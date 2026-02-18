Рейтинг@Mail.ru
23:31 18.02.2026
Москва поможет Дамаску восстановить единство и суверенитет, заявил Лавров
Москва поможет Дамаску восстановить единство и суверенитет, заявил Лавров
2026-02-18T23:31:00+03:00
2026-02-18T23:31:00+03:00
дамаск (город), сирия, москва, сергей лавров, ахмед аш-шараа, башар асад, в мире
Дамаск (город), Сирия, Москва, Сергей Лавров, Ахмед аш-Шараа, Башар Асад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Москва помогает и продолжит помогать Дамаску и новым сирийским властям восстанавливать свое единство, территориальную целостность, суверенитет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Убеждены, что такое многонациональное, многоконфессиональное государство, как Сирия, должно как можно скорее восстановить свое единство, территориальную целостность, суверенитет. На этом направлении будем помогать и уже помогаем Дамаску, новым властям", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Лавров также отметил, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа приезжал в Москву с визитом в октябре 2025 года и в январе этого года, что демонстрирует заинтересованность республики в нормализации отношений после драматических перемен в стране.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на переходный период. Он заявил, что выборы главы государства пройдут через четыре года в соответствии с временной конституцией, не уточнив при этом, станет ли он выдвигать свою кандидатуру по прошествии этого срока.
Заголовок открываемого материала