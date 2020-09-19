https://ria.ru/20200919/literatura-1577494012.html

Объявлены лауреаты премий "Поэт года" и "Писатель года"

Объявлены лауреаты национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T21:18

2020-09-19T21:18

2020-09-19T21:18

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татьяна толстая

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Объявлены лауреаты национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года", сообщает пресс-служба проекта."В субботу, 19 сентября 2020 года, в Большом конференц-зале правительства Москвы были вручены национальные литературные премии "Поэт года" и "Писатель года", учрежденные Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу", - говорится в сообщении пресс-службы.Гран-при в номинации "Поэт года" получил нью-йоркский поэт Бахыт Кенжеев, в номинации "Писатель года" гран-при вручили российскому прозаику Татьяне Толстой, рассказали в пресс-службе.Лауреатами в номинации "Поэт года" стали Елена Печерская, Елена Копытова и Сергей Каратов. Среди лауреатов номинации "Писатель года" отмечены Татьяна Рубцова, Лидия Смирнова и Светлана Андреева.На церемонии также вручили премии в номинациях "Дебют", "Лирика", "Фантастика", "Истории", "Песни", "Юмор", "Детская литература", добавили в пресс-службе.Победителей выбирали члены жюри из числа известных литературных деятелей, среди которых Игорь Волгин, Максим Замшев, Максим Амелин, Дмитрий Воденников, Мария Ватутина и другие.

https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, татьяна толстая