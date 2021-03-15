https://ria.ru/20210315/konchalovskiy-1601329788.html

"Дорогие товарищи!" Кончаловского не вошли в список номинантов на "Оскар"

"Дорогие товарищи!" Кончаловского не вошли в список номинантов на "Оскар"

Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского не попал в список номинантов на "Оскар" в категории "Иностранный художественный фильм", сообщили организаторы... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:38

2021-03-15T15:38

2021-03-15T16:37

культура

культура

андрей кончаловский

оскар (премия)

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского не попал в список номинантов на "Оскар" в категории "Иностранный художественный фильм", сообщили организаторы премии.За награду поборются датская картина "Еще по одной" Томаса Винтерберга, "Лучшая пора" Цзен Госяна (Гонконг), "Коллектив" Александра Нанэу (Румыния), драма "Человек, который продал свою кожу" Каутер Бен Ханья (Тунис) и "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).Документальный фильм "Гунда" российского режиссера Виктора Косаковского, исполнительным продюсером которого выступил Хоакин Феникс, также не вошел в список номинантов в своей категории."Дорогие товарищи!" победили на фестивале российских фильмов "Спутник над Польшей", стали главным фильмом года по версии журнала "КиноРепортер". Картина также получила спецприз жюри Венецианского фестиваля. Кончаловскому присудили "Золотого орла" за лучшую режиссерскую работу. Помимо этого, лента вошла в шорт-лист британской премии BAFTA.Действие фильма основано на реальных событиях 1962 года в Новочеркасске. На одном из заводов начинается забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к стачке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия вводит в город армию, на улицах звучат выстрелы. Главная героиня фильма, работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая), искренне возмущается поведением бастующих. Но, когда без вести пропадает ее дочь, картина мира убежденной коммунистки рушится.

https://ria.ru/20200913/konchalovskiy-1577153190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, андрей кончаловский, оскар (премия), в мире