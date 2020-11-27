Китай построит лунную исследовательскую станцию
© Фото : SpaceIL/Yoav Landsman"Коллективная" фотография Луны и Земли, полученная зондом "Берешит" с высоты в 500 километров
© Фото : SpaceIL/Yoav Landsman
МОСКВА, 27 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай планирует построить прототип лунной научно-исследовательской станции в рамках реализации четвертого этапа своей лунной программы, сказал главный конструктор данной программы У Вэйжэнь.
Прототип состоит из нескольких зондов, находящихся на лунной орбите и на поверхности Луны, и будет способен проводить научно-технологические исследования на естественном спутнике Земли, а также тестирование технологий для освоения и использования лунных ресурсов, сказал он на международном аэрокосмическом форуме, закрывшемся в среду в городском уезде Вэньчан островной провинции Хайнань.
Китайские ученые готовы вести сотрудничество с иностранными коллегами по созданию международной лунной научно-исследовательской станции, сказал У Вэйжэнь.
Китай во вторник запустил лунный зонд "Чанъэ-5" для сбора и доставки на Землю образцов грунта с поверхности Луны. Это означает завершение третьего этапа лунной программы. Согласно четвертому этапу китайской лунной программы, аппарат "Чанъэ-7" будет совершать всестороннее исследование антарктической топографии, состава материалов и космической среды Луны, сказал китайский ученый.
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