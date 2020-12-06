https://ria.ru/20201206/zond-1587862620.html

Зонд "Чанъэ-5" состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями

Зонд "Чанъэ-5" состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями

Модуль для взлета китайского возвращаемого аппарата "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулем и перегрузил образцы грунта, взятые с... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T02:13

2020-12-06T02:13

2020-12-06T02:29

луна

космос - риа наука

китай

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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Модуль для взлета китайского возвращаемого аппарата "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулем и перегрузил образцы грунта, взятые с поверхности Луны, на возвращаемый модуль, говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны.Третьего декабря модуль для взлета после сбора образцов реголита успешно взлетел с поверхности Луны и вышел на заданную орбиту.Отмечается, что это первое в истории Китая успешное проведение стыковки на "трассе Кондратюка".Поясняется, что после выхода взлётного модуля на лунную орбиту возвращаемый и орбитальный модули приближались к нему и методом "захвата" завершали процесс стыковки.Далее орбитальный и возвращаемый модули отстыкуются от взлётного модуля и будут ждать подходящей возможности для возвращения на Землю, после они разделяется. Орбитальный модуль сгорит в плотных слоях атмосферы, а возвращаемый - совершит посадку.Китай утром 24 ноября запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета.Миссия рассчитана на 23 дня, а возвращение на Землю планируется на 16 или 17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия. Ожидается, что аппарат доставит на Землю около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.Зонд "Чанъэ-5" изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить. Миссию назначали на конец 2019 года, однако она вновь была отложена.Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

https://ria.ru/20201205/asteroid-1587779566.html

https://ria.ru/20201130/roskosmos-1586939681.html

луна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос - риа наука, китай