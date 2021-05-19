Германия еще не получила доклад США по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Санкции могут быть введены против российских судов-трубоукладчиков, однако не против оператора Nord Stream 2 AG и его руководства.
"Доклад в деталях не представлен нам еще... Об этом докладе мы не можем сейчас спекулировать, потому что он нам не представлен, но могу заверить вас, что... по этому вопросу мы находимся в очень доверительном контакте с американской администрацией", - сказала Зассе.
"Мы приняли сообщения СМИ по этому вопросу к сведению, с моей стороны сейчас нет новой информации по комплексу "Северный поток — 2", - заявила также присутствующая на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.