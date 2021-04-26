Китай намерен запустить лунный зонд "Чанъэ-6" в 2024 году
© AP Photo / Xinhua / Jin LiwangКитайский лунный зонд "Чанъэ-5" на поверхности Луны
© AP Photo / Xinhua / Jin Liwang
МОСКВА, 26 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен запустить зонд "Чанъэ-6" для сбора образцов в бассейне Южный полюс-Эйткен, расположенном на обратной стороне Луны, примерно в 2024 году.
Главный конструктор третьего этапа китайской программы исследования Луны Ху Хао сообщил на Китайской космической конференции, проходившей в Нанкине, что детальное проектирование миссии продолжается.
В качестве резервной космической миссии для "Чанъэ-5" "Чанъэ-6" также будет автоматически собирать лунные образцы для всестороннего анализа и исследований.
Китайское национальное космическое управление пригласило ученых со всего мира принять участие в программе, предложив доставить на Луну запрошенную аппаратуру. Предварительно были отобраны четыре груза с аппаратурой, разработанной учеными из Франции, Швеции, Италии, России и Китая. После того, как подробный план миссии "Чанъэ-6" будет завершен, окончательно определятся грузы с аппаратурой, которые доставит модуль, заявил ученый.
Китай будет проводить разведку лунных ресурсов, научные исследования и технологические эксперименты в рамках миссий "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8" с целью строительства прототипа научно-исследовательской станции на Луне к 2030 году, добавил Ху Хао.
В 2020 году Китай запустил зонд "Чанъэ-5", успешно доставив на Землю 1731 грамм лунных образцов.