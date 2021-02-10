https://ria.ru/20210210/oskar-1596793972.html

Фильм Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист "Оскара"

Фильм Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист "Оскара"

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" (2020) вошел в шорт-лист претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший иностранный... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:55

2021-02-10T11:55

2021-02-10T11:55

культура

россия

юлия высоцкая

андрей кончаловский

кино

хоакин феникс

оскар (премия)

сша

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" (2020) вошел в шорт-лист претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм", говорится на сайте киноакадемии США. Заявки в этой категории подали 93 страны (это максимальный показатель в истории "Оскара"). В шорт-лист попали 15 картин, в том числе датская "Еще по одной", французская "Ты и я" и "Ла Йорона" от Гватемалы, а также фильмы из Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Чехии, Румынии и Туниса. Впервые за престижную награду будут бороться Судан, Суринам и Лесото. Кроме того, на "Оскар" претендует работа еще одного российского режиссера — Виктора Косаковского. Снятый им англо-норвежский фильм под названием "Гунда" попал в шорт-лист в номинации "Документальное кино". Эта черно-белая лента рассказывает о жизни свиньи Гунды и ее поросят. Продюсером картины стал Хоакин Феникс.По словам Косаковского, попадание в шорт-лист — это технический шаг, который пока ни о чем не говорит.Окончательный список кандидатов на "Оскар" представят 15 марта."Дорогие товарищи"Мировая премьера фильма Кончаловского состоялась в сентябре на Венецианском фестивале. Там картина получила специальный приз жюри. Кроме того, она отмечена и другими наградами — в Чикаго Кончаловский получил "Серебряного Хьюго" как лучший режиссер, в самом конце года "Дорогих товарищей" признали победителем фестиваля "Спутник над Польшей", а журнал "КиноРепортер" назвал их фильмом года. В январе Кончаловского удостоили кинопремии кинопремии "Золотой орел" — он победил в номинации "Лучший режиссер". В широкий прокат в России лента вышла 12 ноября. Фильм "Дорогие товарищи" основан на реальных событиях и рассказывает о расстреле рабочих в Новочеркасске в июне 1962 года. Тогда двести рабочих сталелитейного цеха электровозостроительного завода начали забастовку и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около пяти тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую юг РСФСР с центром. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять штурмом здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ, сведения о жертвах засекретили. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х, при разгоне демонстрации погибли 26 человек, еще 87 получили ранения. Главную роль в фильме сыграла Юлия Высоцкая. Работница парткома Людмила в ее исполнении искренне верит в то, что строит коммунистическое общество, и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье."Блестящий фильм"Картину Кончаловского высоко оценила американская газета Los Angeles Times.Как пишет в рецензии кинокритик Джастин Чан, прошло 30 лет, прежде чем подробности расстрела рабочих в Новочеркасске стали известны. Понадобилось еще примерно три десятилетия, чтобы эти события были увековечены в фильме Кончаловского. Кинокритик назвал "Дорогих товарищей" "блестящим фильмом", который привлекает внимание к российской трагедии. Для характеристики ленты автор использовал английское слово blistering, которое может значить как "гневный", так и "жаркий или "страстный"."Кончаловский говорил, что намерен воссоздать образ фильмов 1960-х годов, но эти четкие, высококонтрастные кадры, говорят и о другом его порыве: взглянуть в прошлое, окутанное туманом иллюзий и двусмысленности, и посмотреть сквозь него с ясностью, которая обжигает и даже лечит", — так завершается рецензия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/kino-1596792078.html

https://ria.ru/20210128/konchalovskiy-1594906385.html

https://ria.ru/20210110/kino-1592448344.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/kino-1589567132.html

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россия, юлия высоцкая, андрей кончаловский, кино, хоакин феникс, оскар (премия), сша