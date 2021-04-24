Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210424/marsokhod-1729738398.html
Китай назвал свой первый марсоход в честь бога огня
Китай назвал свой первый марсоход в честь бога огня
Китай назвал свой первый марсоход "Чжужун" в честь бога огня в древнекитайской мифологии, говорится в сообщении Национального космического управления КНР. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T08:37
2021-04-24T08:37
земля
марс
космос - риа наука
китай
нанкин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155008/97/1550089790_228:0:3869:2048_1920x0_80_0_0_3fbef575b2c27ceb50574c7c7a810c68.jpg
ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китай назвал свой первый марсоход "Чжужун" в честь бога огня в древнекитайской мифологии, говорится в сообщении Национального космического управления КНР."В субботу в городе Нанкин провинции Цзянсу состоялась церемония открытия Дня китайской космонавтики, в ходе которой было объявлено название первого китайского марсохода, оно определилось по итогам международной кампании по отбору вариантов, экспертной оценки и онлайн-голосования. Марсоход получил название "Чжужун", - говорится в сообщении.В управлении уточнили, что Чжужун в традиционной китайской культуре почитается как самый ранний бог огня.Всемирная кампания по сбору вариантов названий первого китайского марсохода стартовала в июле прошлого года, онлайн-голосование по предложенным названиям прошло в период с 20 января по 28 февраля этого года.Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В конце февраля успешно вышел на орбиту ожидания Марса, посадка зонда запланирована на май-июнь. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году.Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.В субботу в Китае отмечается День космонавтики: 51 год назад с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-1", которая вывела на орбиту первый китайский спутник "Дунфанхун-1".
https://ria.ru/20210423/mask-1729694535.html
земля
марс
китай
нанкин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155008/97/1550089790_683:0:3414:2048_1920x0_80_0_0_6fe724a593c63f7596dcac1ac40a1cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля, марс, космос - риа наука, китай, нанкин, в мире

Китай назвал свой первый марсоход в честь бога огня

08:37 24.04.2021
 
© Depositphotos / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Depositphotos / sdecoret
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китай назвал свой первый марсоход "Чжужун" в честь бога огня в древнекитайской мифологии, говорится в сообщении Национального космического управления КНР.
"В субботу в городе Нанкин провинции Цзянсу состоялась церемония открытия Дня китайской космонавтики, в ходе которой было объявлено название первого китайского марсохода, оно определилось по итогам международной кампании по отбору вариантов, экспертной оценки и онлайн-голосования. Марсоход получил название "Чжужун", - говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что Чжужун в традиционной китайской культуре почитается как самый ранний бог огня.
"Первый китайский марсоход получил название "Чжужун", что означает зажечь огонь космических исследований нашей страны и направить человечество к продолжению исследований бескрайнего звездного неба и неизведанной Вселенной", - подчеркнули в управлении.
Всемирная кампания по сбору вариантов названий первого китайского марсохода стартовала в июле прошлого года, онлайн-голосование по предложенным названиям прошло в период с 20 января по 28 февраля этого года.
Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В конце февраля успешно вышел на орбиту ожидания Марса, посадка зонда запланирована на май-июнь. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году.
Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
В субботу в Китае отмечается День космонавтики: 51 год назад с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-1", которая вывела на орбиту первый китайский спутник "Дунфанхун-1".
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 18:17Наука
Базы на Луне, город на Марсе: Маск призвал людей стать межпланетным видом
 
ЗемляМарсКосмос - РИА НаукаКитайНанкинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния