https://ria.ru/20210426/zond-1729972954.html

Китай намерен запустить лунный зонд "Чанъэ-6" в 2024 году

Китай намерен запустить лунный зонд "Чанъэ-6" в 2024 году

Китай намерен запустить зонд "Чанъэ-6" для сбора образцов в бассейне Южный полюс-Эйткен, расположенном на обратной стороне Луны, примерно в 2024 году. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:19

2021-04-26T13:19

2021-04-26T13:19

россия-китай: главное

земля

луна

китай

китай осуществил запуск окололунного спутника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587301809_308:0:2763:1381_1920x0_80_0_0_54346928d8ad1051a2b928f9734614cf.jpg

МОСКВА, 26 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен запустить зонд "Чанъэ-6" для сбора образцов в бассейне Южный полюс-Эйткен, расположенном на обратной стороне Луны, примерно в 2024 году.Главный конструктор третьего этапа китайской программы исследования Луны Ху Хао сообщил на Китайской космической конференции, проходившей в Нанкине, что детальное проектирование миссии продолжается.В качестве резервной космической миссии для "Чанъэ-5" "Чанъэ-6" также будет автоматически собирать лунные образцы для всестороннего анализа и исследований.Китайское национальное космическое управление пригласило ученых со всего мира принять участие в программе, предложив доставить на Луну запрошенную аппаратуру. Предварительно были отобраны четыре груза с аппаратурой, разработанной учеными из Франции, Швеции, Италии, России и Китая. После того, как подробный план миссии "Чанъэ-6" будет завершен, окончательно определятся грузы с аппаратурой, которые доставит модуль, заявил ученый.Китай будет проводить разведку лунных ресурсов, научные исследования и технологические эксперименты в рамках миссий "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8" с целью строительства прототипа научно-исследовательской станции на Луне к 2030 году, добавил Ху Хао.В 2020 году Китай запустил зонд "Чанъэ-5", успешно доставив на Землю 1731 грамм лунных образцов.

https://ria.ru/20210303/sputnik-1599751933.html

земля

луна

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, луна, китай, китай осуществил запуск окололунного спутника