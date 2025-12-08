Логика любви: в Москве презентовали новогодний сборник рассказов о семье

Семья и дом – пожалуй, самые новогодние темы, от которых веет теплом, уютом и любовью. На Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№27, которая прошла в Гостином дворе 4-7 декабря, состоялась презентация книги "Семейные обстоятельства. Родные, близкие и не только – в рассказах современных авторов". Подарочное издание, опубликованное в Редакции Елены Шубиной издательства АСТ при поддержке компании "Логика молока", можно преподнести друзьям, родственникам или самому себе, чтобы погрузиться в увлекательное чтение, проникновенные истории авторов и, конечно, собственные воспоминания и размышления о жизни. В этом убедился корреспондент РИА Новости.

Больше, чем сборник рассказов

В книгу вошли тексты семнадцати авторов – Марины Степновой, Евгения Водолазкина, Алексея Варламова, Татьяны Толстой, Дмитрия Данилова, Елены Колиной, Сергея Шаргунова, Анны Матвеевой, Саши Николаенко, Дениса Драгунского, Евгении Некрасовой, Андрея Аствацатурова. Помимо известных писателей, в издании находим рассказы от телеведущей Сати Спиваковой, ученого в области нейропсихологии и психолингвистики Татьяны Черниговской, режиссера Эмира Кустурицы, хореографа Азария Плисецкого, журналиста Шахри Амирхановой.

Как отметил во вступлении к сборнику председатель совета директоров компании "Логика молока" Руслан Алисултанов, "Семейные обстоятельства" – это больше, чем сборник рассказов.

"Здесь вы не найдете сухих биографий или парадных портретов. Здесь – жизнь во всей ее сложности и одновременно простоте, тепле и уюте. Здесь будут забавные и нелепые истории, от которых на глаза наворачиваются слезы смеха. И будут моменты такой пронзительной тишины и грусти, что сердце забьется в унисон с сердцем автора", – поделился Алисултанов своими впечатлениями о книге.

В ней много рассказов о детских годах. Например, всемирно известный режиссер Эмир Кустурица делится воспоминаниями о детстве, которое прошло в югославском городке Сараево – ныне столице республики Босния и Герцеговина. Денис Драгунский, ставший прототипом знаменитого Дениски из книги Виктора Драгунского, на которой выросло не одно поколение россиян, пишет о своем московском детстве. А Татьяна Черниговская и Андрей Аствацатуров – о ранних годах жизни в Ленинграде.

Многие авторы вспоминают представителей старшего поколения своих семейных династий: Саша Николаенко – папу, Татьяна Толстая, Марина Степнова и Анна Матвеева – бабушек. Другие – например, Сергей Шаргунов, фокусируются на подрастающем поколении, мироощущении ребенка.

Часто семейные истории переплетаются с жизнью большой страны. Есть в книге и современные волшебные сказки – как у Евгении Некрасовой.

Иллюстрации для сборника создала художник и писатель, лауреат премии "Русский Букер" Александра Николаенко.

"У нас была цель сделать картинки немного детскими, нарисовать детскость. Даже для рассказа Водолазкина, который абсолютно не о детстве, а о настоящей любви", – отметила она.

По словам художника, трогательное изображение коровы, украсившее обратную сторону переплета, родилось, когда она узнала, что партнером проекта стала компания "Логика молока".

© Фото предоставлено компанией "Логика молока" Презентация книги "Семейные обстоятельства. Родные, близкие и не только – в рассказах современных авторов" © Фото предоставлено компанией "Логика молока" Презентация книги "Семейные обстоятельства. Родные, близкие и не только – в рассказах современных авторов"

Четвертый признак любви

Авторы сборника поделились с читателями и журналистами, что вдохновило их на написание рассказов для сборника.

"Мой текст, мой рассказ, моя сцена называется "Будни и праздники в Каретном ряду". О том, как мы жили нашей семьей – мама, папа и я – в квартире на углу Садового кольца и Каретного ряда, какие там были семейные обычаи. Семейное распределение ролей, обязанностей, комнат, какие приходили гости, какие были прогулки, разговоры. И, разумеется, о том, что я делал в 12 лет, когда оставался один дома", – рассказал писатель Денис Драгунский.

А многократный лауреат национальный премии "Большая книга", которого называют "русским Маркесом", Евгений Водолазкин признался, что его вдохновили не только воспоминания студенческих лет, но и общение с регентом РПЦ в Париже Николаем Осоргиным, и дружба с академиком Дмитрием Лихачевым, с которым он познакомился в 1986 году в аспирантуре Института русской литературы РАН в Санкт-Петербурге. По признанию писателя, академик повлиял на него не только в научном, профессиональном, но и в личном плане, во взглядах на семью.

"Я просто наблюдал Дмитрия Сергеевича Лихачева, который 60 с лишним лет прожил со своей женой Зинаидой Александровной. В 30-е годы, когда страшно было сказать слово человеку, не доверяли никому – ни друзьям, ни коллегам – только жене или мужу, только внутри семьи. И я понимаю, как в этом ужасе нужна была душа родственная, которой ты можешь все рассказать. И поэтому он, кстати, очень ценил брак", – рассказал Водолазкин.

Он добавил, что с будущей женой Татьяной он сначала жил неофициально, без регистрации. "А Дмитрий Сергеевич, который был нашим непосредственным начальником, как-то спросил: "Я слышал, что Женя с Таней, – он выдержал паузу, – дружат", - поделился писатель.

Кстати, именно представления о браке подружили будущего писателя с теорией марксизма-ленинизма. Так, рассказ Водолазкина "Четвертый признак настоящей любви", вошедший в новый сборник, посвящен временам студенческой юности автора. Его лирическому герою предстояло сдавать экзамен по марксистско-ленинской этике, и, естественно, все это выучивалось в последнюю ночь по толстому учебнику.

"Я тогда эту книгу раскрыл и увидел раздел "Настоящая любовь". Мне стало интересно, и я нашел там четыре признака настоящей любви. Не помню первые три признака, но четвертый я запомнил хорошо. Это желание вступить в брак. Я до сих пор вооружен этим указанием марксизма-ленинизма на то, как распознать настоящую любовь. Хотя настоящую любовь я распознал и без Маркса и Энгельса, но, тем не менее, вступить в брак – это тот пункт, в котором мы с марксизмом и ленинизмом вошли в консенсус", – резюмировал Водолазкин.

Секрет счастливой семьи

В книге, как не раз отмечалось во время презентации, – очень много о любви. Она буквально пропитывает каждую историю. Неслучайно эпиграфом к сборнику выбраны слова Льва Толстого: "Счастлив тот, кто счастлив у себя дома".

Денис Драгунский признался, что создавал семью несколько раз – но главное, каждый раз был счастлив.

"У меня, к великому сожалению, большой опыт собственных счастливых семей. Их было четыре. И каждая была счастливой. Я повторю афоризм моего старого университетского приятеля, ныне главного редактора журнала "Иностранная литература" Александра Ливерганта. Он говорил, что счастливая семья — это когда утром очень хочется на работу, а в пять часов очень хочется домой", – отметил Денис Драгунский.

У Евгения Водолазкина – свой взгляд на семейное счастье.

"Один мой коллега говорил, что писателями, а также учеными становятся по двум причинам. Первая – когда у человека хорошая жена. А вторая причина – когда у человека плохая жена. У меня первый случай. Мы 36 лет вместе с моей женой. И я всегда, когда поднимаем бокалы в годовщину свадьбы, говорю, что она выбрала трудное счастье", – заключил Водолазкин.