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Китай назвал свой первый марсоход в честь бога огня
Китай назвал свой первый марсоход в честь бога огня
Китай назвал свой первый марсоход "Чжужун" в честь бога огня в древнекитайской мифологии, говорится в сообщении Национального космического управления КНР. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T08:37
2021-04-24T08:37
2021-04-24T08:37
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китай назвал свой первый марсоход "Чжужун" в честь бога огня в древнекитайской мифологии, говорится в сообщении Национального космического управления КНР."В субботу в городе Нанкин провинции Цзянсу состоялась церемония открытия Дня китайской космонавтики, в ходе которой было объявлено название первого китайского марсохода, оно определилось по итогам международной кампании по отбору вариантов, экспертной оценки и онлайн-голосования. Марсоход получил название "Чжужун", - говорится в сообщении.В управлении уточнили, что Чжужун в традиционной китайской культуре почитается как самый ранний бог огня.Всемирная кампания по сбору вариантов названий первого китайского марсохода стартовала в июле прошлого года, онлайн-голосование по предложенным названиям прошло в период с 20 января по 28 февраля этого года.Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В конце февраля успешно вышел на орбиту ожидания Марса, посадка зонда запланирована на май-июнь. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году.Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.В субботу в Китае отмечается День космонавтики: 51 год назад с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-1", которая вывела на орбиту первый китайский спутник "Дунфанхун-1".
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земля, марс, космос - риа наука, китай, нанкин, в мире
ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китай
назвал свой первый марсоход "Чжужун" в честь бога огня в древнекитайской мифологии, говорится в сообщении Национального космического управления КНР.
"В субботу в городе Нанкин
провинции Цзянсу
состоялась церемония открытия Дня китайской космонавтики, в ходе которой было объявлено название первого китайского марсохода, оно определилось по итогам международной кампании по отбору вариантов, экспертной оценки и онлайн-голосования. Марсоход получил название "Чжужун", - говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что Чжужун в традиционной китайской культуре почитается как самый ранний бог огня.
"Первый китайский марсоход получил название "Чжужун", что означает зажечь огонь космических исследований нашей страны и направить человечество к продолжению исследований бескрайнего звездного неба и неизведанной Вселенной", - подчеркнули в управлении.
Всемирная кампания по сбору вариантов названий первого китайского марсохода стартовала в июле прошлого года, онлайн-голосование по предложенным названиям прошло в период с 20 января по 28 февраля этого года.
Первый китайский космический аппарат для исследований Марса
"Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань
. В конце февраля успешно вышел на орбиту ожидания Марса, посадка зонда запланирована на май-июнь. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю
уже в этом году.
Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
В субботу в Китае отмечается День космонавтики: 51 год назад с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-1", которая вывела на орбиту первый китайский спутник "Дунфанхун-1".