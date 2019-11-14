В Москве открылись научные чтения о Грузии, России и христианском Востоке

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Международные научные чтения "Россия. Грузия. Христианский Восток. Духовные и культурные связи" начались в московском музее имени Андрея Рублева и продлятся до 15 ноября, сообщает пресс-служба музея.

Среди участников: исследователи византийской, грузинской и древнерусской культуры – Заместитель директора музея Андрея Рублева Геннадий Попов, доктор искусствоведения, профессор МГУ им. Ломоносова Энгелина Смирнова, художник, реставратор Адольф Овчинников, представляющий научно-реставрационный центр им. И. Э. Грабаря, Эвелина Гусева из Государственная Третьяковской галереи, протоиерей Александр Салтыков, член ассоциации искусствоведов Ирина Кызласова и Татьяна Толстая из Музеев Московского Кремля.

С грузинской стороны ожидают митрополита Ахалкалакского Кумурдойского Николая (Пачуашвили) и насельника Верджинской Вознесенской лавры монаха Георгия (Майсурадзе).

Научные чтения проходят с 2013 года в честь основателя и первого директора музея Давида Ильича Арсенишвили (1905–1963). Перед началом чтений в Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря состоялась панихида по Арсенишвили.