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РИА Новости

В Москве открылись научные чтения о Грузии, России и христианском Востоке

16:47 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкФрагмент храма Метехи
Фрагмент храма Метехи
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Международные научные чтения "Россия. Грузия. Христианский Восток. Духовные и культурные связи" начались в московском музее имени Андрея Рублева и продлятся до 15 ноября, сообщает пресс-служба музея.
Среди участников: исследователи византийской, грузинской и древнерусской культуры – Заместитель директора музея Андрея Рублева Геннадий Попов, доктор искусствоведения, профессор МГУ им. Ломоносова Энгелина Смирнова, художник, реставратор Адольф Овчинников, представляющий научно-реставрационный центр им. И. Э. Грабаря, Эвелина Гусева из Государственная Третьяковской галереи, протоиерей Александр Салтыков, член ассоциации искусствоведов Ирина Кызласова и Татьяна Толстая из Музеев Московского Кремля.
С грузинской стороны ожидают митрополита Ахалкалакского Кумурдойского Николая (Пачуашвили) и насельника Верджинской Вознесенской лавры монаха Георгия (Майсурадзе).
Научные чтения проходят с 2013 года в честь основателя и первого директора музея Давида Ильича Арсенишвили (1905–1963). Перед началом чтений в Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря состоялась панихида по Арсенишвили.
"Давид Ильич был человеком широкого кругозора, занимался изучением истории театра, литературы, искусства, был организатором Театрального музея Грузии в Тбилиси и Музея имени Андрея Рублева в Москве, стоял у истоков создания Литературного музея Грузии и музея - заповедника в Астраханском кремле, много отдал сил на изучение истории русско-грузинской дружбы, спас от расхищения, уничтожения огромное количество памятников культуры", - рассказали в пресс-службе музея Андрея Рублева.
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