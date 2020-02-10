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https://ria.ru/20200210/1564475784.html
Азиатский триумф, неудача комикса. Как прошел 92-й "Оскар"
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РИА Новости

Азиатский триумф, неудача комикса. Как прошел 92-й "Оскар"

11:19 10.02.2020 (обновлено: 14:11 10.02.2020)
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© REUTERS / Lucas JacksonХоакин Феникс, Рене Зельвегер и Бред Питт на церемонии вручения премии "Оскар"
Хоакин Феникс, Рене Зельвегер и Бред Питт на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Lucas Jackson
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Ни интриг, ни сюрпризов, зато одна (и какая!) сенсация: триумф "Паразитов" и "пролет" "Джокера", застеснявшийся Брэд Питт, "раскачавший зал" Эминем, мем с Билли Айлиш, шутки про еду и сатира на "Кошек". О том, как прошла 92-я церемония вручения "Оскара", — в материале РИА Новости.

Цвет и блеск

Открылась трансляция в стиле мюзикла — Жанель пела в окружении танцоров в костюмах героев фильмов этого года ("Джокер", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины").
По ходу номера она вышла в зал, подарила Тому Хэнксу свою шляпу и предлагала знаменитостям, сидящим в первых рядах, спеть вместе с ней. Многие, как Брэд Питт, застеснялись, а самими смелыми оказались Леонардо ди Каприо и Бри Ларсон.

Азиатский триумф

© REUTERS / Mario AnzuoniРежиссер Пон Джун Хо на церемонии вручения премии "Оскар"
Режиссер Пон Чун Хо на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Mario Anzuoni
Режиссер Пон Джун Хо на церемонии вручения премии "Оскар"
Джейн Фонда вручала награду за лучший фильм, "который больше всего повлиял на всех нас в этом году". Им стал "Паразиты" Пон Джун Хо (небольшой спойлер: у него было шесть номинаций, а победил он в четырех, причем самых важных).
Это историческое событие. Впервые картина не на английском языке выиграла в главной номинации. Получая "Оскар", съемочная группа благодарила зрителей, всех, кто поддерживал картину, и режиссера.
Интересно, что с создателями "Паразитов" случилась схожая с Гильермо Дель Торо история (когда тому вручали "Золотого рыцаря" за "Форму воды"). По регламенту на благодарственную речь дают 45 секунд. Как и в 2018 году, когда время вышло, южнокорейским кинематографистам выключили звук у микрофонов и свет на сцене. Но если мексиканский режиссер сам попросил дать ему договорить, то в этот раз весь зал криками потребовал вернуть звук и свет.
Кадр из фильма Джокер
7 февраля, 13:18Культура
Названы самые популярные трейлеры к фильмам, номинированным на "Оскар"
"Паразитов" отметили за оригинальный сценарий, потом признали лучшим иностранным фильмом. Кстати, "Паразиты" — первая лента из Южной Кореи, которая выиграла в этой номинации.
Режиссеру Пон Джун Хо весь зал аплодировал стоя. Он не сдерживал эмоций : "Это для меня огромная честь, большое всем спасибо, я готов сегодня напиться".
Пон, по его признанию, думал уже расслабиться, но вскоре его снова позвали на сцену — как лучшего режиссера. В этой категории он соревновался с Квентином Тарантино ("Однажды в… Голливуде"), Сэмом Мендесом ("1917"), Мартином Скорсезе ("Ирландец") и Тоддом Филлипсом ("Джокер"). Южнокореец опять благодарил — на этот раз своих конкурентов.

"Когда я был мальчиком и изучал кино, встретил такую фразу: "Самое личное — это самое творческое". Это цитата великого Мартина Скорсезе. Я изучал его фильмы в киношколе, и то, что я был с вами в одной номинации, невероятно", — сказал он.

