков ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и аш-Шараа экстрадицию Асада
Президент РФ Владимир Путин и сирийский лидер Ахмед аш-Шараа в ходе прошедших переговоров в Кремле не обсуждали вопрос возможности экстрадиции бывшего... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:15:00+03:00
2026-01-29T13:15:00+03:00
в мире
россия
сирия
башар асад
дмитрий песков
владимир путин
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988363140_0:53:2852:1657_1920x0_80_0_0_a79dd0e20bcf04b8ef55575518fecf7d.jpg
https://ria.ru/20251013/lavrov-2047930811.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988363140_377:0:2852:1856_1920x0_80_0_0_99cafaee3c1d5fdca25b74afec9a8854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, башар асад, дмитрий песков, владимир путин, ахмед аш-шараа
В мире, Россия, Сирия, Башар Асад, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
Песков ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и аш-Шараа экстрадицию Асада

Песков: Путин и аш-Шараа не обсуждали возможность экстрадиции Асада

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Башар Асад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и сирийский лидер Ахмед аш-Шараа в ходе прошедших переговоров в Кремле не обсуждали вопрос возможности экстрадиции бывшего президента республики Башара Асада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не обсуждалась", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли экстрадиция бывшего президента Сирии Асада.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Лавров опроверг слухи о том, что Асада якобы пытались отравить в Москве
13 октября 2025, 12:33
 
В миреРоссияСирияБашар АсадДмитрий ПесковВладимир ПутинАхмед аш-Шараа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала