Премия Американской киноакадемии "Оскар"

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук.

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук.Академия была основана в Лос-Анжелесе в 1927 году, инициатива по ее созданию принадлежит главе киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Луису Майеру. Первым президентом академии стал Дуглас Фэрбенкс, который и предложил учредить приз для чествования выдающихся достижений в мире кино. 16 мая 1929 года на банкете в зале отеля "Голливуд Рузвельт" в Лос-Анжелесе состоялась первая церемония награждения.Первых лауреатов выбирали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов, специальная премия вручалась за особые достижения в киноискусстве. Первым лучшим фильмом стал фильм "Крылья" (Wings) Уильяма Уэллмана. Специального приза были удостоены Чарли Чаплин за фильм "Цирк" (The Circus) и первый звуковой фильм "Певец джаза" (The Jazz Singer). Первым за лучшую мужскую роль был признан немецкий актер Эмиль Яннингс, первой обладательницей премии за лучшую женскую роль стала американская актриса Джанет Гейнор. Всем номинантам выдали почетные сертификаты, которые свидетельствовали об их участии в первой церемонии. Победители первой премии были объявлены за три месяца до церемонии. В дальнейшем киноакадемия сообщала информацию о будущих обладателях "Оскаров" газетам накануне награждения для публикации после завершения мероприятия. Эта политика продолжалась до 1940 года, когда издание Los Angeles Times нарушило эмбарго и опубликовало имена победителей в вечернем выпуске, который был доступен для гостей, прибывающих на церемонию. В 1941 году академией была принята система запечатанных и вскрываемых на сцене конвертов.В 1930 году академики представили категории, которые в настоящее время признаны каноническими: лучший фильм, лучший режиссер, лучшие исполнители мужской и женской ролей, лучший сценарист, лучший оператор, также была добавлена еще одна номинация – за звук. Стали вручаться премии и за научно-технические достижения в области кино, а с 1932 года появились категории для анимационных и короткометражных фильмов. В 1936 году впервые были вручены награды за лучшую мужскую и женскую роль второго плана. С 1939 года стали оценивать спецэффекты.В 1941 году появилась категория документального кино.В 1947 году Американская академия киноискусства впервые вручила специальную награду иностранному фильму. С 1956 года существует номинация премии "Оскар" "лучший фильм на иностранном языке".С 1949 года была добавлена категория "дизайн костюма".В 1957 году была учреждена премия имени Джина Хершолта за гуманистические заслуги в кино.В 1964 году номинация "спецэффекты" была разделена на звуковые эффекты и визуальные эффекты.В 1982 году был введен специальный "Оскар" за грим, в 2002 году создана номинация "лучший полнометражный анимационный фильм".Несколько новшеств в регламент было введено на состоявшейся в 2010 году 82-й церемонии вручения премии "Оскар". Впервые на лучший фильм претендовали десять, а не пять лент, как это было ранее. Другое изменение регламента коснулось музыки – композиции из фильмов, номинированные на награду, были представлены в видеоклипах, а не вживую со сцены. Короче стали и речи – номинантов заранее попросили подготовить по два 45-секундных выступления по случаю принятия статуэтки. Вели шоу не один, а сразу два актера. В 2019 году название категории "лучший фильм на иностранном языке" (Foreign Language Film) было изменено на "международный художественный фильм" (International Feature Film). Первая телевизионная трансляция церемонии на Соединенные Штаты и Канаду состоялась в 1953 году. С 1966 года "Оскар" транслировался в цвете, с 1969 года трансляция церемонии вышла на международный уровень, и в настоящее время ее показ осуществляется в более чем 200 странах мира.Первые лауреаты награждались позолоченной безымянной статуэткой. Согласно одной из версий, библиотекарь академии Маргарет Херик, увидев фигурку, сказала, что она похожа на ее дядюшку по имени Оскар. Официально академия признала это название в 1939 году.В настоящее время каждому победителю вручается позолоченная статуэтка "Оскар".Концепцию статуэтки придумал исполнительный директор кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Седрик Гиббонс, идею которого претворил в жизнь скульптор Джордж Стэнли.Статуэтка изображает фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.Фигурка имеет высоту около 34,3 сантиметров (13,5 дюймов) и весит около 3,9 килограммов (8,5 фунтов). С 1982 года изготовлением статуэток занималась чикагская компания R.S. Owens & Company, с 2016 года победителям вручается статуэтка, производителем которой стала нью-йоркская Polich Tallix Fine Art Foundry. Новая статуэтка – точная копия той, что была вручена на торжественной церемонии 1929 года. Ее отливают из бронзы, отшлифовывают и наносят гальваническое покрытие 24-каратным золотом.В настоящее время "Оскары" вручаются по 23 номинациям: лучшая мужская роль и лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль и лучшая женская роль второго плана, лучший анимационный полнометражный фильм, лучшая операторская работа, лучший дизайн костюмов, лучшая режиссерская работа, лучший документальный полнометражный фильм, лучший документальный короткометражный фильм, лучший монтаж, лучший международный художественный фильм, лучший грим, лучшая музыка, лучшая песня, лучший фильм года, лучшая работа художника-постановщика, лучший анимационный короткометражный фильм, лучший художественный короткометражный фильм, лучший звук, лучшие визуальные эффекты, лучший адаптированный сценарий, лучший оригинальный сценарий. Также присуждаются Почетный "Оскар" (за выдающийся вклад в развитие киноискусства и за заслуги перед академией), Гуманитарная награда имени Джина Хершолта, награда имени Ирвинга Тальберга (за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства), "Оскар" за научно-технические достижения, и др. Эти и некоторые другие награды определяются без номинаций комитетом академии и вручаются вне основной церемонии и не каждый год.