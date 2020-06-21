Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573271734.html
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу "Седьмой студии"
Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:57
ольга любимова
алексей малобродский
седьмая студия
анатолий смелянский
следственный комитет россии (ск рф)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
кирилл серебренников
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/48/1560624843_0:50:2569:1496_1400x0_80_0_0_41de4580990b7a01e3cfeb14aded79d0.jpg
https://ria.ru/20191230/1563025772.html
https://ria.ru/20200617/1573072238.html
https://ria.ru/20200617/1573079660.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/48/1560624843_0:50:2569:1496_1400x0_80_0_0_41de4580990b7a01e3cfeb14aded79d0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156062/48/1560624843_186:0:2458:1704_1400x0_80_0_0_2daa99cdd661498bfdd3480c8ef411c8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156062/48/1560624843_836:0:2540:1704_1400x0_80_0_0_f7d5633f41ffda24093d66063eccfa99.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга любимова, алексей малобродский, седьмая студия, анатолий смелянский, следственный комитет россии (ск рф), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кирилл серебренников, москва, происшествия

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу "Седьмой студии"

22:57 21.06.2020
399
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу "Седьмой студии"
Заседание суда по делу Седьмой студии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
Мещанский суд Москвы на 22 июня назначил прения сторон по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении выделенных на реализацию проекта "Платформа" денег. Ожидается, что в ходе прений прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимых.
Рассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО Седьмая студия режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
30 декабря 2019, 16:29
Фигурантку дела "Седьмой студии" отказались судить в особом порядке
Хищения при реализации проекта "Платформа", по версии следствия, организовал Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкульта Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают. На проект, реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкульта. Третья же оценила ущерб в 128 миллионов.
В преддверии вынесения решения суда, худруки театров, режиссеры, актеры, искусствоведы, педагоги, музыканты и другие неравнодушные люди поставили свои подписи под письмом министру культуры РФ.
Кресла для судей в зале заседаний
17 июня, 15:57
Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
В обращении, инициированном режиссером Михаилом Бычковым, деятели культуры обращаются с призывом отозвать иск о причинении ущерба министерству культуры РФ и таким образом "способствовать справедливому разрешению дела". С момента публикации письма собрано более 3180 подписей.
В числе подписавших режиссеры Анатолий Васильев, Дмитрий Крымов, Адольф Шапиро, Юрий Бутусов, Марина Брусникина, Дмитрий Черняков, Евгений Писарев, Миндаугас Карбаускис, актеры Алла Демидова, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Евгения Добровольская, Чулпан Хаматова, Анатолий Белый.
Кроме того, за фигурантов дела "Седьмой студии" вступились театроведы Алексей Бартошевич, Марина Дмитриевская, Роман Должанский, а также Валерий Тодоровский, Татьяна Толстая, Сати Спивакова, Анатолий Смелянский.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
17 июня, 17:41
Судья по делу Серебренникова сделала замечание прокурорам "просто так"
0100939
Обсудить 2
Ольга ЛюбимоваАлексей МалобродскийСедьмая студияАнатолий СмелянскийСледственный комитет России (СК РФ)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Кирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
Патриарх Кирилл соболезнует в связи с кончиной своего бывшего секретаря
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Коллега Ефремова объяснил сообщения о планах "вырезать" актера из сериала
Врачи в инфекционном отделении Мурманской областной больницы
В мусульманской общине поблагодарили медиков за лечение духовенства
Сотрудники МЧС России
В Якутии завершили перекачку из резервуара с вытекшим дизтопливом
Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, задержанный за нарушение режима самоизоляции. Стоп-кадр видео
На Верзилова составляют протокол о мелком хулиганстве
Петр Верзилов
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
День памяти и скорби в Москве
В Москве стартовала акция "Линия памяти"
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше
Дима Билан
Зрители "лишили" Билана победы на Евровидении
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
США отправят Украине противотанковые комплексы Javelin
Парламент Сербии в Белграде
В сербский парламент по итогам выборов проходят три партии
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре) на Мюнхенской конференции по безопасности
Пелоси потребовала объяснить слова Трампа о снижении тестов на COVID-19
Машина скорой помощи во Франции
Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на семь человек
Настя Тропицель
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Чите более 20 человек выписали из полевого госпиталя для больных COVID
03:16В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
Лента новостейМолния