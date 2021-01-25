Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210125/tatyany-1593906107.html
От Лариной до Навки: самые знаменитые Татьяны
От Лариной до Навки: самые знаменитые Татьяны
Это женское имя уже почти два века — с момента выхода романа “Евгений Онегин” — одно из самых популярных в России. В Татьянин день вспоминаем знаменитых и... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T08:00
2021-01-25T08:10
кино и сериалы
татьяна тарасова
знаменитости
татьяна толстая
татьяна навка
татьяна доронина
татьяна лиознова
татьяна васильева (актриса)
татьяна буланова
татьяна самойлова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593883945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee7711e59f1bcd0a791f6ad88d6c84b3.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Это женское имя уже почти два века — с момента выхода романа “Евгений Онегин” — одно из самых популярных в России. В Татьянин день вспоминаем знаменитых и талантливых артисток, спортсменок, писательниц и других великолепных Тань.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593883945_830:0:2556:1294_1920x0_80_0_0_fd7a38aaf6d427da71a6fb6b6154d600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, татьяна тарасова, знаменитости, татьяна толстая, татьяна навка, татьяна доронина, татьяна лиознова, татьяна васильева (актриса), татьяна буланова, татьяна самойлова, татьяна пельтцер, фото, новости культуры

От Лариной до Навки: самые знаменитые Татьяны

08:00 25.01.2021 (обновлено: 08:10 25.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Это женское имя уже почти два века — с момента выхода романа “Евгений Онегин” — одно из самых популярных в России. В Татьянин день вспоминаем знаменитых и талантливых артисток, спортсменок, писательниц и других великолепных Тань.
© РИА Новости

Татьяна Ларина

Суперзвезда русской классики, чье искреннее и страстное письмо к Онегину считается образцом любовной лирики. Интересно, что в черновиках Пушкина сначала фигурировала “Наташа”. В начале XIX века выбранный поэтом вариант считался "простонародным", поэтому Пушкин оправдывается: “Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно освятим”. Позже оно, напротив, стало очень модным. 

Главная загадка Татьяны — ее возраст. Известный литературовед Юрий Лотман считал, что девушка впервые встречает Онегина в 17. Теперь говорят, что Татьяна была еще более юной. Ведь Евгений, прочтя ее признание, задумывается про “предрассужденья…. у девочки в тринадцать лет”. 

Однако, если допустить, что Татьяна совсем подросток, то сколько же тогда было ее младшей сестре Ольге? Вряд ли Ленский стал бы ухаживать за 12-летней девочкой. 

Кадр из фильма-оперы "Евгений Онегин" (Ленфильм, 1958 год).

Ариадна Шенгелая в роли Татьяны в фильме Евгений Онегин
1 из 11

Татьяна Ларина

Суперзвезда русской классики, чье искреннее и страстное письмо к Онегину считается образцом любовной лирики. Интересно, что в черновиках Пушкина сначала фигурировала “Наташа”. В начале XIX века выбранный поэтом вариант считался "простонародным", поэтому Пушкин оправдывается: “Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно освятим”. Позже оно, напротив, стало очень модным. 

Главная загадка Татьяны — ее возраст. Известный литературовед Юрий Лотман считал, что девушка впервые встречает Онегина в 17. Теперь говорят, что Татьяна была еще более юной. Ведь Евгений, прочтя ее признание, задумывается про “предрассужденья…. у девочки в тринадцать лет”. 

Однако, если допустить, что Татьяна совсем подросток, то сколько же тогда было ее младшей сестре Ольге? Вряд ли Ленский стал бы ухаживать за 12-летней девочкой. 

Кадр из фильма-оперы "Евгений Онегин" (Ленфильм, 1958 год).

© РИА Новости
© РИА Новости / Василий Малышев

Татьяна Самойлова

Она официально стала "самой скромной и очаровательной актрисой" XI Каннского фестиваля в 1957 году, обойдя Софи Лорен. Самойлову чествовали за роль в фильме “Летят журавли”. 

После триумфа актрису звали сниматься иностранные режиссеры, в том числе из Голливуда. Однако в капстраны ее не отпускали. С Самойловой познакомился известный донжуан Пабло Пикассо — он собирался писать ее портрет.

А потом был долгий перерыв, и об актрисе, которую называли “советским достоянием”, на родине словно забыли. Пройдет несколько лет, прежде чем она сыграет свою вторую — и последнюю — великую кинороль: Анну Каренину в одноименном фильме Александра Зархи 1967 года. 

Актриса Татьяна Самойлова, после награждения специальным дипломом за лучшее исполнение главной роли в фильме Летят журавли
2 из 11

Татьяна Самойлова

Она официально стала "самой скромной и очаровательной актрисой" XI Каннского фестиваля в 1957 году, обойдя Софи Лорен. Самойлову чествовали за роль в фильме “Летят журавли”. 

После триумфа актрису звали сниматься иностранные режиссеры, в том числе из Голливуда. Однако в капстраны ее не отпускали. С Самойловой познакомился известный донжуан Пабло Пикассо — он собирался писать ее портрет.

А потом был долгий перерыв, и об актрисе, которую называли “советским достоянием”, на родине словно забыли. Пройдет несколько лет, прежде чем она сыграет свою вторую — и последнюю — великую кинороль: Анну Каренину в одноименном фильме Александра Зархи 1967 года. 

© РИА Новости / Василий Малышев
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Татьяна Доронина

Когда ее первого супруга Олега Басилашвили распределили в Сталинград, Доронина поехала за ним. Там ее увидел Георгий Товстоногов и предложил перебраться из провинции к нему в Петербург. Доронина поставила жесткое условие: только если режиссер возьмет в труппу и Басилашвили. 

В фильме “Три тополя на Плющихе”, ставшем одним из лучших в ее карьере, Доронина сниматься не хотела. Однако режиссер Татьяна Лиознова уговорила актрису сделать пробы. Увидев свои фотографии в образе Нюры, Доронина передумала: без макияжа она себе очень понравилась. 

Два года назад артистку назначили президентом МХАТ имени Горького — эту должность создало для нее Министерство культуры. 

Народная артистка РСФСР Татьяна Доронина
3 из 11

Татьяна Доронина

Когда ее первого супруга Олега Басилашвили распределили в Сталинград, Доронина поехала за ним. Там ее увидел Георгий Товстоногов и предложил перебраться из провинции к нему в Петербург. Доронина поставила жесткое условие: только если режиссер возьмет в труппу и Басилашвили. 

В фильме “Три тополя на Плющихе”, ставшем одним из лучших в ее карьере, Доронина сниматься не хотела. Однако режиссер Татьяна Лиознова уговорила актрису сделать пробы. Увидев свои фотографии в образе Нюры, Доронина передумала: без макияжа она себе очень понравилась. 

Два года назад артистку назначили президентом МХАТ имени Горького — эту должность создало для нее Министерство культуры. 

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Татьяна Лиознова

После окончания ВГИКа Лиознова по распределению попала на киностудию Горького, но девушку почти сразу сократили — в 1949-м году работы для молодого специалиста просто не было. Так что вместо фильмов ей пришлось пару лет шить одежду.

Один из первых отечественных сериалов ,"Семнадцать мгновений весны", дался Лиозновой непросто. Она поссорилась и с Юлианом Семеновым, автором книги, которая легла в основу сюжета, и с Иосифом Кобзоном. 

Первого возмутило предложение Лиозновой добавить в сценарий больше романтики, второго — просьба спеть в несвойственной ему манере, чтобы зрители не узнали по голосу. Однако пожелания "железной леди советского кино", которой на съемочной площадке действительно никто предпочитал не возражать, оба выполнили.

Режиссер Татьяна Лиознова
4 из 11

Татьяна Лиознова

После окончания ВГИКа Лиознова по распределению попала на киностудию Горького, но девушку почти сразу сократили — в 1949-м году работы для молодого специалиста просто не было. Так что вместо фильмов ей пришлось пару лет шить одежду.

Один из первых отечественных сериалов ,"Семнадцать мгновений весны", дался Лиозновой непросто. Она поссорилась и с Юлианом Семеновым, автором книги, которая легла в основу сюжета, и с Иосифом Кобзоном. 

Первого возмутило предложение Лиозновой добавить в сценарий больше романтики, второго — просьба спеть в несвойственной ему манере, чтобы зрители не узнали по голосу. Однако пожелания "железной леди советского кино", которой на съемочной площадке действительно никто предпочитал не возражать, оба выполнили.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Татьяна Толстая

Филолог по образованию, Толстая стала писать после перенесенной операции на глазах. “Пришлось лежать с повязкой целый месяц. А так как читать было нельзя, в голове начали рождаться сюжеты первых рассказов”, — вспоминает она.

Дебютировала Татьяна еще в 1983 году в журнале “Аврора”, но грандиозный успех внучку писателя Алексея Толстого ждал в 2000-м, после выхода романа “Кысь”.

Затем она начала карьеру на телевидении: проект “Школа злословия”, где соведущей Толстой была Авдотья Смирнова, выходил в эфир 12 лет. 

Толстая не любит давать интервью и довольно резко высказывается о современных писателях: “Мне они неинтересны…Чехова и Толстого бы дочитать”. Несмотря на категоричность автора, каждую ее новую книгу ждут с нетерпением. 

Татьяна Толстая
5 из 11

Татьяна Толстая

Филолог по образованию, Толстая стала писать после перенесенной операции на глазах. “Пришлось лежать с повязкой целый месяц. А так как читать было нельзя, в голове начали рождаться сюжеты первых рассказов”, — вспоминает она.

Дебютировала Татьяна еще в 1983 году в журнале “Аврора”, но грандиозный успех внучку писателя Алексея Толстого ждал в 2000-м, после выхода романа “Кысь”.

Затем она начала карьеру на телевидении: проект “Школа злословия”, где соведущей Толстой была Авдотья Смирнова, выходил в эфир 12 лет. 

Толстая не любит давать интервью и довольно резко высказывается о современных писателях: “Мне они неинтересны…Чехова и Толстого бы дочитать”. Несмотря на категоричность автора, каждую ее новую книгу ждут с нетерпением. 

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© Instagram Татьяны Тарасовой

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР воспитала плеяду знаменитых фигуристов. Ее учениками были Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. 

Определиться с профессией девочке помог папа, известный хоккейный тренер: уже с четырех лет она стояла на коньках. А в 1966-м в паре с Георгием Проскуриным завоевала золото на Зимней универсиаде в Италии. Эта победа стала для Тарасовой единственной: совершая круг почета, она зацепилась за ковер и упала. Из-за травмы карьеру фигуристки пришлось завершить, и в 19 лет она стала тренером. 

Последнее время Тарасова выступает консультантом сборной России и иногда комментирует трансляции чемпионатов по фигурному катанию.

Татьяна Тарасова
6 из 11

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР воспитала плеяду знаменитых фигуристов. Ее учениками были Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. 

Определиться с профессией девочке помог папа, известный хоккейный тренер: уже с четырех лет она стояла на коньках. А в 1966-м в паре с Георгием Проскуриным завоевала золото на Зимней универсиаде в Италии. Эта победа стала для Тарасовой единственной: совершая круг почета, она зацепилась за ковер и упала. Из-за травмы карьеру фигуристки пришлось завершить, и в 19 лет она стала тренером. 

Последнее время Тарасова выступает консультантом сборной России и иногда комментирует трансляции чемпионатов по фигурному катанию.

© Instagram Татьяны Тарасовой
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Татьяна Навка 

По словам Навки, известной фигуристки и олимпийской чемпионки, она была очень суеверна: соревновалась только в “счастливой” одежде, выходила на лед с левой ноги. Сначала Татьяна представляла Белоруссию, но потом стала кататься под российским флагом. 

Спортивную карьеру закончила в 2006 году — теперь она автор зрелищных ледовых шоу и жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

Семь лет назад у пары родилась девочка, из которой уже растят спортсменку. А вот Саша, старшая дочь Навки от первого брака с Александром Жулиным, решила стать певицей.

Шоу Татьяны Навки Руслан и Людмила
7 из 11

Татьяна Навка 

По словам Навки, известной фигуристки и олимпийской чемпионки, она была очень суеверна: соревновалась только в “счастливой” одежде, выходила на лед с левой ноги. Сначала Татьяна представляла Белоруссию, но потом стала кататься под российским флагом. 

Спортивную карьеру закончила в 2006 году — теперь она автор зрелищных ледовых шоу и жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

Семь лет назад у пары родилась девочка, из которой уже растят спортсменку. А вот Саша, старшая дочь Навки от первого брака с Александром Жулиным, решила стать певицей.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© Фото предоставлено пресс-службой Театра "Ателье" (Независимый театральный проект)

Татьяна Васильева

После того как Таня Ицыкович поступила в Школу-студию МХАТ, к ректору пришел ее отец: просил отпустить дочку, из которой все равно не получится актрисы. К счастью, его не послушали, а через несколько лет Татьяну пригласили в Театр сатиры. 

Потом она выходит замуж, меняет и фамилию, которую носит до сих пор, и место работы. На улице Татьяна встретила Андрея Гончарова, художественного руководителя Театра имени Маяковского, и попросилась к нему в труппу. Ее приняли, причем сразу на ведущие роли. 

Пожалуй, один из ярчайших образов Васильевой — “дейтинг-коуч” Сусанна из фильма “Самая обаятельная и привлекательная”. Многие советы бывалой соблазнительницы актуальны, как и 30 лет назад: “Мужчин надо завоевывать самим!”, “Сама ищи себе мужа, и лучше всего на работе”.

Татьяна Васильева в сцене из спектакля Примадонна Театра Ателье (Независимый театральный проект)
8 из 11

Татьяна Васильева

После того как Таня Ицыкович поступила в Школу-студию МХАТ, к ректору пришел ее отец: просил отпустить дочку, из которой все равно не получится актрисы. К счастью, его не послушали, а через несколько лет Татьяну пригласили в Театр сатиры. 

Потом она выходит замуж, меняет и фамилию, которую носит до сих пор, и место работы. На улице Татьяна встретила Андрея Гончарова, художественного руководителя Театра имени Маяковского, и попросилась к нему в труппу. Ее приняли, причем сразу на ведущие роли. 

Пожалуй, один из ярчайших образов Васильевой — “дейтинг-коуч” Сусанна из фильма “Самая обаятельная и привлекательная”. Многие советы бывалой соблазнительницы актуальны, как и 30 лет назад: “Мужчин надо завоевывать самим!”, “Сама ищи себе мужа, и лучше всего на работе”.

© Фото предоставлено пресс-службой Театра "Ателье" (Независимый театральный проект)
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Татьяна Назаренко

Ее картины хранятся в лучших музеях Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Берлина, в Третьяковке и Русском музее в Питере. А в феврале прошлого года ретроспектива Татьяны Назаренко к 75-летнему юбилею открылась в московском MMоMA. 

Известности Назаренко удалось добиться еще в самом начале профессионального пути, в 1970-е. В 1997-м она стала членом-корреспондентом Российской академии художеств, в 2001-м — академиком. А до этого была удостоена Государственной премии за серию картин "Татьянин день". Некоторые искусствоведы сравнивают ее манеру с творчеством Питера Брейгеля.

Заслуженный художник России Татьяна Григорьевна Назаренко
9 из 11

Татьяна Назаренко

Ее картины хранятся в лучших музеях Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Берлина, в Третьяковке и Русском музее в Питере. А в феврале прошлого года ретроспектива Татьяны Назаренко к 75-летнему юбилею открылась в московском MMоMA. 

Известности Назаренко удалось добиться еще в самом начале профессионального пути, в 1970-е. В 1997-м она стала членом-корреспондентом Российской академии художеств, в 2001-м — академиком. А до этого была удостоена Государственной премии за серию картин "Татьянин день". Некоторые искусствоведы сравнивают ее манеру с творчеством Питера Брейгеля.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Татьяна Буланова

Сначала Буланова училась на библиотекаря, как настаивали родители: ослушаться отца, капитана первого ранга, было сложно. Однако потом все же перешла в школу-студию при петербургском мюзик-холле.

Первых выступлений из-за природной стеснительности девушка очень боялась. 

В 90-х и начале нулевых певица, оставившая группу “Летний сад” ради сольной карьеры, была невероятно популярна. Проникновенно, в узнаваемом стиле, “царевна Несмеяна отечественной эстрады” исполняла баллады про неразделенную любовь.

Певица Татьяна Буланова
10 из 11

Татьяна Буланова

Сначала Буланова училась на библиотекаря, как настаивали родители: ослушаться отца, капитана первого ранга, было сложно. Однако потом все же перешла в школу-студию при петербургском мюзик-холле.

Первых выступлений из-за природной стеснительности девушка очень боялась. 

В 90-х и начале нулевых певица, оставившая группу “Летний сад” ради сольной карьеры, была невероятно популярна. Проникновенно, в узнаваемом стиле, “царевна Несмеяна отечественной эстрады” исполняла баллады про неразделенную любовь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мирослав Муразов / Перейти в фотобанк

Татьяна Пельтцер

Самая любимая "бабушка" советского кинематографа (хотя настоящих внуков у нее не было) стала сниматься в фильмах, когда ей почти исполнилось сорок. В юности же Пельтцер играла в основном мальчиков, да и вела себя для тех лет “по-мужски”: любила крепкий табак и преферанс, обожала матерные анекдоты. 

А еще актриса славилась невыносимым характером. Перед спектаклем от нее прилетало всем, от костюмерш до режиссеров: так Пельтцер выпускала пар. 

Впрочем, тем, кого считали ее любимчиками, она прощала многое. Например, Александру Абдулову, который даже называл ее мамой. Когда актриса стала забывать тексты ролей, актер выручал ее подсказками. А тем, кто жаловался на неудачи, Пельтцер с возмущением отвечала: “Да что вы плачетесь! Живите и радуйтесь, ведь жить — это такое благо!”

Пельтцер на сцене театра Сатиры
11 из 11

Татьяна Пельтцер

Самая любимая "бабушка" советского кинематографа (хотя настоящих внуков у нее не было) стала сниматься в фильмах, когда ей почти исполнилось сорок. В юности же Пельтцер играла в основном мальчиков, да и вела себя для тех лет “по-мужски”: любила крепкий табак и преферанс, обожала матерные анекдоты. 

А еще актриса славилась невыносимым характером. Перед спектаклем от нее прилетало всем, от костюмерш до режиссеров: так Пельтцер выпускала пар. 

Впрочем, тем, кого считали ее любимчиками, она прощала многое. Например, Александру Абдулову, который даже называл ее мамой. Когда актриса стала забывать тексты ролей, актер выручал ее подсказками. А тем, кто жаловался на неудачи, Пельтцер с возмущением отвечала: “Да что вы плачетесь! Живите и радуйтесь, ведь жить — это такое благо!”

© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в фотобанк
 
КультураКино и сериалыТатьяна ТарасоваЗнаменитостиТатьяна ТолстаяТатьяна НавкаТатьяна ДоронинаТатьяна ЛиозноваТатьяна Васильева (актриса)Татьяна БулановаТатьяна СамойловаТатьяна ПельтцерНовости культуры
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15"Победа" разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета
15:10Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19
15:10Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
15:08Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях
15:05МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка срочных дебатов в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
Лента новостейМолния