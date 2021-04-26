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В Китае рассказали об этапах создания совместной с Россией лунной станции
В Китае рассказали об этапах создания совместной с Россией лунной станции
Создание российско-китайской научной станции на Луне будет включать три этапа в период до 2035 года, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:46
2021-04-26T12:46
россия
земля
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Создание российско-китайской научной станции на Луне будет включать три этапа в период до 2035 года, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на презентацию, продемонстрированную в субботу на Дне китайского космоса в Нанкине.В марте генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств стран меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).Согласно презентации, первый этап, который планируется выполнить к 2025 году, состоит из запусков к Луне российских посадочных станций "Луна-25" (в 2021 году) и "Луна-27" (в 2025 году) и орбитальной "Луна-26" (в 2024 году), а также китайских посадочных станций "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" (обе - в 2024 году). С использованием данных с этих станций будет определено место для строительства МНЛС в районе южного полюса Луны.Второй этап намечается реализовать с 2026 по 2030 годы. В него войдут отправка к естественному спутнику Земли российской посадочной станции "Луна-28" (в 2027 году) и китайской посадочной станции "Чанъэ-8" (в 2028 году). Этим этапом будет положено начало строительства МНЛС.Третий этап будет проводиться в период с 2030 по 2035 годы.Планируемая Россией и Китаем Международная научная лунная станция является комплексом экспериментально-исследовательских средств, создаваемым на поверхности и на орбите Луны, который предназначен для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.
https://ria.ru/20210418/luna-1728774046.html
https://ria.ru/20210405/raketa-1604295063.html
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россия, земля, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, нанкин

В Китае рассказали об этапах создания совместной с Россией лунной станции

12:46 26.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Создание российско-китайской научной станции на Луне будет включать три этапа в период до 2035 года, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на презентацию, продемонстрированную в субботу на Дне китайского космоса в Нанкине.
В марте генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств стран меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).
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Согласно презентации, первый этап, который планируется выполнить к 2025 году, состоит из запусков к Луне российских посадочных станций "Луна-25" (в 2021 году) и "Луна-27" (в 2025 году) и орбитальной "Луна-26" (в 2024 году), а также китайских посадочных станций "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" (обе - в 2024 году). С использованием данных с этих станций будет определено место для строительства МНЛС в районе южного полюса Луны.
Второй этап намечается реализовать с 2026 по 2030 годы. В него войдут отправка к естественному спутнику Земли российской посадочной станции "Луна-28" (в 2027 году) и китайской посадочной станции "Чанъэ-8" (в 2028 году). Этим этапом будет положено начало строительства МНЛС.
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Третий этап будет проводиться в период с 2030 по 2035 годы.
Планируемая Россией и Китаем Международная научная лунная станция является комплексом экспериментально-исследовательских средств, создаваемым на поверхности и на орбите Луны, который предназначен для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.
 
РоссияЗемляКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинНанкин
 
 
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