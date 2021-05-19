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Германия еще не получила доклад США по "Северному потоку — 2"
Германия еще не получила доклад США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 19.05.2021
Германия еще не получила доклад США по "Северному потоку — 2"
Доклад США по санкциям в отношении "Северного потока — 2" пока не представлен Берлину, ФРГ ведет очень доверительные переговоры с Вашингтоном по данному... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:47
2021-05-19T14:47
россия
северный поток — 2
германия
сша
экономика
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БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Доклад США по санкциям в отношении "Северного потока — 2" пока не представлен Берлину, ФРГ ведет очень доверительные переговоры с Вашингтоном по данному вопросу, заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Санкции могут быть введены против российских судов-трубоукладчиков, однако не против оператора Nord Stream 2 AG и его руководства."Мы приняли сообщения СМИ по этому вопросу к сведению, с моей стороны сейчас нет новой информации по комплексу "Северный поток — 2", - заявила также присутствующая на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.
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россия, северный поток — 2, германия, сша, экономика

Германия еще не получила доклад США по "Северному потоку — 2"

14:47 19.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Доклад США по санкциям в отношении "Северного потока — 2" пока не представлен Берлину, ФРГ ведет очень доверительные переговоры с Вашингтоном по данному вопросу, заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Санкции могут быть введены против российских судов-трубоукладчиков, однако не против оператора Nord Stream 2 AG и его руководства.
"Доклад в деталях не представлен нам еще... Об этом докладе мы не можем сейчас спекулировать, потому что он нам не представлен, но могу заверить вас, что... по этому вопросу мы находимся в очень доверительном контакте с американской администрацией", - сказала Зассе.
"Мы приняли сообщения СМИ по этому вопросу к сведению, с моей стороны сейчас нет новой информации по комплексу "Северный поток — 2", - заявила также присутствующая на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 21:04
Axios: США откажутся от санкций против оператора "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 19:11
На Украине оценили ущерб для экономики от запуска "Северного потока — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2ГерманияСШАЭкономика
 
 
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