СМИ: перемещение боевиков ИГ* в Ирак предотвратило возрождение группировки

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Операция Соединенных Штатов по переброске заключённых боевиков "Исламского государства"* (ИГ*, ИГИЛ*, запрещенная в РФ террористическая организация) из Сирии в Ирак помогла предотвратить возрождение группировки, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской разведки.
Центральное командование США в конце января объявило о начале перемещения до семи тысяч заключённых боевиков ИГ* из Сирии в Ирак для предотвращения угрозы побега. Это решение было принято на фоне наступления сирийских правительственных сил на северо-восточные районы страны, находившиеся под контролем курдских "Сирийских демократических сил" (СДС).
"Если бы эти 6 тысяч человек, или около того, вышли на свободу и вернулись на поле боя, это фактически было бы мгновенным восстановлением ИГИЛ*", - сказал сотрудник в интервью Fox News Digital.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Газета Wall Street Journal сообщила в среду со ссылкой на источники, что США выводят около тысячи военнослужащих из Сирии в рамках завершения своей военной операции в стране.
* Запрещенная в России террористическая организация