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https://ria.ru/20200919/literatura-1577494012.html
Объявлены лауреаты премий "Поэт года" и "Писатель года"
Объявлены лауреаты национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T21:18
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татьяна толстая
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Объявлены лауреаты национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года", сообщает пресс-служба проекта."В субботу, 19 сентября 2020 года, в Большом конференц-зале правительства Москвы были вручены национальные литературные премии "Поэт года" и "Писатель года", учрежденные Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу", - говорится в сообщении пресс-службы.Гран-при в номинации "Поэт года" получил нью-йоркский поэт Бахыт Кенжеев, в номинации "Писатель года" гран-при вручили российскому прозаику Татьяне Толстой, рассказали в пресс-службе.Лауреатами в номинации "Поэт года" стали Елена Печерская, Елена Копытова и Сергей Каратов. Среди лауреатов номинации "Писатель года" отмечены Татьяна Рубцова, Лидия Смирнова и Светлана Андреева.На церемонии также вручили премии в номинациях "Дебют", "Лирика", "Фантастика", "Истории", "Песни", "Юмор", "Детская литература", добавили в пресс-службе.Победителей выбирали члены жюри из числа известных литературных деятелей, среди которых Игорь Волгин, Максим Замшев, Максим Амелин, Дмитрий Воденников, Мария Ватутина и другие.
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книги, новости культуры, татьяна толстая

Объявлены лауреаты премий "Поэт года" и "Писатель года"

21:18 19.09.2020
111
© РИА Новости / Георгий ПортновТатьяна Толстая в Самаре
Татьяна Толстая в Самаре - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Георгий Портнов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Объявлены лауреаты национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года", сообщает пресс-служба проекта.
"В субботу, 19 сентября 2020 года, в Большом конференц-зале правительства Москвы были вручены национальные литературные премии "Поэт года" и "Писатель года", учрежденные Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу", - говорится в сообщении пресс-службы.
Гран-при в номинации "Поэт года" получил нью-йоркский поэт Бахыт Кенжеев, в номинации "Писатель года" гран-при вручили российскому прозаику Татьяне Толстой, рассказали в пресс-службе.
Лауреатами в номинации "Поэт года" стали Елена Печерская, Елена Копытова и Сергей Каратов. Среди лауреатов номинации "Писатель года" отмечены Татьяна Рубцова, Лидия Смирнова и Светлана Андреева.
На церемонии также вручили премии в номинациях "Дебют", "Лирика", "Фантастика", "Истории", "Песни", "Юмор", "Детская литература", добавили в пресс-службе.
Победителей выбирали члены жюри из числа известных литературных деятелей, среди которых Игорь Волгин, Максим Замшев, Максим Амелин, Дмитрий Воденников, Мария Ватутина и другие.
Обложки книг - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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