В этот момент все присутствующие встали с мест, чтобы приветствовать овациями автора "Ирландца". Скорсезе, чей фильм не получил на церемонии ни одной награды, в ответ сначала пустил слезу, а потом добродушно посмеивался.

Актерам тоже досталось

© REUTERS / Lucas JacksonАктер Хоакин Феникс на церемонии вручения премии "Оскар"
Актер Хоакин Феникс на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Lucas Jackson
Актер Хоакин Феникс на церемонии вручения премии "Оскар"
Сенсаций в актерских номинациях не случилось. Хоакин Феникс признан лучшим (для него это первая награда и четвертая номинация) за роль Артура Флека в "Джокере". Известный активной общественной позицией, борец за экологию, веган, Феникс говорил, что надо обратиться к любви и состраданию — только это поможет изменить мир. Кстати, у "Джокера" было больше всего номинаций, 11, а досталось только две статуэтки.
Рене Зеллвегер получила свой второй "Оскар" как лучшая актриса за роль Джуди Гарленд в одноименном байопике.

"Синтиа, Шарлиз, Скарлетт, Сирша, в вашей компании оказаться большая честь, — сказала Рене, отметив коллег. — Я могу бесконечно перечислять всю съемочную группу фильма. Но мне кажется, что фигура Джуди нас всех объединяет".

Кстати, за эту роль Рене уже вручили "Золотой глобус", BAFTA, приз Гильдии актеров.
© REUTERS / Mario AnzuoniАктер Брэд Питт на церемонии вручения премии "Оскар"
Актер Бред Питт на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Mario Anzuoni
Актер Брэд Питт на церемонии вручения премии "Оскар"
Брэда Питта наградили как лучшего актера второго плана (он сыграл каскадера Клиффа Бута в "Однажды... в Голливуде").

"Это приз Квентина, киноиндустрия была бы неинтересной без тебя, — обратился он со сцены к режиссеру картины Тарантино. — Я оглядываюсь на прошлое, вспоминаю, как получил первую роль, людей, которых встретил. Это все невероятно. Хочу посвятить награду моим детям. Я вас люблю".

Кроме того, "Однажды..." отметили за работу художника-постановщика.
© REUTERS / Lucas JacksonЛора Дерн и Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии "Оскар"
Лора Дерн и Рене Зельвегер на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Lucas Jackson
Лора Дерн и Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии "Оскар"
Свой первый "Оскар" за роль второго плана получила Лора Дерн за "Брачную историю" (фильм о разводе актрисы и театрального режиссера). Дерн, сыгравшая дерзкого и жесткого адвоката, растрогала весь зал. Она призналась в любви родителям и отметила, что это лучший подарок на день рождения (сегодня ей исполняется 54 года).

Музыкальная пауза

© AP Photo / Chris PizzelloБилли Айлиш во время выступления на церемонии вручения премии "Оскар"
Билли Айлиш во время выступления на церемонии вручения премии Оскар
© AP Photo / Chris Pizzello
Билли Айлиш во время выступления на церемонии вручения премии "Оскар"
Один из самых ярких музыкальных номеров церемонии — исполнение трека "Into The Unknown" из мультфильма "Холодное сердце 2". На сцену вышли девять певиц, которые дублировали эту песню в своих странах. Среди них была и российская джазовая исполнительница Анна Бутурлина, "официальный" голос главной героини Эльзы.
Кроме того, овации сорвал "главный белый рэпер планеты" Эминем, который зачитал "Lose Yourself”, саундтрек к оскароносному фильму "Восьмая миля". Весь зал подпевал и подтанцовывал, кроме, пожалуй, Билли Айлиш — камера несколько раз ловила ее недоуменное выражение лица (впрочем, она реагировала так на многие звучавшие песни).
© REUTERS / Lucas JacksonПевец Элтон Джон на церемонии вручения премии "Оскар"
Певец Элтон Джон на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Lucas Jackson
Певец Элтон Джон на церемонии вручения премии "Оскар"
Сэр Элтон Джон исполнил "(I’m Gonna) Love me Again” из "Рокетмена". Чуть позже эту вещь объявили "Лучшей песней". Для музыканта это второй "Оскар" (первый — за трек в "Короле Льве").

