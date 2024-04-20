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В Москве стартовала тринадцатая "Библионочь" - РИА Новости, 20.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:28 20.04.2024 (обновлено: 18:36 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/biblionoch-1941259127.html
В Москве стартовала тринадцатая "Библионочь"
В Москве стартовала тринадцатая "Библионочь" - РИА Новости, 20.04.2024
В Москве стартовала тринадцатая "Библионочь"
Торжественное открытие тринадцатой Всероссийской просветительской акции "Библионочь" состоялось в Бальном зале Дома Пашкова в Москве, передает корреспондент РИА РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T18:28
2024-04-20T18:36
культура
россия
вадим дуда
татьяна толстая
александр цыпкин
российская государственная библиотека
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Торжественное открытие тринадцатой Всероссийской просветительской акции "Библионочь" состоялось в Бальном зале Дома Пашкова в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Я думаю, что это - шанс показать, что наши давние-давние-давние чемпионские регалии - что мы самая читающая страна в мире - они и сейчас еще по праву принадлежат нам. Я думаю, что в этом году "Библионочь" побьет очень много рекордов", - сказал журналистам перед церемонией генеральный директор Российской государственной библиотеки, куратор акции Вадим Дуда. Основные мероприятия акции в РГБ в этом году впервые проходят в Доме Пашкова. По словам гендиректора "Ленинки", атмосфера исторического здания чуть более соответствует основному слогану акции "Читаем всей семьей": она более семейная, чем атмосфера Мраморной лестницы или Третьего центрального зала РГБ. Во дворе Дома Пашкова уже собрались десятки желающих принять участие в акции. Известные российские писатели и актеры встретятся в течении вечера с посетителями "Библионочи": Татьяна Толстая, Александр Цыпкин, Леонид Каневский, Павел Басинский, Константин Крюков, автор книги "Слово пацана" Роберт Гараев и другие. В программе "Библионочи" в "Ленинке" проходят мероприятия, посвященные 225-летию Александра Пушкина - вечер открылся спектаклем Мастерской Брусникина "Евгений Онегин: версия Ленский". Также во дворе дома Пашкова театральный коллектив Lumos представит спектакль "Пушкин. Монологи", а с 16.30 посетители "Ленинки" могли увидеть экспозицию выставки "Что за прелесть эти сказки". Всероссийская просветительская акция "Библионочь-2024" проходит 20 апреля по всей стране, в ней принимают участие более 6 тысяч учреждений культуры. "Библионочь" - это традиция, которая объединяет в библиотеках по всей стране людей, влюбленных в литературу, богатое разнообразие культурных, просветительских и развлекательных мероприятий", - написала в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. Она также поздравила всех коллег с Общероссийским днем библиотек и стартом акции, а также подчеркнула, что "Библионочь" является уникальной возможностью для реализации самых смелых креативных инициатив.
https://ria.ru/20240420/biblionoch-1940388781.html
https://ria.ru/20231205/laureat-1913990868.html
https://ria.ru/20240314/vystavka-1933036061.html
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россия, вадим дуда, татьяна толстая, александр цыпкин, российская государственная библиотека
Культура, Россия, Вадим Дуда, Татьяна Толстая, Александр Цыпкин, Российская государственная библиотека
В Москве стартовала тринадцатая "Библионочь"

Торжественное открытие акции "Библионочь" прошло в Доме Пашкова в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкКнигохранилище
Книгохранилище - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Торжественное открытие тринадцатой Всероссийской просветительской акции "Библионочь" состоялось в Бальном зале Дома Пашкова в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Я думаю, что это - шанс показать, что наши давние-давние-давние чемпионские регалии - что мы самая читающая страна в мире - они и сейчас еще по праву принадлежат нам. Я думаю, что в этом году "Библионочь" побьет очень много рекордов", - сказал журналистам перед церемонией генеральный директор Российской государственной библиотеки, куратор акции Вадим Дуда.
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Вчера, 08:00
Основные мероприятия акции в РГБ в этом году впервые проходят в Доме Пашкова. По словам гендиректора "Ленинки", атмосфера исторического здания чуть более соответствует основному слогану акции "Читаем всей семьей": она более семейная, чем атмосфера Мраморной лестницы или Третьего центрального зала РГБ.
Во дворе Дома Пашкова уже собрались десятки желающих принять участие в акции. Известные российские писатели и актеры встретятся в течении вечера с посетителями "Библионочи": Татьяна Толстая, Александр Цыпкин, Леонид Каневский, Павел Басинский, Константин Крюков, автор книги "Слово пацана" Роберт Гараев и другие.
В программе "Библионочи" в "Ленинке" проходят мероприятия, посвященные 225-летию Александра Пушкина - вечер открылся спектаклем Мастерской Брусникина "Евгений Онегин: версия Ленский".
Также во дворе дома Пашкова театральный коллектив Lumos представит спектакль "Пушкин. Монологи", а с 16.30 посетители "Ленинки" могли увидеть экспозицию выставки "Что за прелесть эти сказки".
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Всероссийская просветительская акция "Библионочь-2024" проходит 20 апреля по всей стране, в ней принимают участие более 6 тысяч учреждений культуры.
"Библионочь" - это традиция, которая объединяет в библиотеках по всей стране людей, влюбленных в литературу, богатое разнообразие культурных, просветительских и развлекательных мероприятий", - написала в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. Она также поздравила всех коллег с Общероссийским днем библиотек и стартом акции, а также подчеркнула, что "Библионочь" является уникальной возможностью для реализации самых смелых креативных инициатив.
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КультураРоссияВадим ДудаТатьяна ТолстаяАлександр ЦыпкинРоссийская государственная библиотека
 
 
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