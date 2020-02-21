Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" картине южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".
"Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель - кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально? Не знаю. Давайте вернем "Унесенных ветром", пожалуйста... А победитель - из Южной Кореи. Я думал это лучшее зарубежное кино. Нет. Такое вообще было раньше?" - сказал он в пятницу, выступая на митинге в штате Колорадо.
Трансляцию ведет телеканал Fox News.
Фильм "Паразиты" стал лучшей картиной года, впервые главный "Оскар" был присужден ленте не на английском языке. Он завоевал еще три награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм. Режиссера, актеров и съемочную команду фильма поздравил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.
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