Вопрос о судебном преследовании Асада уже не ставится, заявил Лавров

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вопрос о судебном преследовании бывшего сирийского президента Башара Асада уже давно не ставится, партнеры России хорошо знают обстоятельства его приезда в РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Этот вопрос уже давно не ставится. Наши партнеры хорошо знают, как все произошло и как Башар Асад со своей семьей оказался в Российской Федерации в декабре 2024 года", - сказал министр в интервью турецкой газете Turkiye и телеканалу TGRT, отвечая на вопрос о своем отношении к требованиям судить бывшего сирийского лидера.
"Ему реально угрожала смерть. По исключительно гуманитарным соображениям такая возможность была ему предоставлена. Он ей воспользовался. Как вы можете судить (если следите за нашей внутренней жизнью), какой-либо роли в сирийских делах Башар Асад не играет", - сказал он.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.
