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Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) распорядилось о продолжении строительства газопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:11
2021-05-17T13:49
северный поток — 2
германия
в мире
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БЕРЛИН, 17 мая — РИА Новости. Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) распорядилось о продолжении строительства газопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Германии, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте ведомства."Постановление о немедленном исполнении второго разрешения BSH от 14 января 2021 года ограничивается укладочными работами на участке длиной два километра трубоукладочным судном, стоящим на якоре", — заявил регулятор.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большую часть труб уже уложили, в конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.
https://ria.ru/20210514/gazoprovod-1732285675.html
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северный поток — 2, германия, в мире

Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"

13:11 17.05.2021 (обновлено: 13:49 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 17 мая — РИА Новости. Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) распорядилось о продолжении строительства газопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Германии, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте ведомства.
"Постановление о немедленном исполнении второго разрешения BSH от 14 января 2021 года ограничивается укладочными работами на участке длиной два километра трубоукладочным судном, стоящим на якоре", — заявил регулятор.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 12:36
Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большую часть труб уже уложили, в конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.
Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2ГерманияВ мире
 
 
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