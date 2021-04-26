Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210426/zond-1729972954.html
Китай намерен запустить лунный зонд "Чанъэ-6" в 2024 году
Китай намерен запустить лунный зонд "Чанъэ-6" в 2024 году
Китай намерен запустить зонд "Чанъэ-6" для сбора образцов в бассейне Южный полюс-Эйткен, расположенном на обратной стороне Луны, примерно в 2024 году. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:19
2021-04-26T13:19
россия-китай: главное
земля
луна
китай
китай осуществил запуск окололунного спутника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587301809_308:0:2763:1381_1920x0_80_0_0_54346928d8ad1051a2b928f9734614cf.jpg
МОСКВА, 26 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен запустить зонд "Чанъэ-6" для сбора образцов в бассейне Южный полюс-Эйткен, расположенном на обратной стороне Луны, примерно в 2024 году.Главный конструктор третьего этапа китайской программы исследования Луны Ху Хао сообщил на Китайской космической конференции, проходившей в Нанкине, что детальное проектирование миссии продолжается.В качестве резервной космической миссии для "Чанъэ-5" "Чанъэ-6" также будет автоматически собирать лунные образцы для всестороннего анализа и исследований.Китайское национальное космическое управление пригласило ученых со всего мира принять участие в программе, предложив доставить на Луну запрошенную аппаратуру. Предварительно были отобраны четыре груза с аппаратурой, разработанной учеными из Франции, Швеции, Италии, России и Китая. После того, как подробный план миссии "Чанъэ-6" будет завершен, окончательно определятся грузы с аппаратурой, которые доставит модуль, заявил ученый.Китай будет проводить разведку лунных ресурсов, научные исследования и технологические эксперименты в рамках миссий "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8" с целью строительства прототипа научно-исследовательской станции на Луне к 2030 году, добавил Ху Хао.В 2020 году Китай запустил зонд "Чанъэ-5", успешно доставив на Землю 1731 грамм лунных образцов.
https://ria.ru/20210303/sputnik-1599751933.html
земля
луна
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587301809_719:0:2615:1422_1920x0_80_0_0_0e03c32b429c9638bf58c9120fbb495f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля, луна, китай, китай осуществил запуск окололунного спутника

Китай намерен запустить лунный зонд "Чанъэ-6" в 2024 году

13:19 26.04.2021
 
© AP Photo / Xinhua / Jin LiwangКитайский лунный зонд "Чанъэ-5" на поверхности Луны
Китайский лунный зонд Чанъэ-5 на поверхности Луны - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Xinhua / Jin Liwang
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен запустить зонд "Чанъэ-6" для сбора образцов в бассейне Южный полюс-Эйткен, расположенном на обратной стороне Луны, примерно в 2024 году.
Главный конструктор третьего этапа китайской программы исследования Луны Ху Хао сообщил на Китайской космической конференции, проходившей в Нанкине, что детальное проектирование миссии продолжается.
В качестве резервной космической миссии для "Чанъэ-5" "Чанъэ-6" также будет автоматически собирать лунные образцы для всестороннего анализа и исследований.
Китайское национальное космическое управление пригласило ученых со всего мира принять участие в программе, предложив доставить на Луну запрошенную аппаратуру. Предварительно были отобраны четыре груза с аппаратурой, разработанной учеными из Франции, Швеции, Италии, России и Китая. После того, как подробный план миссии "Чанъэ-6" будет завершен, окончательно определятся грузы с аппаратурой, которые доставит модуль, заявил ученый.
Китай будет проводить разведку лунных ресурсов, научные исследования и технологические эксперименты в рамках миссий "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8" с целью строительства прототипа научно-исследовательской станции на Луне к 2030 году, добавил Ху Хао.
В 2020 году Китай запустил зонд "Чанъэ-5", успешно доставив на Землю 1731 грамм лунных образцов.
Запуск ракеты-носителя со спутником Beidou с космодрома Сичан - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 14:22Россия-Китай: Главное
Китай запустит новый спутник для мониторинга двуокиси углерода
 
Россия-Китай: ГлавноеЗемляЛунаКитайКитай осуществил запуск окололунного спутника
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния