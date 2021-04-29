https://ria.ru/20210429/kosmoprogramma-1730457234.html

Космическая программа Китая

Космическая программа Китая

Программа Китая по освоению космоса стартовала 8 октября 1956 года, когда в КНР была создана пятая академия Минобороны, занимавшаяся ракетными разработками. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:31

2021-04-29T12:31

2021-04-29T12:32

космос

китай

справки

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Программа Китая по освоению космоса стартовала 8 октября 1956 года, когда в КНР была создана пятая академия Минобороны, занимавшаяся ракетными разработками.Первый китайский космодром Цзюцюань был открыт 20 октября 1958 года на краю Бадань-Цзилиньской пустыни в низовьях реки Хэйхэ.В настоящее время в Китае построены четыре космодрома: Цзюцюань (провинция Ганьсу), Тайюань (провинция Шаньси), Сичан (провинция Сычуань) и Вэньчан (провинция Хайнань). Космодром Цзюцюань, главным образом, отвечает за запуск возвращаемых спутников, а также за пилотируемые программы. С космодрома Тайюань, в основном, осуществляются запуски спутников для вывода на солнечно-синхронную орбиту. Центр Сичан, будучи одним из новейших космодромов, несет ответственность за экстренные запуски. Вэньчан является крупнейшим в Китае космодромом с самыми лучшими условиями для запуска космических аппаратов. Это первый в Китае приморский космодром, а также одна из немногочисленных космических баз, расположенных на низких широтах. В сентябре 1960 года с космодрома Цзюцюань была успешно запущена первая ракета ближнего действия советского производства, а в ноябре 1960 года состоялся успешный пуск первой ракеты, произведенной в КНР.В 1964 году Китай отправил в стратосферу ракету с двумя мышами на борту.В апреле 1970 года состоялся запуск первого китайского искусственного спутника Земли "Дунфанхун".В ноябре 1975 года был успешно запущен первый спутник многоразового использования для ведения фоторазведки. В мае 1980 года стартовала первая ракета-носитель дальнего действия.В сентябре 1981 года впервые с помощью одной ракеты были успешно выведены на орбиту три искусственных спутника Земли.В августе 1987 года был осуществлен первый коммерческий запуск зарубежного спутника.20 ноября 1999 года был впервые успешно запущен непилотируемый космический корабль "Шэньчжоу". Запуски пилотируемых космических кораблей с тайкунавтами (китайское название космонавта)С 1992 года в Китае реализуется программа пилотируемой космонавтики "Проект-921". Прорыв произошел 15 октября 2003 года, когда с космодрома Цзюцюань был осуществлен первый полет китайского космонавта. Первым тайкунавтом Китая стал 38-летний подполковник Ян Ливэй из эскадрильи летчиков-космонавтов Народно-освободительной армии Китая. Совершив на корабле "Шэньчжоу-5" 14 витков вокруг Земли за 21 час 23 минуты, он успешно приземлился. Китай стал третьей страной мира, самостоятельно осуществившей пилотируемый полет. 11 октября 2005 года Фэй Цзюньлун и Не Хайшэн осуществили второй в истории Китая полет на околоземной орбите на пилотируемом космическом корабле "Шэньчжоу-6". Продолжительность полета составила 115,5 часов.25 сентября 2008 года был запущен "Шэньчжоу-7" с экипажем из трех человек – Чжай Чжиган, Лю Бомин, Цзин Хайпэн. Полет длился около 70 часов. 27 сентября Чжай Чжиган, одетый в скафандр китайского производства "Фэйтянь", совершил первый в истории КНР выход в открытый космос, который длился около 20 минут.16 июня 2012 года Китай впервые осуществил запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-9" с первой женщиной на борту. Помимо женщины – 33-летней майора китайских ВВС Лю Ян на борту находились уже летавший в космос Цзин Хайпэн – командир корабля, и Лю Ван, ответственный за стыковку "Шэньчжоу" с находящимся на орбите орбитальным модулем "Тяньгун-1".Во время космической экспедиции члены экипажа провели первую в истории КНР ручную стыковку двух орбитальных объектов: корабля и орбитального модуля "Тяньгун-1". Помимо этого экипаж вел на орбите различные научные эксперименты. 29 июня космический корабль "Шэньчжоу-9" благополучно вернулся на Землю.11 июня 2013 года с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу был запущен китайский космический корабль "Шэньчжоу-10" с экипажем из трех человек – двух мужчин (Не Хайшэн и Чжан Сяогуан) и женщины (Ван Япин). Экипаж "Шэньчжоу-10" за время полета провел две стыковки корабля с модулем – одну автоматическую и одну в ручном режиме, – а также выполнил серию медицинских экспериментов и испытаний техники. 17 октября 2016 года с космодрома "Цзюцюань" был осуществлен запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-11" с двумя членами экипажа на борту. 