Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
13:11 17.05.2021 (обновлено: 13:49 17.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 17 мая — РИА Новости. Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) распорядилось о продолжении строительства газопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Германии, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте ведомства.
"Постановление о немедленном исполнении второго разрешения BSH от 14 января 2021 года ограничивается укладочными работами на участке длиной два километра трубоукладочным судном, стоящим на якоре", — заявил регулятор.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большую часть труб уже уложили, в конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.
Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.