Кандидаты на получение премии "Оскар" выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии.Голосование по всем категориям (кроме "лучший фильм года") премии "Оскар" проходит в соответствии с кинопрофессией членов академии, то есть актеры выбираются актерами, режиссеры – режиссерами и так далее. Однако в некоторых категориях, таких как "международный художественный фильм" и "лучший полнометражный анимационный фильм" существуют специальные правила голосования. В частности номинантов в этих категориях определяет специальный комитет тайным голосованием, за победителя голосуют все пожизненные активные члены академии.Все члены киноакадемии также голосуют за лучший фильм года.В каждой категории (номинации) должно быть выдвинуто не более пяти номинантов, за исключением лучшего фильма года (не более десяти или не менее пяти номинантов).Голосование по номинациям проводится с использованием как бумажных бюллетеней, так и онлайн, при этом онлайн-голосование является предпочтительным для подавляющего большинства членов академии. Ранее номинанты определялись по результатам голосования специальными бюллетенями, которые поступали в жюри по почте. С 2013 года наряду с традиционными бюллетенями введено интернет-голосование. Голосование за номинации начинается в конце декабря, результаты объявляются на прямой телевизионной пресс-конференции в середине января в Театре Сэмюэла Голдвина в Беверли-Хиллз. В 2020 году американская киноакадемия изменила ключевые даты, связанные с "Оскаром-2021". Это было связано с желанием позволить кинематографистам вовремя закончить и выпустить свои картины в прокат. На съемочные графики многих проектов повлияла вспышка COVID-19. Начало голосования за номинантов было перенесено на 5 марта 2021 года, а объявление номинантов – на 15 марта 2021 года. На премию могут быть выдвинуты картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий вручению премии. При этом показы должны проходить не менее трех раз в день. В 2021 году в связи с пандемией коронавируса американская киноакадемия расширила список округов показа, включив помимо Лос-Анджелеса города Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго, Майами и Атланта.Также в условиях пандемии в 2021 году на "Оскар" могут быть выдвинуты фильмы, представленные на платных онлайн-сервисах и на сайте Academy Screening Room в течение 60 дней после релиза.Номинантами могут стать полнометражные картины длительностью не менее 40 минут, снятые в следующих форматах: на 35-миллиметровую или 70-миллиметровую пленку 24 или 48 кадров в секунду с прогрессивной разверткой формата Digital Cinema с минимальным разрешением проектора не менее 2048 на 1080 пикселей. Неанглоязычные фильмы должны быть представлены с субтитрами на английском языке.До 2004 года "Оскары" преимущественно вручались в марте, позднее церемония стала проходить и в феврале. В 2021 году в связи с пандемией коронавируса церемония была перенесена на конец апреля. За всю историю премии рекордные 11 наград получили три фильма: "Бен-Гур" (Ben-Hur, 1959), "Титаник" (Titanic, 1997) и "Властелин колец: Возвращение короля" (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003). В 2020 году впервые в истории премии главный приз "Оскара" был присужден ленте не на английском языке – фильму "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Картина завоевала еще три награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм. Присуждение награды южнокорейской киноленте вызвало критику 45-го президента США Дональда Трампа.Лучшим актером был признан Хоакин Феникс за роль Артура Флека в фильме "Джокер" (Joker). Рене Зеллвегер получила свой второй "Оскар" как лучшая актриса за роль в байопике "Джуди" (Judy). Брэда Питта наградили как лучшего актера второго плана за фильм "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood). Этот же фильм был отмечен за работу художника-постановщика. Лучшей актрисой второго плана признана Лора Дерн за роль в "Брачной истории" (Marriage Story).В категории "лучшая музыка" наградой был отмечен Хильдур Гуднадоттир за музыкальное оформление фильма "Джокер", за лучшую песню награду вручили Элтону Джону за (I’m Gonna) Love me Again из кинофильма "Рокетмен" (Rocketman). Картина "Маленькие женщины" (Little Women) получила "Оскар" за работу художника по костюмам, а за адаптированный сценарий наградили Тайку Вайтити за фильм "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit). Картину "Скандал" (Bombshell) отметили за лучший грим.Фильм о Первой мировой войне "1917" получил награду за работу оператора, лучший звук и визуальные эффекты.За лучший монтаж и звуковой монтаж отметили драму "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari).Лучшим полнометражным документальным фильмом был признан "Американская фабрика" (American Factory), короткометражным документальным фильмом – "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)" (Learning to Skateboard in a Warzone (if You're a Girl)). Легендарная серия мультфильмов "История игрушек" (Toy Story) получила статуэтку за четвертую часть. Лучшим короткометражным анимационным фильмом стал "Любовь к волосам" (Hair Love), лучшей короткометражной картиной признана "Окно напротив" (The Neighbors' Window). В 2021 году 93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в ночь с 25 на 26 апреля. Площадками церемонии станут Union Station в Лос-Анджелесе, театр Dolby и Highland Center в Голливуде, а также зарубежные локации.В список номинантов "Оскар-2021" не попали вошедшие в шорт-лист российский фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" и документальный фильм "Гунда" российского режиссера Виктора Косаковского, исполнительным продюсером которого выступил Хоакин Феникс. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

