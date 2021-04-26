В Китае рассказали об этапах создания совместной с Россией лунной станции
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Создание российско-китайской научной станции на Луне будет включать три этапа в период до 2035 года, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на презентацию, продемонстрированную в субботу на Дне китайского космоса в Нанкине.
В марте генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств стран меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).
Согласно презентации, первый этап, который планируется выполнить к 2025 году, состоит из запусков к Луне российских посадочных станций "Луна-25" (в 2021 году) и "Луна-27" (в 2025 году) и орбитальной "Луна-26" (в 2024 году), а также китайских посадочных станций "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" (обе - в 2024 году). С использованием данных с этих станций будет определено место для строительства МНЛС в районе южного полюса Луны.
Второй этап намечается реализовать с 2026 по 2030 годы. В него войдут отправка к естественному спутнику Земли российской посадочной станции "Луна-28" (в 2027 году) и китайской посадочной станции "Чанъэ-8" (в 2028 году). Этим этапом будет положено начало строительства МНЛС.
Третий этап будет проводиться в период с 2030 по 2035 годы.
Планируемая Россией и Китаем Международная научная лунная станция является комплексом экспериментально-исследовательских средств, создаваемым на поверхности и на орбите Луны, который предназначен для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.