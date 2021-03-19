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Церемония вручения "Оскаров" пройдет в очном формате
Церемония вручения "Оскаров" пройдет в очном формате
Церемония вручения премии "Оскар" в апреле пройдет очно, пишет журнал Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T08:09
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новости культуры
культура
оскар (премия)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Церемония вручения премии "Оскар" в апреле пройдет очно, пишет журнал Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам."Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено", — отметили они.Организаторы уверены, что им получится обеспечить безопасность участников.На мероприятии будет действовать система, позволяющая получать своевременные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.Обладателей "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, объявят 25 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
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новости культуры, оскар (премия), лос-анджелес

Церемония вручения "Оскаров" пройдет в очном формате

08:09 19.03.2021 (обновлено: 10:54 19.03.2021)
 
© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара"
Статуэтка Оскара - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Церемония вручения премии "Оскар" в апреле пройдет очно, пишет журнал Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам.
"Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено", — отметили они.
Премия Академии кинематографических искусств и наук Оскар - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 14:19
Церемонию "Оскар" покажут в 225 странах, но не в Китае
Организаторы уверены, что им получится обеспечить безопасность участников.
На мероприятии будет действовать система, позволяющая получать своевременные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.
Обладателей "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, объявят 25 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
 
КультураНовости культурыОскар (премия)Лос-Анджелес
 
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