https://ria.ru/20201206/zond-1587862620.html
Зонд "Чанъэ-5" состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями
Зонд "Чанъэ-5" состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями
Модуль для взлета китайского возвращаемого аппарата "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулем и перегрузил образцы грунта, взятые с... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T02:13
2020-12-06T02:13
2020-12-06T02:29
луна
космос - риа наука
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587301809_308:0:2763:1381_1400x0_80_0_0_75297553b3207250381d3c704f42072f.jpg
ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Модуль для взлета китайского возвращаемого аппарата "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулем и перегрузил образцы грунта, взятые с поверхности Луны, на возвращаемый модуль, говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны.Третьего декабря модуль для взлета после сбора образцов реголита успешно взлетел с поверхности Луны и вышел на заданную орбиту.Отмечается, что это первое в истории Китая успешное проведение стыковки на "трассе Кондратюка".Поясняется, что после выхода взлётного модуля на лунную орбиту возвращаемый и орбитальный модули приближались к нему и методом "захвата" завершали процесс стыковки.Далее орбитальный и возвращаемый модули отстыкуются от взлётного модуля и будут ждать подходящей возможности для возвращения на Землю, после они разделяется. Орбитальный модуль сгорит в плотных слоях атмосферы, а возвращаемый - совершит посадку.Китай утром 24 ноября запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета.Миссия рассчитана на 23 дня, а возвращение на Землю планируется на 16 или 17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия. Ожидается, что аппарат доставит на Землю около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.Зонд "Чанъэ-5" изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить. Миссию назначали на конец 2019 года, однако она вновь была отложена.Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.
https://ria.ru/20201205/asteroid-1587779566.html
https://ria.ru/20201130/roskosmos-1586939681.html
луна
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587301809_719:0:2615:1422_1400x0_80_0_0_103d5d5249f9afc0163365a9f30382a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, космос - риа наука, китай
ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости.
Модуль для взлета китайского возвращаемого аппарата "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулем и перегрузил образцы грунта, взятые с поверхности Луны
, на возвращаемый модуль, говорится в сообщении программы Китая
по изучению Луны.
Третьего декабря модуль для взлета после сбора образцов реголита успешно взлетел с поверхности Луны и вышел на заданную орбиту.
"Шестого декабря в 5.42 (00.42 мск) модуль для взлёта "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями. Кроме того, в 6.12 (1.12 мск) перегрузил образцы грунта на возвращаемый модель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это первое в истории Китая успешное проведение стыковки на "трассе Кондратюка".
Поясняется, что после выхода взлётного модуля на лунную орбиту возвращаемый и орбитальный модули приближались к нему и методом "захвата" завершали процесс стыковки.
Далее орбитальный и возвращаемый модули отстыкуются от взлётного модуля и будут ждать подходящей возможности для возвращения на Землю, после они разделяется. Орбитальный модуль сгорит в плотных слоях атмосферы, а возвращаемый - совершит посадку.
Китай утром 24 ноября запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета.
Миссия рассчитана на 23 дня, а возвращение на Землю планируется на 16 или 17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия. Ожидается, что аппарат доставит на Землю около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.
Зонд "Чанъэ-5" изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить. Миссию назначали на конец 2019 года, однако она вновь была отложена.
Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.