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Санкции США в отношении газопровода "Северный поток - 2"
Санкции США в отношении газопровода "Северный поток - 2" - РИА Новости, 19.05.2021
Санкции США в отношении газопровода "Северный поток - 2"
"Северный поток - 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T20:35
2021-05-19T20:35
россия
северный поток — 2
санкции в отношении россии
сша
справки
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"Северный поток - 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Строительство газопровода ведет зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2, 100% дочерняя структура "Газпрома", партнерами которой помимо ОМV и Uniper являются также французская Engie, нидерландская Shell и германская Wintershall. Nord Stream 2 взяла на себя все риски, связанные с реализацией проекта "Северный поток - 2", европейские партнеры стали соинвесторами строительства газопровода. Это было сделано для защиты европейских партнеров "Газпрома".Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривал введение санкций против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока - 2", приостановила работу и отозвала специальные суда. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020 года оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля 2021 года к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании. В октябре 2020 года США распространили на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. В январе 2021 года Сенат США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий расширение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Ограничения распространяются на компании, которые способствуют "продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства" газопроводов, а также фирмы, предоставляющие услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. Датская консалтинговая фирма Rambøll также заявила о выходе из проекта. 19 января 2021 года США ввели санкции против судна "Фортуна" и его владельца – компании "КВТ-Рус". Однако и судно, и компания уже попадали под ограничения по другому закону – "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Вашингтон неоднократно угрожал усилить ограничения. В конце марта 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом потребовал, чтобы все компании, принимающие участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2", прекратили работу. С точки зрения Вашингтона, реализация "Северного потока - 2" идет вразрез с заявленными Европой целями энергетической безопасности и дает простор для "российских манипуляций". Блинкен назвал сооружение газопровода по дну Балтийского моря "плохой идеей" и заявил, что Берлин должен немедленно прекратить работы.По сообщениям западных СМИ, в Вашингтоне рассматривают дополнительные более жесткие санкции против участников проекта "Северный поток - 2". Под санкции могут попасть в первую очередь европейские компании, предоставляющие услуги по страхованию и сертификации. Кроме того, в строительстве участвуют нероссийские вспомогательные суда, на владельцев которых также могут быть наложены санкции.Официальные лица Германии высказались в поддержку проекта и отвергли экстерриториальные санкции США. В свою очередь, в Москве отмечают, что санкционными угрозами Вашингтон подрывает принципы свободной торговли и пытается помешать реализации сугубо коммерческого проекта. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобным поведением США нарушают принцип недопустимости политизации экономики и энергетики. По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100% дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток - 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров. Строительство трубопровода вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в 2021 году. В феврале 2021 года Nord Stream 2 сообщила, что получила от своих партнеров в полном объеме финансовые средства, необходимые для завершения проекта.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, северный поток — 2, санкции в отношении россии, сша, справки

Санкции США в отношении газопровода "Северный поток - 2"

20:35 19.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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"Северный поток - 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
Строительство газопровода ведет зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2, 100% дочерняя структура "Газпрома", партнерами которой помимо ОМV и Uniper являются также французская Engie, нидерландская Shell и германская Wintershall.
Nord Stream 2 взяла на себя все риски, связанные с реализацией проекта "Северный поток - 2", европейские партнеры стали соинвесторами строительства газопровода. Это было сделано для защиты европейских партнеров "Газпрома".
Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривал введение санкций против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока - 2", приостановила работу и отозвала специальные суда. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020 года оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля 2021 года к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
В октябре 2020 года США распространили на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
В январе 2021 года Сенат США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий расширение санкций против газопровода "Северный поток - 2".
Ограничения распространяются на компании, которые способствуют "продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства" газопроводов, а также фирмы, предоставляющие услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.
Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.
Датская консалтинговая фирма Rambøll также заявила о выходе из проекта.
19 января 2021 года США ввели санкции против судна "Фортуна" и его владельца – компании "КВТ-Рус". Однако и судно, и компания уже попадали под ограничения по другому закону – "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
Вашингтон неоднократно угрожал усилить ограничения. В конце марта 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом потребовал, чтобы все компании, принимающие участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2", прекратили работу.
С точки зрения Вашингтона, реализация "Северного потока - 2" идет вразрез с заявленными Европой целями энергетической безопасности и дает простор для "российских манипуляций". Блинкен назвал сооружение газопровода по дну Балтийского моря "плохой идеей" и заявил, что Берлин должен немедленно прекратить работы.
По сообщениям западных СМИ, в Вашингтоне рассматривают дополнительные более жесткие санкции против участников проекта "Северный поток - 2". Под санкции могут попасть в первую очередь европейские компании, предоставляющие услуги по страхованию и сертификации. Кроме того, в строительстве участвуют нероссийские вспомогательные суда, на владельцев которых также могут быть наложены санкции.
Официальные лица Германии высказались в поддержку проекта и отвергли экстерриториальные санкции США.
В свою очередь, в Москве отмечают, что санкционными угрозами Вашингтон подрывает принципы свободной торговли и пытается помешать реализации сугубо коммерческого проекта. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобным поведением США нарушают принцип недопустимости политизации экономики и энергетики.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100% дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток - 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.
Строительство трубопровода вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в 2021 году.
В феврале 2021 года Nord Stream 2 сообщила, что получила от своих партнеров в полном объеме финансовые средства, необходимые для завершения проекта.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияСеверный поток — 2Санкции в отношении РоссииСШАСправки
 
 
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