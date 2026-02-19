Рейтинг@Mail.ru
СМИ: перемещение боевиков ИГ* в Ирак предотвратило возрождение группировки - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/smi-2075369649.html
СМИ: перемещение боевиков ИГ* в Ирак предотвратило возрождение группировки
СМИ: перемещение боевиков ИГ* в Ирак предотвратило возрождение группировки - РИА Новости, 19.02.2026
СМИ: перемещение боевиков ИГ* в Ирак предотвратило возрождение группировки
Операция Соединенных Штатов по переброске заключённых боевиков "Исламского государства"* (ИГ*, ИГИЛ*, запрещенная в РФ террористическая организация) из Сирии в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T06:01:00+03:00
2026-02-19T06:01:00+03:00
в мире
сирия
россия
ирак
башар асад
ахмед аш-шараа
исламское государство*
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_7e5dbc3cf516c23d1e3e99be7b73084d.jpg
https://ria.ru/20260214/siriya-2074398033.html
https://ria.ru/20260117/siriya-2068556625.html
сирия
россия
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5eb8d9877c190242b93864a6af40959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, ирак, башар асад, ахмед аш-шараа, исламское государство*, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Россия, Ирак, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Исламское государство*, Сирийские демократические силы
СМИ: перемещение боевиков ИГ* в Ирак предотвратило возрождение группировки

Fox News: перемещение боевиков ИГ в Ирак предотвратило возрождение группировки

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Операция Соединенных Штатов по переброске заключённых боевиков "Исламского государства"* (ИГ*, ИГИЛ*, запрещенная в РФ террористическая организация) из Сирии в Ирак помогла предотвратить возрождение группировки, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской разведки.
Центральное командование США в конце января объявило о начале перемещения до семи тысяч заключённых боевиков ИГ* из Сирии в Ирак для предотвращения угрозы побега. Это решение было принято на фоне наступления сирийских правительственных сил на северо-восточные районы страны, находившиеся под контролем курдских "Сирийских демократических сил" (СДС).
Американские военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
США нанесли десять ударов по более чем 30 целям ИГ* в Сирии
14 февраля, 16:24
"Если бы эти 6 тысяч человек, или около того, вышли на свободу и вернулись на поле боя, это фактически было бы мгновенным восстановлением ИГИЛ*", - сказал сотрудник в интервью Fox News Digital.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Газета Wall Street Journal сообщила в среду со ссылкой на источники, что США выводят около тысячи военнослужащих из Сирии в рамках завершения своей военной операции в стране.
* Запрещенная в России террористическая организация
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
США сообщили о смерти террориста, связанного с атакой ИГ* в Сирии
17 января, 23:26
 
В миреСирияРоссияИракБашар АсадАхмед аш-ШарааИсламское государство*Сирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала