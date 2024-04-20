https://ria.ru/20240420/biblionoch-1941259127.html

В Москве стартовала тринадцатая "Библионочь"

В Москве стартовала тринадцатая "Библионочь" - РИА Новости, 20.04.2024

В Москве стартовала тринадцатая "Библионочь"

Торжественное открытие тринадцатой Всероссийской просветительской акции "Библионочь" состоялось в Бальном зале Дома Пашкова в Москве, передает корреспондент РИА РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T18:28

2024-04-20T18:28

2024-04-20T18:36

культура

россия

вадим дуда

татьяна толстая

александр цыпкин

российская государственная библиотека

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Торжественное открытие тринадцатой Всероссийской просветительской акции "Библионочь" состоялось в Бальном зале Дома Пашкова в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Я думаю, что это - шанс показать, что наши давние-давние-давние чемпионские регалии - что мы самая читающая страна в мире - они и сейчас еще по праву принадлежат нам. Я думаю, что в этом году "Библионочь" побьет очень много рекордов", - сказал журналистам перед церемонией генеральный директор Российской государственной библиотеки, куратор акции Вадим Дуда. Основные мероприятия акции в РГБ в этом году впервые проходят в Доме Пашкова. По словам гендиректора "Ленинки", атмосфера исторического здания чуть более соответствует основному слогану акции "Читаем всей семьей": она более семейная, чем атмосфера Мраморной лестницы или Третьего центрального зала РГБ. Во дворе Дома Пашкова уже собрались десятки желающих принять участие в акции. Известные российские писатели и актеры встретятся в течении вечера с посетителями "Библионочи": Татьяна Толстая, Александр Цыпкин, Леонид Каневский, Павел Басинский, Константин Крюков, автор книги "Слово пацана" Роберт Гараев и другие. В программе "Библионочи" в "Ленинке" проходят мероприятия, посвященные 225-летию Александра Пушкина - вечер открылся спектаклем Мастерской Брусникина "Евгений Онегин: версия Ленский". Также во дворе дома Пашкова театральный коллектив Lumos представит спектакль "Пушкин. Монологи", а с 16.30 посетители "Ленинки" могли увидеть экспозицию выставки "Что за прелесть эти сказки". Всероссийская просветительская акция "Библионочь-2024" проходит 20 апреля по всей стране, в ней принимают участие более 6 тысяч учреждений культуры. "Библионочь" - это традиция, которая объединяет в библиотеках по всей стране людей, влюбленных в литературу, богатое разнообразие культурных, просветительских и развлекательных мероприятий", - написала в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. Она также поздравила всех коллег с Общероссийским днем библиотек и стартом акции, а также подчеркнула, что "Библионочь" является уникальной возможностью для реализации самых смелых креативных инициатив.

https://ria.ru/20240420/biblionoch-1940388781.html

https://ria.ru/20231205/laureat-1913990868.html

https://ria.ru/20240314/vystavka-1933036061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, вадим дуда, татьяна толстая, александр цыпкин, российская государственная библиотека