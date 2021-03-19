https://ria.ru/20210319/oskar-1601917369.html
Церемония вручения "Оскаров" пройдет в очном формате
Церемония вручения "Оскаров" пройдет в очном формате
Церемония вручения премии "Оскар" в апреле пройдет очно, пишет журнал Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T08:09
2021-03-19T08:09
2021-03-19T10:54
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Церемония вручения премии "Оскар" в апреле пройдет очно, пишет журнал Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам."Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено", — отметили они.Организаторы уверены, что им получится обеспечить безопасность участников.На мероприятии будет действовать система, позволяющая получать своевременные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.Обладателей "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, объявят 25 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/oskar-1601645232.html
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