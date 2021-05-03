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Биография Татьяны Толстой
Биография Татьяны Толстой
Российская писательница, публицист, телеведущая Татьяна Никитична Толстая родилась 3 мая 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье профессора... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T03:49
2021-05-03T03:49
алексей лебедев
татьяна толстая
артемий лебедев
справки
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Российская писательница, публицист, телеведущая Татьяна Никитична Толстая родилась 3 мая 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье профессора физики, лауреата Сталинской премии Никиты Толстого (1917-1994). По отцовской линии – внучка писателя Алексея Толстого (1882/1883-1945), автора романов "Аэлита", "Гиперболоид инженера Гарина", "Петр Первый", "Хождение по мукам", повести-сказки "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Дед по материнской линии – поэт, переводчик, литературный критик Михаил Лозинский (1886-1955). В семье было семеро детей.В 1974 году Татьяна Толстая окончила отделение классической филологии (с изучением латинского и греческого языков) Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). В этом же году в связи с замужеством переехала в Москву. В течение девяти лет Татьяна Толстая работала в главной редакции восточной литературы издательства "Наука". В 1983 году в журнале "Аврора" опубликовала свой первый рассказ "На золотом крыльце сидели…" и дебютировала как критик в журнале "Вопросы литературы" с рецензией на монографию Виктора Петелина, посвященную творчеству Алексея Толстого. Позднее она печаталась в "Новом мире" и других крупных журналах. В последующие годы ею были написаны рассказы "Свидание с птицей" (1983), "Соня" (1984), "Чистый лист" (1984), "Река Оккервиль" (1985), "Охота на мамонта" (1985), "Петерс" (1986), "Спи спокойно, сынок" (1986), "Огонь и пыль" (1986), "Самая любимая" (1986), "Поэт и муза" (1986), "Серафим" (1986), "Вышел месяц из тумана" (1987), "Любишь – не любишь" (1984), "Ночь" (1987), "Пламень небесный" (1987), "Сомнамбула в тумане" (1988), "Лимпопо" (1990), "Сюжет" (1991), "Йорик" (2000), "Окошко" (2003), "Легкие миры" (2013), "Дым и тень" (2014), "Учителя" (2014), "Девушка в цвету" (2015), "Себастьян" (2019).В 1987 году в Москве вышел сборник ее рассказов "На золотом крыльце сидели...", в который вошли тринадцать рассказов Толстой, среди которых: "Милая Шура" (1985), "Факир" (1986), "Круг"(1987) и другие. После издания сборника Татьяну Толстую приняли в Союз писателей СССР. В дальнейшем вышло 18 сборников произведений писательницы, в том числе два – "Сестры" (1998) и "Двое" (2001) – были составлены из рассказов, написанных ею и ее сестрой Наталией. В 2010 году в соавторстве с Ольгой Прохоровой Татьяна Толстая издала сборник стихов "Та самая Азбука Буратино".В 2000 году был опубликован первый роман Толстой "Кысь", вызвавший широкий отклик и ставший очень популярным. На его основе были поставлены несколько театральных спектаклей, а в 2001 году на "Радио России" вышел литературный сериал.В 2014 году были изданы две повести Татьяны Толстой – "На малом огне" и "Невидимая дева". Она является автором многочисленных очерков и эссе.С 1990 по 1999 годы Татьяна Толстая значительное время проводила в США, где преподавала русскую литературу и художественное письмо в колледже Скидмор (Саратога-Спрингз, штат Нью-Йорк) и Принстонском университете, сотрудничала с New York Review of Books, The New Yorker, TLS и другими журналами, читала лекции в других университетах. Вернувшись в конце 1990-х годов на родину, она занялась литературной, публицистической и преподавательской деятельностью.Татьяна Толстая была неизменной ведущей (совместно с Авдотьей Смирновой) телевизионного ток-шоу "Школа злословия", выходившего с 2002 по 2014 годы сначала на телеканале "Культура", а затем на НТВ. В 2003 году программа была удостоена телевизионной премии ТЭФИ как лучшее ток-шоу. В соавторстве со Смирновой Толстая написала книгу "Кухня "Школы злословия".В 2007-2009 годах писательница была постоянным членом жюри шоу "Минута славы" на Первом канале.Татьяна Толстая – лауреат российской независимой премии в области высших достижений литературы и искусства "Триумф" за 2001 год.В 2010 году писательница стала обладателем приза в номинации "Новая культура новой Европы", который ей был вручен на ХХ Международном экономическом форуме в Польше.В 2014 году рассказ "Легкие миры" Татьяны Толстой был отмечен литературной премией Белкина.Лауреат премии "Писатель года" за 2019 год.С 1989 года является постоянным членом Российского ПЕН-центра. У Татьяны Толстой два сына: Артемий Лебедев – дизайнер, художественный руководитель Студии Артемия Лебедева, и Алексей Лебедев – фотограф, архитектор компьютерных программ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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алексей лебедев, татьяна толстая, артемий лебедев, справки