Как фанера над Готэмом

© WDSSPR (2019)Кадр из фильма "Маленькие женщины"
Кадр из фильма Маленькие женщины
© WDSSPR (2019)
Кадр из фильма "Маленькие женщины"
Конечно, не раз обращались к теме women power. Например, Бри Ларсон, Сиргуни Уивер, Галь Гадот назвали лучшую песню к фильму. Перед этим они поспорили о том, "каково быть женщиной в Голливуде", и пообещали открыть бойцовский клуб на "Фабрике грез", чем рассмешили Брэда Питта.
Впервые на церемонии оркестром дирижировала женщина. Она представила номинантов в категории "Саундтрек". Победил Хильдур Гуднадоттир ("Джокер").
"Маленькие женщины" получили "Оскар" за работу художника по костюмам, а за адаптированный сценарий наградили Тайку Вайтити ("Кролик Джоджо").
© REUTERS / Eric GaillardАктриса Шарлиз Терон на церемонии вручения премии "Оскар"
Актриса Шарлиз Терон на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Eric Gaillard
Актриса Шарлиз Терон на церемонии вручения премии "Оскар"
Картину "Скандал" о женщинах, которые разоблачили наглого босса, отметили за "Работу художника по гриму". Победители со сцены благодарили Шарлиз Терон (сказали, что она восхитительная актриса и продюсер и без нее не получили бы эту статуэтку), засмущав артистку практически до слез.
У военной драмы Сэма Мендеса "1917" о Первой мировой войне было десять номинаций. Ни в одной из главных победы не досталось (все призы — "технические"), зато повезло на шутки ведущих.
Уилл Феррелл и Джулия Луис-Дрейфус, объявляя лучшего оператора, пояснили, что это тот, кто приносит еду на съемках (потом, конечно, поправились). Награду присудили Роджеру Дикинсону (для него это второй "Оскар" и 15-я номинация). Выйдя на сцену, он парировал: "А я неплохо готовлю, кстати, раз речь зашла про еду".
Джеймс Корден и Ребел Уилсон нарядились в кошек — чтобы назвать победителя в категории "Визуальные эффекты". Это отсылка к картине 2019 года, разгромленной критиками и провалившейся в прокате.

"Мы сыграли в "Кошках", поэтому знаем, как важны визуальные эффекты", — намекнули актеры и объявили лауреата — "1917" (Гийом Рошерон, Доминик Туи).

Также картину наградили за "Лучшее сведение звука" (Марк Тэйлор и Стюарт Уилсон).
© 20th Century Fox, 2019Фильм "Ford против Ferrari" (2019)
Фильм Ford против Ferrari(2019)
© 20th Century Fox, 2019
Фильм "Ford против Ferrari" (2019)
За "Лучший монтаж" и "Звуковой монтаж" отметили драму "Ford против Ferrari" об американских инженерах, которые создавали в 1960-е годы мощный спорткар.
Уже легендарная серия мультфильмов "История игрушек" получила статуэтку за четвертую часть.
А еще наградили документальный фильм "Американская фабрика" и короткометражную документалку "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)".
Трансляция церемонии проходила на платформе oscars.okko.tv от Okko.
Режиссер Пон Чун Хо на церемонии вручения премии Оскар
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Вот это "Паразиты"! Кинопремия "Оскар" шокировала результатами
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КультураБилли АйлишГаль ГадотМаршалл Брюс Мэтерс (Эминем)Бри Ларсон (актриса)Леонардо Ди КаприоХоакин ФениксКвентин ТарантиноСэмюэль МендесОскар (премия)Брэд Питт (Уильям Бредли)Элтон ДжонЮжная КореяМартин Скорсезе
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