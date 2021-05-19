https://ria.ru/20210519/doklad-1732965575.html

Германия еще не получила доклад США по "Северному потоку — 2"

Германия еще не получила доклад США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 19.05.2021

Германия еще не получила доклад США по "Северному потоку — 2"

Доклад США по санкциям в отношении "Северного потока — 2" пока не представлен Берлину, ФРГ ведет очень доверительные переговоры с Вашингтоном по данному... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:47

2021-05-19T14:47

2021-05-19T14:47

россия

северный поток — 2

германия

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603761602_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_47e2c7d1c4d42bccf2e4dc5793ad5706.jpg

БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Доклад США по санкциям в отношении "Северного потока — 2" пока не представлен Берлину, ФРГ ведет очень доверительные переговоры с Вашингтоном по данному вопросу, заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Санкции могут быть введены против российских судов-трубоукладчиков, однако не против оператора Nord Stream 2 AG и его руководства."Мы приняли сообщения СМИ по этому вопросу к сведению, с моей стороны сейчас нет новой информации по комплексу "Северный поток — 2", - заявила также присутствующая на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.

https://ria.ru/20210518/potok-1732870053.html

https://ria.ru/20210518/ukraina-1732858877.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, германия, сша, экономика