Биография Татьяны Толстой

03:49 03.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкПисатель и телеведущая Татьяна Толстая
Писатель и телеведущая Татьяна Толстая - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Российская писательница, публицист, телеведущая Татьяна Никитична Толстая родилась 3 мая 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье профессора физики, лауреата Сталинской премии Никиты Толстого (1917-1994). По отцовской линии – внучка писателя Алексея Толстого (1882/1883-1945), автора романов "Аэлита", "Гиперболоид инженера Гарина", "Петр Первый", "Хождение по мукам", повести-сказки "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Дед по материнской линии – поэт, переводчик, литературный критик Михаил Лозинский (1886-1955). В семье было семеро детей.
В 1974 году Татьяна Толстая окончила отделение классической филологии (с изучением латинского и греческого языков) Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). В этом же году в связи с замужеством переехала в Москву.
В течение девяти лет Татьяна Толстая работала в главной редакции восточной литературы издательства "Наука". В 1983 году в журнале "Аврора" опубликовала свой первый рассказ "На золотом крыльце сидели…" и дебютировала как критик в журнале "Вопросы литературы" с рецензией на монографию Виктора Петелина, посвященную творчеству Алексея Толстого.
Позднее она печаталась в "Новом мире" и других крупных журналах.
В последующие годы ею были написаны рассказы "Свидание с птицей" (1983), "Соня" (1984), "Чистый лист" (1984), "Река Оккервиль" (1985), "Охота на мамонта" (1985), "Петерс" (1986), "Спи спокойно, сынок" (1986), "Огонь и пыль" (1986), "Самая любимая" (1986), "Поэт и муза" (1986), "Серафим" (1986), "Вышел месяц из тумана" (1987), "Любишь – не любишь" (1984), "Ночь" (1987), "Пламень небесный" (1987), "Сомнамбула в тумане" (1988), "Лимпопо" (1990), "Сюжет" (1991), "Йорик" (2000), "Окошко" (2003), "Легкие миры" (2013), "Дым и тень" (2014), "Учителя" (2014), "Девушка в цвету" (2015), "Себастьян" (2019).
В 1987 году в Москве вышел сборник ее рассказов "На золотом крыльце сидели...", в который вошли тринадцать рассказов Толстой, среди которых: "Милая Шура" (1985), "Факир" (1986), "Круг"(1987) и другие. После издания сборника Татьяну Толстую приняли в Союз писателей СССР. В дальнейшем вышло 18 сборников произведений писательницы, в том числе два – "Сестры" (1998) и "Двое" (2001) – были составлены из рассказов, написанных ею и ее сестрой Наталией. В 2010 году в соавторстве с Ольгой Прохоровой Татьяна Толстая издала сборник стихов "Та самая Азбука Буратино".
В 2000 году был опубликован первый роман Толстой "Кысь", вызвавший широкий отклик и ставший очень популярным. На его основе были поставлены несколько театральных спектаклей, а в 2001 году на "Радио России" вышел литературный сериал.
В 2014 году были изданы две повести Татьяны Толстой – "На малом огне" и "Невидимая дева". Она является автором многочисленных очерков и эссе.
С 1990 по 1999 годы Татьяна Толстая значительное время проводила в США, где преподавала русскую литературу и художественное письмо в колледже Скидмор (Саратога-Спрингз, штат Нью-Йорк) и Принстонском университете, сотрудничала с New York Review of Books, The New Yorker, TLS и другими журналами, читала лекции в других университетах. Вернувшись в конце 1990-х годов на родину, она занялась литературной, публицистической и преподавательской деятельностью.
Татьяна Толстая была неизменной ведущей (совместно с Авдотьей Смирновой) телевизионного ток-шоу "Школа злословия", выходившего с 2002 по 2014 годы сначала на телеканале "Культура", а затем на НТВ. В 2003 году программа была удостоена телевизионной премии ТЭФИ как лучшее ток-шоу. В соавторстве со Смирновой Толстая написала книгу "Кухня "Школы злословия".
В 2007-2009 годах писательница была постоянным членом жюри шоу "Минута славы" на Первом канале.
Татьяна Толстая – лауреат российской независимой премии в области высших достижений литературы и искусства "Триумф" за 2001 год.
В 2010 году писательница стала обладателем приза в номинации "Новая культура новой Европы", который ей был вручен на ХХ Международном экономическом форуме в Польше.
В 2014 году рассказ "Легкие миры" Татьяны Толстой был отмечен литературной премией Белкина.
Лауреат премии "Писатель года" за 2019 год.
С 1989 года является постоянным членом Российского ПЕН-центра.
У Татьяны Толстой два сына: Артемий Лебедев – дизайнер, художественный руководитель Студии Артемия Лебедева, и Алексей Лебедев – фотограф, архитектор компьютерных программ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Алексей ЛебедевТатьяна ТолстаяАртемий ЛебедевСправки
 
 
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