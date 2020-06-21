Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу "Седьмой студии"

Заседание суда по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу " Седьмой студии ", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.

Мещанский суд Москвы на 22 июня назначил прения сторон по делу режиссера Кирилла Серебренникова , обвиняемого в хищении выделенных на реализацию проекта "Платформа" денег. Ожидается, что в ходе прений прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимых.

В преддверии вынесения решения суда, худруки театров, режиссеры, актеры, искусствоведы, педагоги, музыканты и другие неравнодушные люди поставили свои подписи под письмом министру культуры РФ.

В обращении, инициированном режиссером Михаилом Бычковым, деятели культуры обращаются с призывом отозвать иск о причинении ущерба министерству культуры РФ и таким образом "способствовать справедливому разрешению дела". С момента публикации письма собрано более 3180 подписей.

В числе подписавших режиссеры Анатолий Васильев, Дмитрий Крымов, Адольф Шапиро, Юрий Бутусов, Марина Брусникина, Дмитрий Черняков, Евгений Писарев, Миндаугас Карбаускис, актеры Алла Демидова, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Евгения Добровольская, Чулпан Хаматова, Анатолий Белый.