Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"

"Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель - кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально? Не знаю. Давайте вернем "Унесенных ветром", пожалуйста... А победитель - из Южной Кореи. Я думал это лучшее зарубежное кино. Нет. Такое вообще было раньше?" - сказал он в пятницу, выступая на митинге в штате Колорадо.