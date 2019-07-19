Китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" вернулась в атмосферу Земли

ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Китайская обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2") в пятницу вечером вернулась в атмосферу Земли, говорится в заявлении программы пилотируемых космических полетов КНР.

"Китайская орбитальная обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" в пятницу в 21.06 по пекинскому времени (16.06 мск) вернулась в атмосферу Земли, малое количество обломков упали в предварительно утвержденной безопасной зоне в южной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

"Тяньгун-2" прекратила работу на орбите еще накануне вечером, после чего был произведен контролируемый вывод лаборатории с орбиты. В сообщении подчеркивается, что "успешное завершение контролируемого возврата в атмосферу лаборатории "Тяньгун-2" говорит о безукоризненном выполнении программой пилотируемых космических полетов КНР всех поставленных задач".

Обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" находилась на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами, были прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" стала второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляет 10,4 метра, диаметр - 3,35 метра, вес - 8,6 тонны.