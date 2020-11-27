https://ria.ru/20201127/stantsiya-1586598572.html

Китай построит лунную исследовательскую станцию

Китай построит лунную исследовательскую станцию

Китай планирует построить прототип лунной научно-исследовательской станции в рамках реализации четвертого этапа своей лунной программы, сказал главный... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:52

2020-11-27T12:52

2020-11-27T12:52

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МОСКВА, 27 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай планирует построить прототип лунной научно-исследовательской станции в рамках реализации четвертого этапа своей лунной программы, сказал главный конструктор данной программы У Вэйжэнь.Прототип состоит из нескольких зондов, находящихся на лунной орбите и на поверхности Луны, и будет способен проводить научно-технологические исследования на естественном спутнике Земли, а также тестирование технологий для освоения и использования лунных ресурсов, сказал он на международном аэрокосмическом форуме, закрывшемся в среду в городском уезде Вэньчан островной провинции Хайнань.Китайские ученые готовы вести сотрудничество с иностранными коллегами по созданию международной лунной научно-исследовательской станции, сказал У Вэйжэнь.Китай во вторник запустил лунный зонд "Чанъэ-5" для сбора и доставки на Землю образцов грунта с поверхности Луны. Это означает завершение третьего этапа лунной программы. Согласно четвертому этапу китайской лунной программы, аппарат "Чанъэ-7" будет совершать всестороннее исследование антарктической топографии, состава материалов и космической среды Луны, сказал китайский ученый.

https://ria.ru/20201123/luna-1586003781.html

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земля, луна, китай