https://ria.ru/20210424/marsokhod-1729738398.html

Китай назвал свой первый марсоход в честь бога огня

Китай назвал свой первый марсоход в честь бога огня

Китай назвал свой первый марсоход "Чжужун" в честь бога огня в древнекитайской мифологии, говорится в сообщении Национального космического управления КНР. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T08:37

2021-04-24T08:37

2021-04-24T08:37

земля

марс

космос - риа наука

китай

нанкин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155008/97/1550089790_228:0:3869:2048_1920x0_80_0_0_3fbef575b2c27ceb50574c7c7a810c68.jpg

ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китай назвал свой первый марсоход "Чжужун" в честь бога огня в древнекитайской мифологии, говорится в сообщении Национального космического управления КНР."В субботу в городе Нанкин провинции Цзянсу состоялась церемония открытия Дня китайской космонавтики, в ходе которой было объявлено название первого китайского марсохода, оно определилось по итогам международной кампании по отбору вариантов, экспертной оценки и онлайн-голосования. Марсоход получил название "Чжужун", - говорится в сообщении.В управлении уточнили, что Чжужун в традиционной китайской культуре почитается как самый ранний бог огня.Всемирная кампания по сбору вариантов названий первого китайского марсохода стартовала в июле прошлого года, онлайн-голосование по предложенным названиям прошло в период с 20 января по 28 февраля этого года.Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В конце февраля успешно вышел на орбиту ожидания Марса, посадка зонда запланирована на май-июнь. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году.Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.В субботу в Китае отмечается День космонавтики: 51 год назад с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-1", которая вывела на орбиту первый китайский спутник "Дунфанхун-1".

https://ria.ru/20210423/mask-1729694535.html

земля

марс

китай

нанкин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, марс, космос - риа наука, китай, нанкин, в мире