19 октября "Шэньчжоу-11" состыковался с орбитальной космической лабораторией "Тяньгун-2" и члены экипажа перешли на территорию модуля. Командир экипажа Цзин Хайпэн и его напарник Чэнь Дун установили рекорд по пребывания на орбите среди тайкунавтов – они провели на орбите в общей сложности 33 дня, из которых 30 – на борту китайской космической лаборатории "Тяньгун-2". 18 ноября 2016 года экипаж китайского космического корабля "Шэньчжоу-11" благополучно вернулся на Землю, спускаемая капсула с двумя тайкунавтами приземлилась в степи Амугулан в уезде Сыцзыванци на территории автономного района Внутренняя Монголия. Грузовой космический корабль20 апреля 2017 года был осуществлен запуск первого национального грузового космического корабля "Тяньчжоу-1" ("Небесный корабль-1"). https://ria.ru/20170420/1492674039.html 22 апреля корабль произвел первую стыковку с лабораторией "Тяньгун-2". Он доставил на орбиту более шести тонн груза, включая топливо и другие припасы для космической лаборатории. https://ria.ru/20170422/1492848253.htmlОрбитальные космические станции"Тяньгун-1"29 сентября 2011 года состоялся запуск первой китайской орбитальной станции "Тяньгун-1" ("Небесный дворец"). Китай стал третьей после СССР и США страной, создавшей собственную орбитальную станцию. По функциям "Тянгун-1" аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначалась для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отладки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.Масса станции составляла 8,5 тонны, длина – 10,4 метра, жилой объем – 15 кубических метров. Орбитальный модуль "Тяньгун-1" имел один стыковочный узел, а также оборудование для жизни и работы группы космонавтов в течение 20 суток. 1 ноября 2011 года стартовал беспилотный космический корабль "Шэньчжоу-8" и через два дня произвел первую в истории КНР автоматическую орбитальную стыковку с орбитальным модулем "Тяньгун-1",14 ноября, "Шэньчжоу-8" отстыковался от модуля и провел повторную стыковку с ним. Китай стал третьей после России и США страной, осуществившей автоматическую орбитальную стыковку двух космических аппаратов. За время существования "Тяньгун-1" посетило три экспедиции – в 2011, в 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь со станцией была потеряна. "Тяньгун-1" пробыл в космосе 6,5 лет. 2 апреля 2018 года космическая станция "Тяньгун-1" вернулась в атмосферу Земли, большая часть обломков станции сгорела при входе в атмосферу". "Тяньгун-2"15 сентября 2016 года с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F"), которая доставила на орбиту на уровне 380 километров над Землей обитаемую космическую лабораторию "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2"). 23 сентября лаборатория начала проведение различных испытаний на орбите.Ее главными задачами, были прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов. Ее длина составляла 10,4 метра, диаметр – 3,35 метра, вес – 8,6 тонны. "Тяньгун-2" провела на орбите более 1000 дней, хотя первоначально планировалось, что ее выведут с орбиты через два года эксплуатации.19 июля 2019 года китайская обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" вернулась в атмосферу Земли, малое количество обломков упали в предварительно утвержденной зоне в южной части Тихого океана."Тяньгун" 29 апреля 2021 года ракета-носитель "Чанчжэн-5B" ("Великий поход-5B") вывела на орбиту основной модуль будущей китайской орбитальной станции "Тяньхэ". Ракета стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 11:23 по пекинскому времени (06:23 мск). Запуск прошел успешно: после отделения от ракеты-носителя модуль вышел на заданную орбиту, панели солнечных батарей успешно раскрылись и работали в штатном режиме. Модуль "Тяньхэ" – самый крупный космический аппарат, созданный в Китае. Его длина составляет 16,6 метра, максимальный диаметр – 4,2 метра. В нем будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров). Кроме того, на нем планируется проводить некоторые научные и технологические эксперименты. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков и тремя портами для пилотируемых и грузовых кораблей.Китайская орбитальная станция получила название "Тяньгун" ("Небесный дворец").В целом космическая станция весом около 66 тонн будет иметь Т-образную форму, по центру расположится основной отсек, с двух сторон к нему пристыкуются экспериментальные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь" весом более 20 тонн каждый. На станции одновременно смогут находиться три тайкунавта, а во время смены экипажа – шесть человек на протяжении десяти дней. Строительство станции предполагается завершить к 2022 году, официальный запуск запланирован на 2023 год. "Тяньгун" рассчитана на 15 лет эксплуатации.Доставлять тайкунавтов на станцию будут ракета-носитель "Чанчжэн-2F" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу", а грузы и топливо – ракета-носитель "Чанчжэн-7" и грузовик "Тяньчжоу".Лунная программаКитайская программа зондирования Луны, получившая название "Чанъэ", по имени героини древнекитайских мифов, включает три этапа: облет вокруг искусственного спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю.Первый лунный спутник "Чанъэ-1" был запущен в 2007 году и работал до 2009 года. Собранные им данные позволили китайским ученым создать, в частности, первую тепловую карту Луны. В октябре 2010 года был запущен китайский спутник зондирования Луны "Чанъэ-2", одной из основных задач которого был сбор необходимых сведений для осуществления успешной посадки космических аппаратов на поверхность Луны. Завершив работу по передаче снимков высокого разрешения лунной поверхности, 13 декабря 2012 года "Чанъэ-2" пролетел мимо астероида Таутатис и сделал его снимки. В 2013 году Китай направил на Луну луноход "Юйту" ("Нефритовый заяц"). Он находился на борту посадочного модуля "Чанъэ-3", который сел на спутник Земли в кратере Залив радуги 14 декабря 2013 года. Луноход осуществлял исследование лунной поверхности в течение 31 месяца, превысив расчетный период работы на 19 месяцев. За это время он смог выполнить большое количество сложных миссий, в том числе впервые сделать снимки геологических слоев Луны. 3 августа 2016 года стало известно, что он прекратил свою работу.В 2019 году Китай приступил к реализации очередной фазы своей лунной программы – первой в истории Земли посадке на обратную сторону Луны. Для этого в мае 2018 года был запущен уникальный спутник связи "Цюэцяо" ("Сорочий мост"), способный поддерживать связь между аппаратом "Чанъэ-4", первой миссией на обратной стороне Луны, и центром управления полетов в Пекине. В июне он успешно вышел в точку Лагранжа L2 над обратной стороной Луны и стал первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите. Стартовавший 7 декабря 2018 года аппарат "Чанъэ-4", состоящий из стационарной лунной станции и лунохода ("Нефритовый заяц-2"), 3 января 2019 года совершил посадку на дно кратера Карман, расположенного в приполярных южных широтах обратной стороны Луны. Посадочная платформа и луноход "Юйту-2" успешно проработали на неизведанной территории несколько месяцев и продолжают изучение Луны. "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии, в чьем существовании ученые сомневались. 24 ноября 2020 года Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня. Зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю 1731 грамм лунных образцов. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию. В 2024 году Китай намерен запустить зонд "Чанъэ-6" для сбора образцов в бассейне Южный полюс-Эйткен, расположенном на обратной стороне Луны. Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.В рамках реализации четвертого этапа своей лунной программы Китай планирует построить прототип лунной научно-исследовательской станции, который будет состоять из нескольких зондов, находящихся на лунной орбите и на поверхности Луны, и будет способен проводить научно-технологические исследования на естественном спутнике Земли, а также тестирование технологий для освоения и использования лунных ресурсов.9 марта 2021 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции. Россия и Китай совместно разработают план создания лунной станции, а также будут тесно взаимодействовать на всех стадиях развития проекта. Согласно презентации, первый этап, который планируется выполнить к 2025 году, состоит из запусков к Луне российских посадочных станций "Луна-25" (в 2021 году) и "Луна-27" (в 2025 году) и орбитальной "Луна-26" (в 2024 году), а также китайских посадочных станций "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" (обе - в 2024 году). С использованием данных с этих станций будет определено место для строительства МНЛС в районе южного полюса Луны.Программа по исследованию МарсаВ 2011 году для изучения Марса Китай построил микроспутник "Инхо-1", который должна была вывести на орбиту Марса российская автоматическая межпланетная станция "Фобос-Грунт", стартовавшая 9 ноября 2011 года. Однако маршевая двигательная установка станции не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелета к Марсу. "Фобос-Грунт" остался на околоземной орбите, и 15 января обломки зонда вместе с "Инхо-1" упали на Землю в Тихом океане.23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань был запущен первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода. В конце февраля 2021 года успешно вышел на орбиту ожидания Марса, посадка зонда запланирована на май-июнь. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в 2021 году.Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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