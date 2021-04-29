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Наука
https://ria.ru/20210429/kosmos-1730415181.html
Китай запустил основной модуль будущей орбитальной станции
Китай запустил основной модуль будущей орбитальной станции
Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" вывела на орбиту основной модуль будущей китайской орбитальной станции "Тяньгун". РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T06:34
2021-04-29T11:17
наука
космос - риа наука
китай
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ПЕКИН, 29 апр — РИА Новости. Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" вывела на орбиту основной модуль будущей китайской орбитальной станции "Тяньгун".Ракета стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 11:23 по пекинскому времени (06:23 мск). Трансляцию вело Центральное телевидение КНР.Запуск прошел успешно: после отделения от ракеты-носителя модуль вышел на заданную орбиту, панели солнечных батарей раскрылись и работали в штатном режиме. Модуль под названием "Тяньхэ" — самый крупный космический аппарат, созданный в Китае. Его длина составляет 16,6 метра, максимальный диаметр — 4,2 метра. В нем разместятся центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров). Кроме того, там планируется проводить некоторые научные и технологические эксперименты.Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общий его объем составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков и тремя портами для пилотируемых и грузовых кораблей.По словам заместителя главного конструктора станции Чжу Гуанчэня, если предыдущие китайские орбитальные лаборатории "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2" можно сравнить с однокомнатной квартирой, то новая станция похожа уже на трехкомнатную — с гостиной, столовой и кладовкой.В целом станция весом около 66 тонн будет иметь Т-образную форму, по центру расположится основной отсек, с двух сторон к нему пристыкуются экспериментальные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь" весом более 20 тонн каждый. На станции одновременно смогут находиться три тайкунавта (китайское название космонавтов), а во время смены экипажа — шесть человек на протяжении десяти дней.Строительство станции предполагается завершить к 2022 году, официальный запуск запланирован на 2023-й. "Тяньгун" рассчитана на 15 лет эксплуатации.Доставлять тайкунавтов на станцию будут ракета-носитель "Чанчжэн-2F" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу", а грузы и топливо — ракета-носитель "Чанчжэн-7" и грузовик "Тяньчжоу". "Тянгун-1" запустили на орбиту 29 сентября 2011 года. Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, создавшей собственную орбитальную станцию. По функциям "Тянгун-1" аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначалась для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отладки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.Лаборатория "Тяньгун-2" находилась на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами были прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения космонавтов на орбите, дозаправка топливом, а также проведение научных и прикладных экспериментов.
https://ria.ru/20210426/kitay-1729963337.html
https://ria.ru/20210427/kosmos-1730145105.html
https://ria.ru/20210425/moduli-1729813542.html
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космос - риа наука, китай

Китай запустил основной модуль будущей орбитальной станции

06:34 29.04.2021 (обновлено: 11:17 29.04.2021)
 
© AFP 2021 / STRЗапуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5B"с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, КНР
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-5Bс космодрома Вэньчан на острове Хайнань, КНР - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AFP 2021 / STR
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ПЕКИН, 29 апр — РИА Новости. Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" вывела на орбиту основной модуль будущей китайской орбитальной станции "Тяньгун".
Ракета стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 11:23 по пекинскому времени (06:23 мск). Трансляцию вело Центральное телевидение КНР.
Запуск прошел успешно: после отделения от ракеты-носителя модуль вышел на заданную орбиту, панели солнечных батарей раскрылись и работали в штатном режиме.
Модуль под названием "Тяньхэ" — самый крупный космический аппарат, созданный в Китае. Его длина составляет 16,6 метра, максимальный диаметр — 4,2 метра. В нем разместятся центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров). Кроме того, там планируется проводить некоторые научные и технологические эксперименты.
Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общий его объем составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков и тремя портами для пилотируемых и грузовых кораблей.
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В целом станция весом около 66 тонн будет иметь Т-образную форму, по центру расположится основной отсек, с двух сторон к нему пристыкуются экспериментальные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь" весом более 20 тонн каждый. На станции одновременно смогут находиться три тайкунавта (китайское название космонавтов), а во время смены экипажа — шесть человек на протяжении десяти дней.
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Доставлять тайкунавтов на станцию будут ракета-носитель "Чанчжэн-2F" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу", а грузы и топливо — ракета-носитель "Чанчжэн-7" и грузовик "Тяньчжоу".
"Тянгун-1" запустили на орбиту 29 сентября 2011 года. Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, создавшей собственную орбитальную станцию. По функциям "Тянгун-1" аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначалась для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отладки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.
Лаборатория "Тяньгун-2" находилась на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами были прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения космонавтов на орбите, дозаправка топливом, а также проведение научных и прикладных экспериментов.
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