https://ria.ru/20210429/kitay-1730419799.html

Китай признал успешным запуск модуля будущей космической станции

Китай признал успешным запуск модуля будущей космической станции

Запуск основного модуля будущей китайской космической станции прошел успешно, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T08:56

2021-04-29T08:56

2021-04-29T08:57

наука

хайнань

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574763977_313:0:3954:2048_1920x0_80_0_0_ffc2e55f9f9d21113c6426268fd9c350.jpg

ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Запуск основного модуля будущей китайской космической станции прошел успешно, сообщает Центральное телевидение Китая.Ракета-носитель "Чанчжэн-5B Y2" с модулем "Тяньхэ" стартовала с космодрома "Вэньчан" на китайском острове Хайнань в 11.23 по пекинскому времени (6.23 мск).Основной модуль станции, который получил название "Тяньхэ", длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра - в настоящий момент самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.Китайская орбитальная станция получила название "Тяньгун" ("Небесный дворец").Станция весом около 66 тонн будет иметь Т-образную форму, по центру будет располагаться основной отсек, с двух сторон к нему будут пристыкованы экспериментальные отсеки "Вэньтянь" и "Мэнтянь" весом более 20 тонн каждый, их планируется вывести на орбиту в 2022 году. На станции одновременно смогут находиться три тайкунавта (китайское название космонавтов) или шесть человек во время смены экипажа на протяжении 10 дней.Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет, ее миссия должна завершиться в 2038 году. Официальный запуск станции запланирован на 2023 год.Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил инженеров и ученых с успешным запуском основного модуля будущей китайской космической станции, следует из распространенного китайскими СМИ текста его послания."Я от имени ЦК КПК, Госсовета и Центрального военного совета поздравляю с успешным запуском основного модуля "Тяньхэ", - говорится в сообщении.Си Цзиньпин подчеркнул, что успешный вывод модуля на орбиту означает, что Китай перешел к практической стадии строительства своей космической станции, создав прочную базу для дальнейших миссий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/rogozin-1603443323.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/rakety-1594991014.html

хайнань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хайнань, китай