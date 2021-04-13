https://ria.ru/20210413/oscar-1728054798.html
Стало известно, кто будет вести церемонию "Оскар-2021"
Стало известно, кто будет вести церемонию "Оскар-2021"
Организаторы премии "Оскар" объявили в соцсетях список звезд, которые будут вести 93-ю церемонию награждения. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:23
2021-04-13T13:23
2021-04-13T13:23
зендая
энтони хопкинс
брэд питт (уильям бредли)
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оскар (премия)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Организаторы премии "Оскар" объявили в соцсетях список звезд, которые будут вести 93-ю церемонию награждения.Развлекать гостей и объявлять лауреатов будут Брэд Питт, Риз Уизерспун, Хоакин Феникс, Зендая, Харисон Форд, Лора Дерн и многие другие. Продюсеры обещали дополнить список ведущих позже.Церемония награждения состоится в ночь с 25 на 26 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе в очном формате. Больше всего номинаций в ключевых категориях у картин "Земля кочевников", "Манк", "Минари", "Отец". Лучшим актером могут стать Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк"), Стивен Ян ("Минари"). Также в категории посмертно представлен Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза").
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РИА Новости
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зендая, энтони хопкинс, брэд питт (уильям бредли), лос-анджелес, кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия)
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Организаторы премии "Оскар" объявили в соцсетях список звезд, которые будут вести 93-ю церемонию награждения.
"Не пропустите наш потрясающий ансамбль ведущих", — говорится в тексте публикации.
Развлекать гостей и объявлять лауреатов будут Брэд Питт, Риз Уизерспун, Хоакин Феникс, Зендая, Харисон Форд, Лора Дерн и многие другие. Продюсеры обещали дополнить список ведущих позже.
Церемония награждения состоится в ночь с 25 на 26 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе в очном формате.
Больше всего номинаций в ключевых категориях у картин "Земля кочевников", "Манк", "Минари", "Отец". Лучшим актером могут стать Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк"), Стивен Ян ("Минари"). Также в категории посмертно представлен Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза").