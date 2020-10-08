https://ria.ru/20201008/oskar-1578792065.html
Киноакадемия ввела новые правила номинирования на "Оскар" из-за COVID-19
Киноакадемия объявила о поправках к критериям отбора фильмов, которые можно выдвинуть на "Оскар" в 2021 году, сообщает Variety. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:55
2020-10-08T12:55
2020-10-08T13:24
культура
кино и сериалы
новости культуры
оскар (премия)
чикаго
майами
атланта
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости</strong>. Киноакадемия объявила о поправках к критериям отбора фильмов, которые можно выдвинуть на "Оскар" в 2021 году, <a href="https://variety.com/2020/film/news/oscars-drive-in-screenings-eligibility-1234796596/" target="_blank">сообщает</a> Variety.Так, еще весной было принято решение, что картины, которые прокатчики не показывают в кинотеатрах из-за пандемии коронавируса, все равно могут претендовать на 93-ю премию. Однако на фоне постепенного открытия кинозалов академики решили прояснить, как в новых условиях фильм может быть номинирован на "Оскар".Фактически лента может оказаться в списке претендентов в двух случаях.Изначально ее собирались показать в кинотеатрах, но затем было принято решение выпустить ее на платных онлайн-сервисах. Она может попасть на "Оскар", но создателям нужно выложить ее на сайт Academy Screening Room в течение 60 дней после релиза. При этом она должна соответствовать всем остальным критериям отбора.Возможен также второй вариант: картину все-таки показывают в кинотеатрах в течение хотя бы семи дней подряд (не менее трех сеансов ежедневно, хотя бы один из которых — с шести до десяти вечера) в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Майами или Атланте. При этом показы в автокинотеатрах тоже считаются (достаточно одного сеанса в день). Фильмы, выходящие в прокат, не обязательно загружать в Academy Screening Room в течение 60 дней после премьеры.С новыми правилами можно ознакомиться на <a href="https://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility" target="_blank">сайте</a> Киноакадемии.
https://ria.ru/20200909/oskar-1576995062.html
чикаго
майами
атланта
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия), чикаго, майами, атланта
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости
. Киноакадемия объявила о поправках к критериям отбора фильмов, которые можно выдвинуть на "Оскар" в 2021 году, сообщает
Variety.
Так, еще весной было принято решение, что картины, которые прокатчики не показывают в кинотеатрах из-за пандемии коронавируса, все равно могут претендовать на 93-ю премию. Однако на фоне постепенного открытия кинозалов академики решили прояснить, как в новых условиях фильм может быть номинирован на "Оскар".
Фактически лента может оказаться в списке претендентов в двух случаях.
Изначально ее собирались показать в кинотеатрах, но затем было принято решение выпустить ее на платных онлайн-сервисах. Она может попасть на "Оскар", но создателям нужно выложить ее на сайт Academy Screening Room в течение 60 дней после релиза. При этом она должна соответствовать всем остальным критериям отбора.
Возможен также второй вариант: картину все-таки показывают в кинотеатрах в течение хотя бы семи дней подряд (не менее трех сеансов ежедневно, хотя бы один из которых — с шести до десяти вечера) в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Майами или Атланте. При этом показы в автокинотеатрах тоже считаются (достаточно одного сеанса в день). Фильмы, выходящие в прокат, не обязательно загружать в Academy Screening Room в течение 60 дней после премьеры.
С новыми правилами можно ознакомиться на сайте
Киноакадемии.