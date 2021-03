Интернет-сервис Twitter

https://ria.ru/20210310/twitter-1600629249.html

Twitter (Твиттер – от англ. twit – "щебетать", "болтать") – это онлайн сервис для ведения микроблогов. Каждое сообщение здесь ограничено длиной в 140 символов...

2021-03-10

Twitter (Твиттер – от англ. twit – "щебетать", "болтать") – это онлайн сервис для ведения микроблогов. Каждое сообщение здесь ограничено длиной в 140 символов. Главная особенность сервиса – возможность общения с читателями (другими блогерами), ведущими свои блоги. Twitter – это не традиционный блог в чистом виде, а, скорее, средство оперативного общения, нечто среднее между IСQ (в просторечье "аськи") и электронной почты. Сообщения в свой миниблог можно помещать как традиционно, с компьютера, так и, например, с мобильного телефона.Онлайн сервисом занимается американская компания Twitter Inc, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. По ее правилам использовать Twitter могут лишь лица, достигшие 13-летнего возраста. Основателем сервиса считается программист Джек Дорси, сотрудник калифорнийской IT-компании Odeo Inc (США). По другой версии, основателем Twitter является Ноа Гласс, тоже работавший в Odeo, но из дома. Именно он создал технологию, которая легла в основу будущего проекта. С ее помощью удавалось позвонить на телефон и продиктовать голосовое сообщение. Дальше сообщение преобразовывалось в файл и публиковалось в интернете. Изначально Twitter задумывался как площадка для обмена короткими сообщениями между сотрудниками компании Odeo, разрабатывавшими программное обеспечение. По задумке создателей, сообщения длиной до 140 символов должны были сразу отображаться на страницах пользователей, которые подписаны на аккаунт автора послания. Сообщения можно было отправить через веб-интерфейс, SMS, впоследствии появилось также множество программ-клиентов для различных операционных систем, в том числе мобильных. 21 марта 2006 года на сервисе микроблогов появилась первая запись. Джек Дорси написал в своем аккаунте "настраиваю свой twttr". Первая публичная версия сервиса появилась в июне 2006 года. А осенью этого же года сотрудники компании Odeo, в число которых вошли Джек Дорси, Биз Стоун, Эван Уильямс, создали компанию Obvious Corporation и выкупили Odeo со всеми ее активами, включая и Twitter. С самого начала было выбрано название проекта – Twitter. Однако на момент запуска домен twitter.com был занят. Спустя полгода компании удалось его выкупить, переименовав платформу в привычное нам название.Широкую популярность новинка начала обретать после кинофестиваля South by Southwest в 2007 году, на котором сотрудники компании установили несколько экранов, транслирующих в режиме реального времени сообщения от пользователей сервиса. Благодаря этому шагу, создателям Twitter удалось увеличить количество ежедневно опубликованных сообщений на Twitter с 20 тысяч до 60 тысяч. Спустя еще год, в мае 2008 года, на Twitter появилось миллиардное сообщение. Весной 2010 года компания приобрела разработчика приложений Atebits, который создал Twitter-клиент Tweetie для Mac и iPhone. Впоследствии приложение переименовывается в Twitter и распространяется бесплатно для iPhone, iPad, Mac.С сентября 2010 года до апреля 2011 года был протестирован новый сайт социальной сети с обновленным интерфейсом. Изменения позволили пользователям просматривать картинки и видеозаписи, не покидая Twitter.В декабре 2011 года были внедрены кнопки "Подключиться" и "Найти".В феврале 2012 года малый бизнес получил возможность публиковать в своих аккаунтах рекламу. Ранее эта опция была доступна только крупным организациям.Осенью 2015 года официальным партнером Twitter в России становится компания Httpool.В 2021 году Twitter начал тестирование собственного сервиса аудиочатов Spaces (аналог Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего) для пользователей устройств на ОС Android.За счет своего формата коротких сообщений социальная сеть Twitter быстро набрала мировую популярность, однако со временем интерес пользователей к ней поубавился.Компания Twitter Inc. по итогам 2020 года получила чистый убыток в 1,136 миллиарда долларов против прибыли годом ранее. В тоже время в отчете компании за четвертый квартал 2020 года говорится, что количество монетизируемых ежедневных пользователей за год выросло на 27% – до 192 миллиона пользователей в день. В целом за год в Twitter добавилось 40 миллионов ежедневных пользователей благодаря улучшениям платформы, а также в связи с крупными событиями года, таким как пандемия COVID-19 и выборы в США.Пользователями Twitter являются многие мировые лидеры. Президент США Барак Обама одним из первых среди руководителей государств начал использовать Twitter в 2007 году. Пик освоения главами государств и распространения Twitter среди мировых лидеров приходится на 2009-2012 годы. Среди пользователей интернет-сервиса президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Эрдоган, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Джо Байден, папа Римский Франциск и другие. Многие официальные лица используют Twitter не просто, как канал распространения собственной точки зрения и информации, но и как инструмент пропаганды или, в ряде случаев, даже мягкой силы. Администрация Twitter регулярно блокирует пользователей. Представитель сервиса заявил, что правила Twitter нацелены на то, чтобы пользователи соцсети "не призывали к насилию". В январе 2021 года компания "навсегда" заблокировала доступ президента США Дональда Трампа к своей платформе после захвата Капитолия его сторонниками, объяснив свои действия опасением, что высказывания Трампа "продолжат подстрекать к насилию". До этого она вводила временную блокировку аккаунта президента.Вслед за аккаунтом Дональда Трампа Twitter заблокировал микроблог посольства Китая в США. В немилость попал и венесуэльский парламент, где большинство – сторонники Николаса Мадуро. Из российских публичных лиц блокировке недавно подвергались бизнесмен Евгений Пригожин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" сообщила, что это связано с критикой президента США Джо Байдена. Рогозина временно блокировали после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола.В феврале 2021 года Twitter заявил о блокировке 373 аккаунтов "за информационные операции". Среди них аккаунты, связанные, по мнению компании, с Ираном, Арменией и Россией. "Российских" аккаунтов 100, они разделены на две группы: связанные с ГРУ (GRU) и Агентством интернет-исследований (IRA). Обе эти "российские" сети аккаунтов, по мнению Twitter, якобы "подрывают" веру в НАТО и пытаются "влиять" на США. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "это уже не первая волна блокировок, под которые подпадают аккаунты российского происхождения. Показательно, что Twitter-аккаунты из западных государств объектами подобных карательных операций не становятся, несмотря на то, что информация, которая там публикуется, бывает просто откровенно ложной". Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков сказал, что американские соцсети плохо реагируют на удаление контента, который признан в России опасным и был запрещен для размещения в интернете. По данным Роскомнадзора, Twitter с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Добавляется, что службой было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. В результате Роскомнадзор решил с 10 марта 2021 года замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

2021

