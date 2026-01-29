Рейтинг@Mail.ru
Вопрос о судебном преследовании Асада уже не ставится, заявил Лавров - РИА Новости, 29.01.2026
18:09 29.01.2026 (обновлено: 18:22 29.01.2026)
Вопрос о судебном преследовании Асада уже не ставится, заявил Лавров
© Фото : МИД РоссииСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : МИД России
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вопрос о судебном преследовании бывшего сирийского президента Башара Асада уже давно не ставится, партнеры России хорошо знают обстоятельства его приезда в РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«

"Этот вопрос уже давно не ставится. Наши партнеры хорошо знают, как все произошло и как Башар Асад со своей семьей оказался в Российской Федерации в декабре 2024 года", - сказал министр в интервью турецкой газете Turkiye и телеканалу TGRT, отвечая на вопрос о своем отношении к требованиям судить бывшего сирийского лидера.

Как отметил Лавров, Асад получил убежище в России по сугубо гуманитарным соображениям и сейчас не оказывает влияния на ситуацию в Сирии.
«
"Ему реально угрожала смерть. По исключительно гуманитарным соображениям такая возможность была ему предоставлена. Он ей воспользовался. Как вы можете судить (если следите за нашей внутренней жизнью), какой-либо роли в сирийских делах Башар Асад не играет", - сказал он.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.
